Toyota'nın katı hal bataryaları 2026'da limitli sayıda araçta olacak

Tam Boyutta Gör Toyota'nın pil teknolojisinde devrim vadeden katı hal pilleri ilk aşamada sınırlı sayıda araçta kullanılacak.

Toyota'nın batarya yol haritasında biri performanslı diğeri popüler olmak üzere iki batarya teknolojisi yer alıyor. Performans bataryaları 2026'da çıkacak ve CLTC ölçümüne göre 1000 km menzil sunacak.

Popüler versiyon ise 2026-2027 arasında kullanıma girecek. LFP tipinde olacak olan batarya şuanki bZ4X'in bataryalarına göre %40 daha düşük maliyete sahip olup %20 daha fazla menzil verecek.

Daha ilerisi için ise Toyota, bipolar mimari ve yüksek nikel içeren katoda sahip yüksek performanslı bataryalar geliştiriyor.

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20 dakikada şarj olacak

Katı hal bataryaları "teknolojik atılım" olarak niteleyen Toyota, geliştirme çalışmalarını hızlandırdı. Şirket katı hal bataryaları %50 daha fazla menzil sunacak ve 20 dakikada şarj olabilecek.

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Toyota Times'ın verdiği bilgiye göre katı hal bataryaların büyük hacimli üretimi 2030 ve sonrasında gerçekleşecek. Geçtiğimiz ay Toyota katı hal bataryaların üretimi için Idemitsu Kosan şirketiyle işbirliği anlaşması imzalamıştı. Toyota ilk aşamada 10 binin üstünde araçta yeni nesil pillerini kullanmayı planlıyor.

Toyota, 2030 itibariyle yıllık satış rakamının üçte biri seviyesinde olan 3.5 milyon elektrikli araç satmayı planlıyor. Japon üretici 2026'ya kadar 10 yeni elektrikli otomobil piyasaya sürecek.

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Toyota'nın katı hal bataryaları 2026'da az sayıda araçta olacak