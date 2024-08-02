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    İspanya, eski F-5 uçaklarını Türk yapımı HÜRJET ile değiştirecek

    İspanyol basınına göre TUSAŞ tarafından yerli imkanlarla geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET, İspanya’nın eskiyen F-5 uçaklarının yerini alacak. İspanya, karşılık olarak A400M uçaklarını verebilir.
    İspanya, eski F-5 uçaklarını Türk yapımı HÜRJET ile değiştirecek Tam Boyutta Gör
    İspanyol basınında çıkan haberlere göre İspanya Hava Kuvvetleri (Ejército del Aire y del Espacio), eskiyen F-5 uçaklarını 24 adet TUSAŞ yapımı HÜRJET gelişmiş jet eğitim uçağı ile değiştirmeye karar verdi. Bu hamle ile İspanya, yarım asırlık bir hizmetin ardından F-5’leri 2030 yılında hizmetten çıkaracak. İspanya elindeki A400M uçaklarının bir kısmını da elden çıkarmak istiyor. Bunun için takas yapılması planlanıyor.

    HÜRJET, İspanya yolcusu

    Bilindiği üzere HÜRJET’in bir prototipi bir süre önce İspanya’ya gitmişti. Aktarılanlara göre İspanyol heyeti uçak değişim anlaşmasını masaya yatırmak üzere birkaç hafta içinde Türkiye'ye gelecek.

    İspanya, eski F-5 uçaklarını Türk yapımı HÜRJET ile değiştirecek Tam Boyutta Gör
    Henüz rakamlar kesin olmamakla birlikte İspanya, elindeki 6 ila 10 adet A400M nakliye uçağına karşılık 24 adet HÜRJET eğitim uçağı almak istiyor. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse operasyonel ömrü 2030'da sona erecek olan Northrop Grumman F-5M eğitim uçakları yerine İspanya Hava Kuvvetleri, HÜRJET’leri ana eğitim unsuru haline getirecek. Bu, Türk havacılık serüveni için tarihi bir dönüm noktası olabilir.
    İspanya, eski F-5 uçaklarını Türk yapımı HÜRJET ile değiştirecek Tam Boyutta Gör
    Esasında ticari olarak bakıldığında bu değişim her iki ülke için de kazan-kazan durumu. İspanya, program kapsamında eğitim filosunu modernize edecek ve ihtiyaç fazlası A400M'lerden bazılarını elinden çıkarmış olacak. İspanya ayrıca HÜRJET’i yine ilgisini çeken bir faktör olarak hafif taarruz uçağı şeklinde de değerlendirebilir. Türkiye ise A400M gibi ihtiyaç duyduğu askeri nakliye uçaklarına erişmekle birlikte HÜRJET'in uluslararası güvenilirliğini güçlendirmiş olacak.

    İspanya, toplamda 27 adet A400M uçağı siparişi vermiş ancak artan maliyetler nedeniyle 14’ünü elinde tutmaya 13’ünü ise ihracata ayırmaya karar verdi. İspanya, özellikle diğer ülkeler de ellerindeki fazla A400M'leri elden çıkarmaya çalışırken, kalan 13 uçağı satmakta zorlandı. Aktarılanlara göre İspanya, mevcut durumda 17 A400M uçağını tutmak, kalan 10 tanesinden ise kurtulmak istiyor.

    HÜRJET, esasında çok önemli bir proje. Bu projeye en başta F-35 uçaklarını kullanacak pilotların eğitimi için başlanmıştı. KAAN ve ve F-35 gibi 5. nesil uçaklarla birlikte değişen konfigürasyonları nedeniyle gelişmiş jet eğitim uçaklarına duyulan ihtiyaç artmış durumda. HÜRJET tam da bu noktada ihracatta büyük rol oynayabilir. TUSAŞ aynı zamanda HÜRJET’in hafif taarruz ve uçak gemileriyle uyumlu konfigürasyonları üzerinde de çalışıyor.

    HÜRJET Teknik Özellikleri

    • Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft
    • Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft
    • Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft
    • Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2
    • İtki: 17.600 lb
    • Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft
    • Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach
    • Tırmanma Oranı: 39.000 fpm
    • Menzil: 2222 km / 1200 nm
    • Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs
    • Azami Hız: 1,4 Mach
    • G Limitleri: +8g / -3g

    Hürjet'in Öne Çıkan Yetenekleri

    • Yüksek AoA kontrolü
    • Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)
    • Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)
    • Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
    • Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı
    • Intra & Inter Veri Linki
    • Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)
    • Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)
    • Rahat İdare
    • Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
    • Otonom Operasyonlar için APU
    • Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti

    A400M Atlas özellikleri

    İspanya, eski F-5 uçaklarını Türk yapımı HÜRJET ile değiştirecek Tam Boyutta Gör

    • Mürettebat: 3-4
    • Kapasite: 37.000 kg, 116 tam teçhizatlı asker/paraşütçü, 66 sedye ve 25 tıbbi personel
    • Uzunluk: 43.8 m
    • Kanat Açıklığı: 42.4 m
    • Yükseklik: 14.6 m
    • Boş Ağırlık: 70 ton
    • Azami Kalkış Ağırlığı: 130 ton
    • Toplam İç Yakıt: 46.7 ton
    • Azami İniş Ağırlığı: 114 ton
    • Azami Faydalı Yük: 37 ton
    • Motor (prop): 4x EPI TP400-D6 Turboprop
    • Ana güç: 8.250 kW
    • Azami seyir hızı: 780 km/s
    • Seyir hızı aralığı: Mach 0.68 - 0.72
    • Azami Görev Hızı: 300 kt CAS
    • İlk Seyir İrtifası: at MTOW: 9.000 m
    • Azami İrtifa: 11.300 m
    • Menzil: Azami yük ile: 3.300 km
    • 30-ton yük ile menzil: 4.800 km
    • 20-ton yük ile menzil: 6.950 km
    • Taktik Kalkış Mesafesi: 940 m
    Kaynakça https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/4945094/asi-avion-entrenador-hurjet-turquia-ofrece-espana-incluira-version-embarcada-portaaviones https://www.huffingtonpost.es/sociedad/turquia-sale-rescate-caza-chatarra-espana.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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