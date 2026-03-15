    Katı yakıtlı roketlere alternatif: Draper sıvı roket motoru süpersonik hıza ulaştı

    ABD’de geliştirilen Draper sıvı roket motoru ilk uçuş testinde süpersonik hızlara ulaştı. Ayarlanabilir ve yeniden ateşlenebilir yapısıyla bu motor, katı yakıtlı roketlere alternatif olabilir.

    Füze teknolojileri denildiğinde akla gelen ilk itki sistemleri katı yakıtlı roket motorları oluyor. Bu motorlar basit, güvenilir ve uzun süre depolanabilir yapıları sayesinde onlarca yıldır taktik füzelerin standart çözümü hâline gelmiş durumda. Ancak katı yakıtlı motorların önemli bir dezavantajı var: Bir kez ateşlendiklerinde itkiyi hassas şekilde kontrol etmek ya da motoru durdurup yeniden çalıştırmak pek mümkün olmuyor. Bu da füzenin hızını ve manevra kabiliyetini sınırlayan bir unsur olarak öne çıkıyor. ABD’de yürütülen yeni bir savunma projesi ise bu sınırlamayı aşmayı hedefliyor. ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (AFRL) ve roket motoru üreticisi Ursa Major tarafından geliştirilen yeni bir füze demonstratörü, sıvı yakıtlı Draper roket motoruyla gerçekleştirilen ilk uçuş testinde süpersonik hızlara ulaşmayı başardı.

    Draper motoruyla güçlendirilen bu demonstratörün ilk uçuşu başarıyla tamamlanırken, elde edilen sonuçların hem füze teknolojilerinde yeni bir yaklaşımın önünü açabileceği hem de daha düşük maliyetli savunma sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Programın arkasındaki ekipler, bu tür sistemlerin özellikle hızlı üretim ve yüksek adetli kullanım gerektiren modern savaş senaryolarında önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyor.

    Draper motoru katı yakıtlı roketlerden farklı çalışıyor

    Bu demonstratörün merkezinde Draper adı verilen sıvı yakıtlı bir roket motoru bulunuyor. Günümüzde kullanılan taktik füzelerin büyük kısmı katı yakıtlı motorlara dayanırken Draper, tamamen farklı bir yaklaşım sunuyor. Bu motor “throttleable” yani itki gücü ayarlanabilir bir yapıya sahip. Ayrıca gerektiğinde kapatılıp yeniden ateşlenebiliyor.

    Bu özellikler, füzeye katı yakıtlı sistemlerin sunamadığı önemli avantajlar kazandırıyor. Draper motoru sayesinde hızın uçuş sırasında ayarlanabilmesi, karmaşık manevraların yapılabilmesi ve farklı görev profillerine uyum sağlanabilmesi mümkün hâle geliyor. Bu da özellikle uzun menzilli saldırı görevlerinde ve hedefe yaklaşma sırasında daha hassas kontrol imkânı sunabilir.

    Amaç: Daha ucuz ve seri üretilebilir füze sistemleri

    AFRL ve Ursa Major tarafından yürütülen proje yalnızca yeni bir motor teknolojisini test etmekle sınırlı değil. Programın arkasındaki asıl fikir, yüksek performanslı ama aynı zamanda maliyet açısından sürdürülebilir bir füze mimarisi geliştirmek.

    Draper motorunun tasarımında Ursa Major’ın daha önce geliştirdiği Hadley motorunun mimarisinden yararlanıldığı belirtiliyor. Bu yaklaşım, tamamen sıfırdan geliştirilen karmaşık sistemler yerine, daha önce test edilmiş teknolojilerin modüler şekilde uyarlanmasını sağlıyor. Böylece hem geliştirme süresi kısalıyor hem de üretim maliyetleri düşüyor. Ayrıca motorun tasarımında pahalı ve nadir malzemelerden özellikle kaçınıldığı ifade ediliyor. Bu da sistemin yüksek adetli üretime uygun hâle getirilmesini sağlıyor.

    Programın dikkat çeken bir diğer yönü ise geliştirme süresinin alışılmış savunma projelerine kıyasla oldukça kısa olması. Ursa Major CEO’su Chris Spagnoletti’nin verdiği bilgilere göre proje, sözleşmenin imzalanmasından uçuşa hazır bir sistemin ortaya çıkmasına kadar yalnızca sekiz ay sürmüş. Savunma sanayisinde projelerin çoğu zaman yıllarca sürebildiği düşünüldüğünde, bir füze demonstratörünün bu kadar kısa sürede uçuş testine hazır hâle getirilmesi önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor

    Gerçekleştirilen uçuş testi Draper motorunun operasyonel potansiyelini doğrulamak adına yalnızca ilk adım olarak görülüyor. Ursa Major ve AFRL, motorun gerçek görev koşullarındaki performansını daha ayrıntılı biçimde analiz edebilmek için yeni uçuş testleri gerçekleştirmeyi planlıyor.

