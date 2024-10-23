ABD'nin Arkansas Eyaleti'nde 19 milyon tonluk dev lityum rezervi bulundu

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Tam Boyutta Gör ABD Jeoloji Araştırması Merkezi (USGS), Arkansas'ta tüm dünyadaki elektrikli araç bataryalarına yetecek kadar lityum rezervinin bulunduğunu açıkladı.

Rezerv 19 milyon tona kadar çıkabilir

USGS, güneybatı Arkansas'ın altında 5 ila 19 milyon ton arasında lityum rezervinin olduğunu tahmin ediyor. USGS, bu rezervin 2030 yılında küresel olarak araçların bataryalarında ihtiyaç duyulan lityumun 9 katını sağlamaya yeteceğini söylüyor

Son yıllarda içten yanmalı araçlardan elektrikli araçlara geçişle birlikte, pillerin temel hammaddesi olan lityuma olan ihtiyaç arttı. ABD, son derece kritik olan lityum ve diğer metallere yönelik yerel tedarik zincirleri kurarak Çin'e olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Bu amaca yönelik ABD'de yapılan keşifler, ülkenin lityum bakımından zengin olduğunu ve kendi ihtiyacını karşılayabileceğini gösteriyor.

Ülkede yer alan, Arkansas, Louisiana, Teksas, Alabama, Mississippi ve Florida'nın bazı bölgelerine uzanan geçirgen kireç taşından oluşan jeolojik bir oluşum olan Smackover Formasyonu'nun tuzlu suyunun lityum açısından zengin olduğu ortaya kondu. Formasyonda daha önce petrol ve doğalgaz üretimi yapılıyordu.

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Şirketler lityumu çıkarmak için yöntemler geliştiriyor

Yakın zamana kadar, bu lityum açısından zengin tuzlu suya, petrol ve operasyonlardan kaynaklanan atık su olarak bakılıyordu. Şimdi, şirketler lityumu uygun maliyetli bir şekilde çıkarmak için teknolojiler geliştirmeye çalışıyorlar.

Bu şirketlerden biri petrol devi ExxonMobil. Arkansas'ta keşif kuyuları açan şirket, 2027'de üretime başlamayı planlıyor. Petrol devi, Arkansas'taki Smackover Formasyonu içinde 120.000 dönümlük arazide sondaj haklarını satın aldıktan sonra geçen yıl elektrikli araçlar için lider lityum tedarikçisi olma hedefini açıkladı.

Şirket, yerin 3000 metre altında sıkışmış lityum açısından zengin tuzlu suya ulaşmak için geleneksel petrol ve gaz sondaj tekniklerini kullanabilir. Ancak, kimyasal çözücüler veya filtreler kullanarak lityumu sudan ayırmak için doğrudan lityum çıkarma (DLE) adı verilen yeni bir teknoloji geliştirmesi gerekiyor.

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Bu yöntem, tuzlu suyu su buharlaşana kadar göletlerde tutularak lityum elde edilen klasik yöntemden çok daha hızlı bir lityum çıkarma yöntemi olarak biliniyor. DLE'nin bir diğer potansiyel faydası, lityum için geleneksel sert kaya madenciliğinden daha düşük enerji yoğunluğuna sahip olması. Elbette, tüm bu yöntemlerin çevreye olan etkisi konusunda hala endişeler var; ne kadar arazi ve su kullandıklarından geride bırakılan toksik atıklarla ne yapılacağına kadar.

Lityum üretimini ABD'ye kaydırmak küresel olarak oyunu değiştirebilir. Günümüzde lityumun çoğu Avustralya ve Güney Amerika'dan geliyor. 2021'de küresel talebin yalnızca yüzde 5'i ABD lityum üreticileri tarafından karşılandı.

Makine öğrenimiyle tahmin edildi

USGS, Arkansas Enerji ve Çevre Bakanlığı'nın Eyalet Jeolog Ofisi ile birlikte çalışarak, Smackover Formasyonu'nda tuzlu suda mevcut lityum miktarını tahmin etmek için makine öğrenimini kullandı. Laboratuvarda yeni tuzlu su örneklerini analiz ettiler ve bunları USGS'nin üretilen sular veritabanındaki petrol ve gaz üretiminden alınan geçmiş su örneklerinden alınan verilerle karşılaştırdılar. Bir makine öğrenimi modeli, bu verileri bölge genelindeki lityum konsantrasyonlarını tahmin etmek için kullandı.

USGS, Arkansas'taki potansiyelin hala lityum rezervlerinin ticari olarak çıkarılabilir olup olmayacağına bağlı olduğunu söylüyor. ABD'de bunun dışında, Kaliforniya'nın Salton Denizi'nde de çok miktarda lityum açısından zengin tuzlu su bulunduğu belirtiliyor.

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ABD Arkansas'ta 19 milyon tonluk dev lityum rezervi bulundu