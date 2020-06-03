ABD'den Türkiye'ye dijital hizmet vergisi incelemesi

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Türkiye’de 7 Aralık tarihinde yürürlüğe giren karar ile birlikte Dijital Hizmet Vergisi, hayatımıza dahil oldu. Dijital ürünlerden elde ettiği hasılatı 750 milyon Euro’yu aşan firmaların Türkiye’de 20 milyon TL’den fazla hasılat elde etmesi durumunda hasılatının yüzde 7,5’lik bölümünü Dijital Hizmet Vergisi olarak ödeyecek.

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ABD, aralarında Türkiye de dahil olmak üzere dijital hizmet vergisi uygulayan ülkeler hakkında inceleme başlattı. ABD Başkanı Donald Trump, dijital hizmet vergilerinin ABD merkezli şirketleri hedef alarak adaletsiz bir şekilde uygulandığını düşünüyor. ABD’li şirketleri savunmak adına böyle bir inceleme başlatıldı. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa Birliği, Avusturya, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Endonezya, İtalya, İspanya ve İngiltere’deki dijital hizmet vergileri de incelenecek. İnceleme sonucunda bu ülkelere yönelik ek gümrük vergisi şeklinde yaptırım uygulanabilir. Türkiye bu ülkelere göre daha fazla oranda dijital hizmet vergisi uyguluyor ancak global hasılatı 750 milyon Euro'yu, Türkiye'deki hasılatı 20 milyon TL'yi aşan şirketler arasında kurumlar vergisi mükellefi olan olmadığı için henüz hiçbir şirketten dijital hizmet vergisi alınamadı.

ABD’nin inceleme kararı Federal Register olarak adlandırılan devlet kurumlarının kamuya açık bildirimlerinin duyurusunun yapıldığı platformda resmen yayınlandı. Ülkelerin uyguladığı dijital hizmet vergilerinin ABD’li şirketlere yönelik ayrımcılık yapıp yapmadığı incelenecek.

https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-digital/u-s-launches-trade-probe-into-digital-taxes-plowing-ground-for-new-tariffs-idUSKBN2392PH

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