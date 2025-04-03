Trump, tüm dünyaya ek vergi getirdi: İşte vergi listeleri ve olası etkiler

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Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği etkinlikte, ithal ürünlere yönelik büyük çaplı yeni gümrük tarifelerini duyurdu. Açıklanan vergi oranları, ticaret uzmanları tarafından “kısa vadeli düşünülmüş” ve “mantık dışı” olarak nitelendirilirken, 1929 Büyük Buhran dönemindeki korumacı politikalara benzetiliyor. Trump'ın başkanlık kararnamesiyle uygulamaya koyduğu yeni ithalat vergilerinin dünya genelinde ekonomik şok dalgalarına yol açması bekleniyor.

Trump, yaptığı açıklamada süreci "kurtuluş günü" olarak nitelendirerek, "Ülkemiz ve vergi mükelleflerimiz 50 yılı aşkın süredir sömürülüyor ama artık buna izin verilmeyecek. Bu, bizim ekonomik bağımsızlık bildirgemizdir" diye konuştu. Başkan, sürecin nihayetinde ABD’deki yerel üretimi destekleyeceğini söylüyor.

Yüzde 10 temel gümrük vergisi

Donald Trump, Avrupa Birliği üyeleri de dahil olmak üzere 180′den fazla ülke ve bölgenin karşı karşıya kalacağı ABD’nin “karşılıklı tarife” oranlarını açıkladı. Ancak karşılıklı oranlar, ülkelerin karşılaşacağı tek ABD tarifeleri olmayacak. Bazı ülkelerde yeni tarife oranları mevcudun üzerine eklenecek. ABD’nin baş kötülerden saydığı Çin’e uygulanacak yeni karşılıklı vergi oranının mevcut yüzde 20′lik tarifelere ekleneceği, dolayısıyla gerçek vergi oranının yüzde 54’e çıkacağı belirtiliyor.

Öte yandan Trump, 5 Nisan’dan itibaren genel olarak yüzde 10’luk temel bir tarife uygulayacak. Türkiye’de bu en düşük vergi dilimine dahil edilmiş durumda. Ancak ithalatçılar bunun etkisini hissedecektir. Özellikle otomotiv ve tekstil firmalarında maliyetlerin artması bekleniyor.

Ayrıca Trump, tüm ithal otomotiv ürünlerine 25 gümrük vergisi uygulamasının da yürürlüğe gireceğini anımsattı. Bu uygulama halihazırda yürürlüğe girdi.

'En kötü suçlular' için özel tarifeler

Tam Boyutta Gör Yeni tarife planına göre, ABD’ye ithal edilen ürünlere yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değişen ek vergiler getirilecek. Meksika ve Kanada bunlardan muaf olacak zira zaten ek vergiler bunlara getirilmişti.

Yüzde 10 temel tariflerle karşılaşacak bazı ülkeler şöyle:

Birleşik Krallık

Singapur

Brezilya

Avustralya

Yeni Zelanda

Türkiye

Kolombiya

Arjantin

El Salvador

Birleşik Arap Emirlikleri

Suudi Arabistan

Beyaz Saray yetkilileri ayrıca "en kötü suçlular" olarak niteledikleri yaklaşık 60 ülkeye daha yüksek vergiler uygulayacak. Bunlar 9 Nisan’da yürürlüğe girecek. Trump, bu kapsamdaki ülke ve bölgelerin ABD mallarına daha yüksek vergi uyguladığını söylüyor. Bu bağlamda yüksek gümrük vergisiyle karşılaşacak bazı ülkeler şöyle;

Avrupa Birliği: %20

Çin: %54

Vietnam: %46

Tayland: %36

Japonya: %24

Kamboçya: %49

Güney Afrika: %30

Tayvan: %32

ABD, dünyanın en büyük ithalatçısı konumunda ve tükettiği ürünlerin büyük bir kısmını yurt dışından temin ediyor. Bu nedenle, Trump’ın planı teknoloji ürünlerinden giyime, otomobilden gıdaya kadar geniş bir yelpazede fiyat artışına yol açabilir.

Özellikle Apple gibi şirketler, Çin’e olan bağımlılıklarını azaltmak için Hindistan’da üretim yapmaya başlamıştı. Ancak, Hindistan’dan yapılan ithalatın yüzde 26 gümrük vergisine tabi olması, bu stratejinin de maliyetlerini artırabilir. Benzer şekilde Çin’den uzaklaşan ve Vietnam’a yönelen firmalarda da benzer bir durum yaşanacak.

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Analistler, ticaret savaşının tırmanmasının Amerikalılar için daha yüksek fiyatlara ve ABD'de daha yavaş büyümeye yol açmasının muhtemel olduğunu, ayrıca dünyadaki bazı ülkelerin resesyona girebileceğini söyledi.

Etki-tepki yasası

Ulusal acil durum ilan eden Başkan Trump, ABD'nin elli yılı aşkın bir süredir “yakın ve uzak, hem dost hem de düşman uluslar tarafından yağmalandığını, talan edildiğini, tecavüze uğradığını ve soyulduğunu” söyledi. Hazine Bakanı Scott Bessent, diğer ülkeleri misilleme yapmamaları konusunda uyardı; "Şu anda her ülkeye tavsiyem, misillemede bulunmayın."

Ancak Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin yeni tarifelerine "kesinlikle" karşı çıktığını ve haklarını ve çıkarlarını korumak için “kararlı karşı önlemler" alacağını söyledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde ABD'ye karşı daha ileri adımlar atmaya hazırlandığını söyledi.

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