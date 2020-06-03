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    ABD'den Türkiye'ye dijital hizmet vergisi incelemesi

    ABD'nin Federal Register platformunda yayınlanan karara göre Türkiye'nin uyguladığı dijital hizmet vergisi hakkında inceleme başlatıldı. Yaptırım olarak ek gümrük vergisi gelebilir.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    ABD'den Türkiye'ye dijital hizmet vergisi incelemesi
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    Türkiye’de 7 Aralık tarihinde yürürlüğe giren karar ile birlikte Dijital Hizmet Vergisi, hayatımıza dahil oldu. Dijital ürünlerden elde ettiği hasılatı 750 milyon Euro’yu aşan firmaların Türkiye’de 20 milyon TL’den fazla hasılat elde etmesi durumunda hasılatının yüzde 7,5’lik bölümünü Dijital Hizmet Vergisi olarak ödeyecek.

    Ayrıca Bkz. "2020 BMW 4 Serisi Coupe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri"

    ABD, aralarında Türkiye de dahil olmak üzere dijital hizmet vergisi uygulayan ülkeler hakkında inceleme başlattı.  ABD Başkanı Donald Trump, dijital hizmet vergilerinin ABD merkezli şirketleri hedef alarak adaletsiz bir şekilde uygulandığını düşünüyor. ABD’li şirketleri savunmak adına böyle bir inceleme başlatıldı. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa Birliği, Avusturya, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Endonezya, İtalya, İspanya ve İngiltere’deki dijital hizmet vergileri de incelenecek. İnceleme sonucunda bu ülkelere yönelik ek gümrük vergisi şeklinde yaptırım uygulanabilir. Türkiye bu ülkelere göre daha fazla oranda dijital hizmet vergisi uyguluyor ancak global hasılatı 750 milyon Euro'yu, Türkiye'deki hasılatı 20 milyon TL'yi aşan şirketler arasında kurumlar vergisi mükellefi olan olmadığı için henüz hiçbir şirketten dijital hizmet vergisi alınamadı.

    ABD’nin inceleme kararı Federal Register olarak adlandırılan devlet kurumlarının kamuya açık bildirimlerinin duyurusunun yapıldığı platformda resmen yayınlandı. Ülkelerin uyguladığı dijital hizmet vergilerinin ABD’li şirketlere yönelik ayrımcılık yapıp yapmadığı incelenecek.



    https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-digital/u-s-launches-trade-probe-into-digital-taxes-plowing-ground-for-new-tariffs-idUSKBN2392PH Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    RmzBurak (Remzi Burak) 2 sa. en beğenilen
    Olan yine bize olacak. Hadi geçmiş olsun. Alıştık zaten
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    smart1978 (X Y) 2 sa.
    Devlet bu duruma sessiz kalmamalı! Ekstra vergiler veya artırımı ile cezalandırılmalı Vaatandaşş ....
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    Redeemertr (aktroll tokatlayan bankamatikçi tokatlayan) 1 sa.
    şakkadanak 10 papaz salarız, böyle bir kalırlar. şakkadanak 10 papaz daha salarız, amerikalı tax officerlar çil yavrusu gibi dağılırlar
    Yanıtla +23
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    makine26 1 sa.
    amerikanın osuruğundan bile korkuluyorya bir şey demiyorum.
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    yunusemre671 1 sa. yeni yorumcu
    olan bizlere oldu yine. Geçmiş olsun bize
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    ebavamqko 1 sa.


    bizim solcuları ve muhafzakarları çıldırtıyor ama adam para dehası işini biliyor. siyaset bilimi diye soros enstitülerinde billurlandırma lavuklar gibi değil. bize ters gelse de ülkesi için en iyisini yapıyor.

    tek kurşun atmadan arabistan kraliyetini hizaya soktu yeniden yapılandırdı! 60 milyar dolar borca soktu arabistanı!

    libya ya fransa ekşidi, hemen tayyipe destekle oraya da çöktü. kanada bize uygulamaya karar verdiği drone teknoloji ürün satışlarını kaldırdı.

    biz 2 milyar dolarlık yatırım için alman VW nin ayağını öpmeye gittik. adam posta koyarak çine kaçan küreselci firmaları topraklarına çekmeye başladı! bu yıl sadece 10 milyar doları ülkesine geri getirdi çip üretiminden!

    yan bakılamaz denen çin'e posta koyuyor. dalga geçer gibi kim'i ayağına getirdi.

    herif siyonist teba ile dalga geçmeye başlayınca, bir çinli, bir latin, bir arap ile bir beyazın bir zenciyi öldürmesinden dolayı ırkçı ilan edildi ...

    yani adamın 90 kilosunun 89.99 kilosu testislerine ayrılmış gibi.

    bize de böyel adam lazım. bizde bu etkiyi cem uzan yaratırdı ama işte kıymeti bilinmedi.
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    Rachsuchtig 1 sa.
    Ulan hem o koyduğumuz vergiyi tahsil edememişiz (Türkiye'deki hasılatı 20 milyon TL'yi aşan şirketler arasında kurumlar vergisi mükellefi olan olmadığı için henüz hiçbir şirketten dijital hizmet vergisi alınamadı.) bir de şimdi yaptırım gelecek giren yine Türkiye'ye girecek.
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 sa.
    her geçen gün yaşanmaz bi yer haline geliyor burası lanet olsun
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    Redeemertr (aktroll tokatlayan bankamatikçi tokatlayan) 1 sa.
    şakkadanak 10 papaz salarız, böyle bir kalırlar. şakkadanak 10 papaz daha salarız, amerikalı tax officerlar çil yavrusu gibi dağılırlar
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    enizam 1 sa.
    Çifte vergilendirmeyi engelleme anlaşmaları varken, çokomelli olarak yeni vergiler koyarsan, karşı tarafın tepkisiz kalmasını beklemek naifliktir...

    https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/uluslararasi_mevzuat/VERGIANLASMALIST.htm
    ABD ile 1998 yılından beri bu anlaşma yürürlülükte, birileri unutmuş herhalde...
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    Leipold (U D) 1 sa.
    Adamin sirketi sana mal hizmet satiyor, senin devletin adamin sirketinden yeri geliyor kat ve kat daha fazla kazaniyor (Bkz; Apple) Adam afedersin enayi mi? Kendi mal ve/veya hizmet satan firmalarini tabikide koruyacak
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    Artizt (Mert ) 1 sa. Leipold
    Sözde yerli ve milli dandik Vestel'in geçtiğimiz senelerde, Türk olmayan şirketlerin telefonlarına zam gelsin demesini de unutmadık, tek yaptığı şey tüketicinin kuyusunu kazmak olan yerli ve milli (?) (!) şirketi korusam nolur korumasam ne olur. Vestel Venüs'ün içinde hangi parça, çip, aksam yerli? Sanki işlemcisi, işletim sistemi, kamerası vs Vestel tarafından üretiliyor da yerli deniyor...
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    Kampaku 2 sa. yeni yorumcu
    Bence adil gayet. 750 milyon € sınır koymuşlar üstelik. Her şirket ödemeyecek demek bu.
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    2804 kez okundu.
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    dijital hizmet vergisi, ABD ve
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