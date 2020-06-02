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    2020 BMW 4 Serisi Coupe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Son haftalarda sızıntı görselleriyle sıkça karşımızda olan ve devasa böbrek ızgarası bolca eleştirilen yeni BMW 4 Serisi Coupe sonunda resmi olarak tanıtıldı.
    17 sa.
    5,7b
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    31
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 BMW 4 Serisi Coupe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Daha bu sabah sızdırılan fotoğrafları sayesinde tasarımını gördüğümüz 2020 BMW 4 Serisi Coupe sonunda resmi olarak tanıtıldı. G22 kodunu taşıyan iki kapılı model, Concept 4’ten ilham alan tasarımı ve yeni teknolojileriyle karşınızda.

    Tıpkı G20 3 Serisi gibi CLAR platformu üzerine inşa edilen yeni 4 Serisi Coupe, yapılan mekanik ve yapısal güncellemeler sayesinde dört kapılı kardeşine kıyasla daha dinamik bir model. Alman markanın daha önce duyurduğu gibi, aracın G20 3 Serisi’ne göre 57 mm daha alçak olmasını ve arka iz genişliğinin 23 mm artırılmış olmasını bu güncellemelere örnek gösterebiliriz. Bunlara ağırlık merkezinin 21 mm aşağı çekilmiş olmasını ve 3 Serisi’ne göre daha sert bir süspansiyonla donatılmış olmasını da eklemek mümkün.

    Motor seçenekleri

    Yeni BMW 4 Serisi Coupe’nin kaputu altındaki seçenekler 420i seçeneğiyle başlıyor. Bu versiyondaki 2.0 litre sıralı dört silindirli turbo benzinli motor 184 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. Üretilen güç ve torkun 8 ileri otomatik şanzımanla arka tekerleklere aktarıldığı model 0-100 km/s hızlanmasını 7.5 saniyede tamamlarken maksimum 240 km/s hıza çıkabiliyor. Bir üst seçenek olan 430i versiyonunda üretilen güç ve tork 258 beygir ve 400 Nm’ye tırmanırken, 0-100 km/s hızlanma süresi 5.8 saniyeye düşüyor. Yine 8 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebilen bu versiyonun maksimum hızı ise 250 km/s.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni BMW 4 Serisi Coupe'den tanıtım öncesi son teaser geldi

    2020 BMW 4 Serisi Coupe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Ailenin hırçın üyesi M440i xDrive’da 3.0 litre sıralı altı silindirli turbo benzinli motor görev yapıyor. 374 beygir güç ve 500 Nm tork üreten motor; 48V hafif hibrit teknolojisi ve xDrive dört tekerlekten çekiş sistemiyle kombine edilmiş. Bu sayede elektrik motorundan da 11 beygirlik destek alan model, 0-100 km/s hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlarken maksimum 250 km/s hıza ulaşabiliyor. Ayrıca bu versiyonda M Sport süspansiyonlar ve M limitli kaydırmalı arka diferansiyel standart özellikler listesine dahil oluyor.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin fabrikası için "ÇED Olumlu" kararı çıktı"

    Gelelim tamamı çift turbo ve hafif hibrit teknolojisiyle donatılan dizel seçeneklere. Yeni BMW 4 Serisi’nin dizel tarafındaki 420d versiyonunda 190 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli ünite bulunuyor. xDrive opsiyonuna da sahip olan bu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 7.1 saniyede tamamlarken maksimum 240 km/s hıza çıkabiliyor.

    Dört tekerlekten çekiş özelliğinin standart olarak sunulduğu 430d xDrive ise 286 beygir güç ve 650 Nm tork üreten 3.0 litre altı silindirli üniteden güç alıyor. Dizel tarafının hırçın üyesi M440d xDrive’da 3.0 litrelik motorun ürettiği güç ve tork 340 beygir ve 700 Nm’ye yükselirken, 0-100 km/s hızlanma süresi 4.7 saniyeye düşüyor. Bu iki versiyonun 2021’in Mart ayında seriye ekleneceği belirtiliyor.

    Tüm versiyonlarda 8 ileri Steptronic şanzıman standart olarak sunulurken, yeni “Sprint” fonksiyonuna sahip 8 ileri Steptronic Sport şanzıman da opsiyon listesinde bulunuyor. Bilgi-eğlence sistemi, bağlanılabilirlik özellikleri ve güvenlik teknolojileri G20 3 Serisi ile aynı olan yeni BMW 4 Serisi Coupe’nin 2020’nin Ekim ayında satışa sunulacağı belirtildi. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.



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    DragonLive (Engin Apak) 15 sa. en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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    SertyAdams (Sertan Aydemir) 16 sa.
    Tam hitler bıyığı gibi olmuş Alamanya da çok tutar^^
    Yanıtla +9
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    TheJudgé 5 sa.
    Şimdi şu ön ızgarası fotoşoplu halimi daha güzel yoksa orjinal halimi ...
    Bence fotoşoplu hali daha güzel

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Şimdi şu ön ızgarası fotoşoplu halimi daha güzel yoksa orjinal halimi ... Bence fotoşoplu hali daha güzel ...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (30) Yorum Yaz Forumda Gör
    EmreGLC (emre güleç) 4 sa.
    Nargilecilerin yeni apaçi arabası.
    Yanıtla +1
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    Sabriye Baaas (Kadıköy Boğası) 4 sa.
    Dinime ön panjur Hitler'in ön profil silüeti



    Führer bu günleri görseydi çok gururlandırdı çok
    Yanıtla
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    DH Misafiri 4 sa.
    Bu ne la ?<br /><br />La bu ne ?<br /><br />Ne la bu ?<br /><br /><br /><br />Bu üç sorunun cevabını istiyorum.<br /><br /><br /><br />Güzelim BMW nin geldiği şu hale bak, o ön panjur nedir kardeşim ?????>?
    Yanıtla
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    YaKuBuX (Metin Yakubu) 5 sa.
    Böbrek olmamış.Ben bunu duvarkağıdı yapmam.
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    TheJudgé 5 sa.
    Şimdi şu ön ızgarası fotoşoplu halimi daha güzel yoksa orjinal halimi ...
    Bence fotoşoplu hali daha güzel

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +6
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    The Balance (Stigin DHli kuzeni ) 5 sa.
    Tasarımcı böbrek ızgarayı kaybettiğimiz 2 böbreğe ithafen yapmış. Tabi 2 böbreğe bir 4 serisi alınabiliyor mu bu ülkede onu sormak lazım önce.
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    Stand Alone (The Power of Faith) 6 sa.
    Ben beğendim. Çok güzel olmuş ancak 3 serisi kadar tutulan bir model değil.
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    LeonEyes (Mesut Ey) 6 sa.
    böbrekler ilk baktığında bir iç gıdıklasada marka algısı onun önüne geçecektir zamanla.
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    5676 kez okundu.
    29 kişi, toplam 30 yorum yazdı.

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