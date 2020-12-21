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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD Hazinesine yapılan siber saldırının Rusya bağlantısı araştırılıyor

    Gerek Savunma Bakanı Mike Pompeo gerekse de Federal Başsavcı William Barr bu tarz sofistike bir siber saldırının Rusya destekli gruplarca gerçekleştirildiğine inanıyor.
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    Güvenlik
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ABD Hazinesine yapılan siber saldırının Rusya bağlantısı araştırılıyor
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    Geçtiğimiz hafta ABD Hazine ile Ticaret Bakanlıklarının sistemlerine sızıldığı ve email trafiğinin ele geçirildiği gündeme gelmişti. ABD tepe yönetiminde kriz yaratan bu saldırının Rusya bağlantılı gruplar tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

    Geniş bir alana yayıldı

    Tedarik Zinciri Saldırısı olarak da tanımlanan bu tür saldırılarda geniş çapta ve önemli kurumlar tarafından kullanılan bir şirketin yazılımına ait güncellemeye sızan saldırganlar böylece güncellemenin gönderildiği tüm kurumların sistemlerine zararlı kod bırakabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Cities: Skylines, Epic Games'te ücretsiz"

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    SolarWinds şirketinin Microsoft, FireEye gibi kritik firmalar ve Hazine, Ticaret Bakanlığı gibi önemli kurumlara sunduğu ağ trafiği izleme yazılımının Mart ayında verilen güncellemesine sızıldığı ve bu sayede onlarca organizasyonun sunucularına erişildiği ortaya çıkmıştı. SolarWinds toplamda 18 bin müşteriye sahip.

    Tedarik zinciri saldırılarının anında fark edilmesi oldukça zor zira güncellemenin müşterilere gönderilmesi ve sistemlere kurulması esnasında saldırganlar pasif olarak beklemede kalıyor. Belirli bir süre sonra da harekete geçiyor.

    ABD’nin kritik kurumlara yapılabilecek siber saldırıları anında tespit edebilmesi için milyar dolarlık yatırımlarla hayata geçirdiği Einstein adındaki savunma kalkanı da bu tarz bilinmeyen saldırılara karşı yetersiz kalıyor.

    ABD Hazinesine yapılan siber saldırının Rusya bağlantısı araştırılıyor
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    Uzmanlar tedarik zinciri tarzındaki çok sofistike saldırıların Çin veya Rusya gibi devlet destekli olmadan gerçekleşemeyeceğini savunuyor. Trump saldırı sonrasında bunun Çin’den gelmiş olabileceğini belirtmişti.

    Savunma Bakanı Pompeo ise saldırının Rusya kaynaklı olduğuna inanıyor. ABD Başsavcısı William Barr da izlerin Rusya’ya çıktığını düşünüyor. Rusya kesin bir dille suçlamaları yalanladı ve komik olduğunu iddia etti. Bununla birlikte ABD güvenlik birimleri siber saldırı ile ilgili soruşturmalarını derinleştirdi.

    Diğer taraftan uzmanlar ABD kurumları arasında bu tarz ciddi saldırıları engelleyecek bir bilincin oluşmadığını savunuyor. Yapay zeka destekli tarama yazılımları bir yana kurumlar için belirlenmiş 7 radikal yöntemin hiç birisini uygulamayan kurumlar olduğu ifade ediliyor.



    https://arstechnica.com/information-technology/2020/12/russias-hacking-frenzy-is-a-reckoning/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    cihat emre 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dünyaya ayar verirken iyi hacklenince mağdur komik amerikan cumhuriyeti
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    xamaximax 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    soğuk savaş lazım dünyaya düşman lazım iki kutup lazım çin kesmiyor herlade islam düşmanlığı da kesmedi miyadı doldu tekrar rusya düşman diyorlar o da kesmesse bir gece ansızın uzaylılar geldi derler onu düşman tahtasına asarlar
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    eAkman (hic yok) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar da yagmur yagsa cehapeden pardon rusya dan bilecek.
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