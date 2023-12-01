Toyota'nın katı hal bataryaları 2026'da limitli sayıda araçta olacak

Toyota'nın batarya yol haritasında biri performanslı diğeri popüler olmak üzere iki batarya teknolojisi yer alıyor. Performans bataryaları 2026'da çıkacak ve CLTC ölçümüne göre 1000 km menzil sunacak.
Popüler versiyon ise 2026-2027 arasında kullanıma girecek. LFP tipinde olacak olan batarya şuanki bZ4X'in bataryalarına göre %40 daha düşük maliyete sahip olup %20 daha fazla menzil verecek.
Daha ilerisi için ise Toyota, bipolar mimari ve yüksek nikel içeren katoda sahip yüksek performanslı bataryalar geliştiriyor.
20 dakikada şarj olacak
Katı hal bataryaları "teknolojik atılım" olarak niteleyen Toyota, geliştirme çalışmalarını hızlandırdı. Şirket katı hal bataryaları %50 daha fazla menzil sunacak ve 20 dakikada şarj olabilecek.
Toyota Times'ın verdiği bilgiye göre katı hal bataryaların büyük hacimli üretimi 2030 ve sonrasında gerçekleşecek. Geçtiğimiz ay Toyota katı hal bataryaların üretimi için Idemitsu Kosan şirketiyle işbirliği anlaşması imzalamıştı. Toyota ilk aşamada 10 binin üstünde araçta yeni nesil pillerini kullanmayı planlıyor.
Toyota, 2030 itibariyle yıllık satış rakamının üçte biri seviyesinde olan 3.5 milyon elektrikli araç satmayı planlıyor. Japon üretici 2026'ya kadar 10 yeni elektrikli otomobil piyasaya sürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.