ABD'li firmadan yenilikçi depolama çözümü: Güneş paneline entegre bataryalar

Tesla'nın Powerwall'ı ve benzeri sistemlerde güneş panelleriyle üretilen elektrik ev içerisinde yer alan bataryayı şarj ederken, Yotta Energy'nin çözümü ek kablolamaya gerek bırakmadan batarya paketlerini direkt olarak güneş panelinin arkasına yerleştiriyor.
Yotta, batarya sisteminde lityum iyon piller yerine daha ucuz ve uzun ömürlü olan lityum demir fosfat (LFP) piller kullanıyor. Üstelik LFP piller sıcağa daha dayanıklılar, dolayısıyla çatıda güneşin sıcağına karşı ömürleri fazla etkilenmiyor.
Isınmaya karşı birçok korumaya sahip
Yine de işini şansa bırakmayan Yotta, bataryaları beyaza boyayıp ısıyı dağıtan pasif soğutma kanatlarıyla donatnış. Ayrıca şirket, batarya paketinin içine yalıtım için iki seramik katman ekleyerek bataryaların aşırı ısınmasını ve soğumasını engellemiş. Hücreler aynı zamanda optimum sıcaklıklarda katı kalan bir balmumu tabakasıyla kaplanmış. Sıcaklık belirli bir noktanın üzerine çıkarsa, aşırı ısı balmumunu eriterek bataryaların ısınmaya karşı korunmasını sağlıyor.
Mikro inverterler ile dönüşüm yapılıyor
Geleneksel enerji depolama çözümlerinde, merkezi büyük bir invertör doğru akımı alternatif akıma çevirir. Yotta'nın çözümlerinde merkezi bir batarya paketi bulunmadığından bu işlem hücrelerin yanına yerleştirilen mikro inverterler ile yapılıyor.
Yotta'nın 1 kWh pil paketi yalnızca 24 kg ağırlığında. Bu piller 1,5 MWh'e kadar ölçeklenebiliyor. Piller ayrıca fotovoltaik modüllerin yerleştirildiği güneş enerjisi raflarında ek ağırlık görevi görerek kuruluma balast ağırlıkları ekleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...