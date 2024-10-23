Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD'nin Arkansas Eyaleti'nde 19 milyon tonluk dev lityum rezervi bulundu

    ABD Jeoloji Araştırması Merkezi (USGS), Arkansas'ta tüm dünyadaki elektrikli araç bataryalarına yetecek kadar lityum rezervinin bulunduğunu açıkladı.           
    ABD Arkansas'ta 19 milyon tonluk dev lityum rezervi bulundu Tam Boyutta Gör
    ABD Jeoloji Araştırması Merkezi (USGS), Arkansas'ta tüm dünyadaki elektrikli araç bataryalarına yetecek kadar lityum rezervinin bulunduğunu açıkladı.

    Rezerv 19 milyon tona kadar çıkabilir

    USGS, güneybatı Arkansas'ın altında 5 ila 19 milyon ton arasında lityum rezervinin olduğunu tahmin ediyor. USGS, bu rezervin 2030 yılında küresel olarak araçların bataryalarında ihtiyaç duyulan lityumun 9 katını sağlamaya yeteceğini söylüyor

    Son yıllarda içten yanmalı araçlardan elektrikli araçlara geçişle birlikte, pillerin temel hammaddesi olan lityuma olan ihtiyaç arttı. ABD, son derece kritik olan lityum ve diğer metallere yönelik yerel tedarik zincirleri kurarak Çin'e olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Bu amaca yönelik ABD'de yapılan keşifler, ülkenin lityum bakımından zengin olduğunu ve kendi ihtiyacını karşılayabileceğini gösteriyor.

    Ülkede yer alan, Arkansas, Louisiana, Teksas, Alabama, Mississippi ve Florida'nın bazı bölgelerine uzanan geçirgen kireç taşından oluşan jeolojik bir oluşum olan Smackover Formasyonu'nun tuzlu suyunun lityum açısından zengin olduğu ortaya kondu. Formasyonda daha önce petrol ve doğalgaz üretimi yapılıyordu.

    ABD Arkansas'ta 19 milyon tonluk dev lityum rezervi bulundu Tam Boyutta Gör

    Şirketler lityumu çıkarmak için yöntemler geliştiriyor

    Yakın zamana kadar, bu lityum açısından zengin tuzlu suya, petrol ve operasyonlardan kaynaklanan atık su olarak bakılıyordu. Şimdi, şirketler lityumu uygun maliyetli bir şekilde çıkarmak için teknolojiler geliştirmeye çalışıyorlar.

    Bu şirketlerden biri petrol devi ExxonMobil. Arkansas'ta keşif kuyuları açan şirket, 2027'de üretime başlamayı planlıyor. Petrol devi, Arkansas'taki Smackover Formasyonu içinde 120.000 dönümlük arazide sondaj haklarını satın aldıktan sonra geçen yıl elektrikli araçlar için lider lityum tedarikçisi olma hedefini açıkladı.

    Şirket, yerin 3000 metre altında sıkışmış lityum açısından zengin tuzlu suya ulaşmak için geleneksel petrol ve gaz sondaj tekniklerini kullanabilir. Ancak, kimyasal çözücüler veya filtreler kullanarak lityumu sudan ayırmak için doğrudan lityum çıkarma (DLE) adı verilen yeni bir teknoloji geliştirmesi gerekiyor.

    Bu yöntem, tuzlu suyu su buharlaşana kadar göletlerde tutularak lityum elde edilen klasik yöntemden çok daha hızlı bir lityum çıkarma yöntemi olarak biliniyor. DLE'nin bir diğer potansiyel faydası, lityum için geleneksel sert kaya madenciliğinden daha düşük enerji yoğunluğuna sahip olması. Elbette, tüm bu yöntemlerin çevreye olan etkisi konusunda hala endişeler var; ne kadar arazi ve su kullandıklarından geride bırakılan toksik atıklarla ne yapılacağına kadar.

    Lityum üretimini ABD'ye kaydırmak küresel olarak oyunu değiştirebilir. Günümüzde lityumun çoğu Avustralya ve Güney Amerika'dan geliyor. 2021'de küresel talebin yalnızca yüzde 5'i ABD lityum üreticileri tarafından karşılandı.

    Makine öğrenimiyle tahmin edildi

    USGS, Arkansas Enerji ve Çevre Bakanlığı'nın Eyalet Jeolog Ofisi ile birlikte çalışarak, Smackover Formasyonu'nda tuzlu suda mevcut lityum miktarını tahmin etmek için makine öğrenimini kullandı. Laboratuvarda yeni tuzlu su örneklerini analiz ettiler ve bunları USGS'nin üretilen sular veritabanındaki petrol ve gaz üretiminden alınan geçmiş su örneklerinden alınan verilerle karşılaştırdılar. Bir makine öğrenimi modeli, bu verileri bölge genelindeki lityum konsantrasyonlarını tahmin etmek için kullandı.

    USGS, Arkansas'taki potansiyelin hala lityum rezervlerinin ticari olarak çıkarılabilir olup olmayacağına bağlı olduğunu söylüyor. ABD'de bunun dışında, Kaliforniya'nın Salton Denizi'nde de çok miktarda lityum açısından zengin tuzlu su bulunduğu belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.usgs.gov/news/national-news-release/unlocking-arkansas-hidden-treasure-usgs-uses-machine-learning-show-large https://www.theverge.com/2024/10/22/24276615/ev-car-battery-lithium-reserves-arkansas
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    izmir"de ders çalışılabilecek kütüphaneler en iyi mpv araçlar video çekerken kamera değiştirme erkek muhabbet kuşunun kızgınlığı nasıl geçer xiaomi 13 ultra alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız