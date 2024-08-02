İspanya, eski F-5 uçaklarını Türk yapımı HÜRJET ile değiştirecek

- HÜRJET, İspanya yolcusu
- HÜRJET Teknik Özellikleri
- Hürjet'in Öne Çıkan Yetenekleri
- A400M Atlas özellikleri
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HÜRJET, İspanya yolcusu
Bilindiği üzere HÜRJET’in bir prototipi bir süre önce İspanya’ya gitmişti. Aktarılanlara göre İspanyol heyeti uçak değişim anlaşmasını masaya yatırmak üzere birkaç hafta içinde Türkiye'ye gelecek.
İspanya, toplamda 27 adet A400M uçağı siparişi vermiş ancak artan maliyetler nedeniyle 14’ünü elinde tutmaya 13’ünü ise ihracata ayırmaya karar verdi. İspanya, özellikle diğer ülkeler de ellerindeki fazla A400M'leri elden çıkarmaya çalışırken, kalan 13 uçağı satmakta zorlandı. Aktarılanlara göre İspanya, mevcut durumda 17 A400M uçağını tutmak, kalan 10 tanesinden ise kurtulmak istiyor.
HÜRJET, esasında çok önemli bir proje. Bu projeye en başta F-35 uçaklarını kullanacak pilotların eğitimi için başlanmıştı. KAAN ve ve F-35 gibi 5. nesil uçaklarla birlikte değişen konfigürasyonları nedeniyle gelişmiş jet eğitim uçaklarına duyulan ihtiyaç artmış durumda. HÜRJET tam da bu noktada ihracatta büyük rol oynayabilir. TUSAŞ aynı zamanda HÜRJET’in hafif taarruz ve uçak gemileriyle uyumlu konfigürasyonları üzerinde de çalışıyor.
HÜRJET Teknik Özellikleri
- Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft
- Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft
- Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft
- Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2
- İtki: 17.600 lb
- Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft
- Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach
- Tırmanma Oranı: 39.000 fpm
- Menzil: 2222 km / 1200 nm
- Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs
- Azami Hız: 1,4 Mach
- G Limitleri: +8g / -3g
Hürjet'in Öne Çıkan Yetenekleri
- Yüksek AoA kontrolü
- Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)
- Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)
- Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
- Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı
- Intra & Inter Veri Linki
- Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)
- Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)
- Rahat İdare
- Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
- Otonom Operasyonlar için APU
- Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti
A400M Atlas özellikleri
- Mürettebat: 3-4
- Kapasite: 37.000 kg, 116 tam teçhizatlı asker/paraşütçü, 66 sedye ve 25 tıbbi personel
- Uzunluk: 43.8 m
- Kanat Açıklığı: 42.4 m
- Yükseklik: 14.6 m
- Boş Ağırlık: 70 ton
- Azami Kalkış Ağırlığı: 130 ton
- Toplam İç Yakıt: 46.7 ton
- Azami İniş Ağırlığı: 114 ton
- Azami Faydalı Yük: 37 ton
- Motor (prop): 4x EPI TP400-D6 Turboprop
- Ana güç: 8.250 kW
- Azami seyir hızı: 780 km/s
- Seyir hızı aralığı: Mach 0.68 - 0.72
- Azami Görev Hızı: 300 kt CAS
- İlk Seyir İrtifası: at MTOW: 9.000 m
- Azami İrtifa: 11.300 m
- Menzil: Azami yük ile: 3.300 km
- 30-ton yük ile menzil: 4.800 km
- 20-ton yük ile menzil: 6.950 km
- Taktik Kalkış Mesafesi: 940 m
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.