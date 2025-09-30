TEI Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk: HÜRJET’in ABD’li motorları onaylandı, KAAN’da süreç devam ediyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör TEI Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Öztürk, HÜRJET ve KAAN uçakları için ABD’den tedarik edilecek motorlarla ilgili son durumu açıkladı. HÜRJET’in motorlarının onaylandığını, KAAN’ın motorları için ise sürecin devam ettiğini duyurdu.

Fahrettin Öztürk, X platformundaki Sohbet Odası yayında çeşitli açıklamalarda bulundu. HÜRJET eğitim uçakları için GE Aerospace F404 motorlarının satın alınmasına yönelik ABD Kongresi’nin onayının alındığını duyurdu.

Savaş uçağı KAAN ve yerli motoru hakkındaki son durum ne? 1 gün önce eklendi

"KAAN'ın motoru için herhangi bir ret yok"

KAAN savaş uçağında kullanılacak GE Aerospace'in F110 motorlarına ilişkin ABD Kongresi'nin onayının hala beklemede olduğunu belirterek şunları söyledi:

“KAAN için bu süreç devam ediyor. Yani şu anda F110 motoru için herhangi bir reddedilme yok bildiğimiz kadarıyla. Yani 'Bizim motorumuz yok, KAAN üretemiyoruz' diye bir şey yok.”

KAAN projesinde son durum ne?

Milli Muharip Uçak KAAN’ın F-110 motorlu dört adet prototipi üretiliyor. Önümüzdeki yıl yedi tane daha üretilecek. Üretim aşaması planlandığı şekilde devam ediyor. 2027 yılında üretilmesi ve 2028 yılında teslim edilmesi planlanan 20 adet KAAN’da F110 motoru kullanılacak. Bu uçakların üretilmesi için ABD’den onay çıkması veya alternatif üreticilerin motorunun kullanılması gerekecek.

TEI ve TRMOTOR, KAAN için yerli ve milli TF35000 motoru geliştiriyor. Bu motorun 2032 yılında KAAN’a entegre edilmesi planlanıyor. Endonezya, 48 adet KAAN siparişi vermişti. Endonezya’ya teslim edilecek uçaklarda TF35000 motoru kullanılacağı için bu siparişi olumsuz etkileyen bir durum söz konusu değil.

