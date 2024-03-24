ABD'li firmadan yenilikçi depolama çözümü: Güneş paneline entegre bataryalar

Tam Boyutta Gör Austin, Teksas merkezli bir yenilenebilir enerji şirketi olan Yotta Energy, güneş enerjisi depolamada yenilikçi bir çatı çözümü geliştirdi: Güneş panellerine entegre bataryalar.

Tesla'nın Powerwall'ı ve benzeri sistemlerde güneş panelleriyle üretilen elektrik ev içerisinde yer alan bataryayı şarj ederken, Yotta Energy'nin çözümü ek kablolamaya gerek bırakmadan batarya paketlerini direkt olarak güneş panelinin arkasına yerleştiriyor.

Yotta, batarya sisteminde lityum iyon piller yerine daha ucuz ve uzun ömürlü olan lityum demir fosfat (LFP) piller kullanıyor. Üstelik LFP piller sıcağa daha dayanıklılar, dolayısıyla çatıda güneşin sıcağına karşı ömürleri fazla etkilenmiyor.

Isınmaya karşı birçok korumaya sahip

Yine de işini şansa bırakmayan Yotta, bataryaları beyaza boyayıp ısıyı dağıtan pasif soğutma kanatlarıyla donatnış. Ayrıca şirket, batarya paketinin içine yalıtım için iki seramik katman ekleyerek bataryaların aşırı ısınmasını ve soğumasını engellemiş. Hücreler aynı zamanda optimum sıcaklıklarda katı kalan bir balmumu tabakasıyla kaplanmış. Sıcaklık belirli bir noktanın üzerine çıkarsa, aşırı ısı balmumunu eriterek bataryaların ısınmaya karşı korunmasını sağlıyor.

Shell'den önemli karar: 1.000 akaryakıt istasyonunu kapatacak 3 gün önce eklendi

Mikro inverterler ile dönüşüm yapılıyor

Geleneksel enerji depolama çözümlerinde, merkezi büyük bir invertör doğru akımı alternatif akıma çevirir. Yotta'nın çözümlerinde merkezi bir batarya paketi bulunmadığından bu işlem hücrelerin yanına yerleştirilen mikro inverterler ile yapılıyor.

Yotta'nın 1 kWh pil paketi yalnızca 24 kg ağırlığında. Bu piller 1,5 MWh'e kadar ölçeklenebiliyor. Piller ayrıca fotovoltaik modüllerin yerleştirildiği güneş enerjisi raflarında ek ağırlık görevi görerek kuruluma balast ağırlıkları ekleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

ABD'li şirket, güneş paneline entegre batarya sistemi geliştirdi