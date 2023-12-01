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    Toyota'nın katı hal bataryaları 2026'da limitli sayıda araçta olacak

    Toyota'nın pil teknolojisinde devrim vadeden katı hal pilleri ilk aşamada sınırlı sayıda araçta kullanılacak. 2030'dan sonra hacimli üretimi gerçekleşecek. Şirketin batarya yol haritası yayınlandı.
    Toyota'nın katı hal bataryaları 2026'da az sayıda araçta olacak Tam Boyutta Gör
    Toyota'nın pil teknolojisinde devrim vadeden katı hal pilleri ilk aşamada sınırlı sayıda araçta kullanılacak.

    Toyota'nın batarya yol haritasında biri performanslı diğeri popüler olmak üzere iki batarya teknolojisi yer alıyor. Performans bataryaları 2026'da çıkacak ve CLTC ölçümüne göre 1000 km menzil sunacak.

    Popüler versiyon ise 2026-2027 arasında kullanıma girecek. LFP tipinde olacak olan batarya şuanki bZ4X'in bataryalarına göre %40 daha düşük maliyete sahip olup %20 daha fazla menzil verecek.

    Daha ilerisi için ise Toyota, bipolar mimari ve yüksek nikel içeren katoda sahip yüksek performanslı bataryalar geliştiriyor.

    Toyota'nın katı hal bataryaları 2026'da az sayıda araçta olacak Tam Boyutta Gör

    20 dakikada şarj olacak

    Katı hal bataryaları "teknolojik atılım" olarak niteleyen Toyota, geliştirme çalışmalarını hızlandırdı. Şirket katı hal bataryaları %50 daha fazla menzil sunacak ve 20 dakikada şarj olabilecek.

    Toyota Times'ın verdiği bilgiye göre katı hal bataryaların büyük hacimli üretimi 2030 ve sonrasında gerçekleşecek. Geçtiğimiz ay Toyota katı hal bataryaların üretimi için Idemitsu Kosan şirketiyle işbirliği anlaşması imzalamıştı. Toyota ilk aşamada 10 binin üstünde araçta yeni nesil pillerini kullanmayı planlıyor. 

    Toyota, 2030 itibariyle yıllık satış rakamının üçte biri seviyesinde olan 3.5 milyon elektrikli araç satmayı planlıyor. Japon üretici 2026'ya kadar 10 yeni elektrikli otomobil piyasaya sürecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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