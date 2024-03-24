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    Anlık Bildirim

    ABD'li firmadan yenilikçi depolama çözümü: Güneş paneline entegre bataryalar

    Austin, Teksas merkezli bir yenilenebilir enerji şirketi olan Yotta Energy, güneş enerjisi depolamada yenilikçi bir çatı çözümü geliştirdi: Güneş panellerine entegre bataryalar.
    ABD'li şirket, güneş paneline entegre batarya sistemi geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Austin, Teksas merkezli bir yenilenebilir enerji şirketi olan Yotta Energy, güneş enerjisi depolamada yenilikçi bir çatı çözümü geliştirdi: Güneş panellerine entegre bataryalar.

    Tesla'nın Powerwall'ı ve benzeri sistemlerde güneş panelleriyle üretilen elektrik ev içerisinde yer alan bataryayı şarj ederken, Yotta Energy'nin çözümü ek kablolamaya gerek bırakmadan batarya paketlerini direkt olarak güneş panelinin arkasına yerleştiriyor.

    Yotta, batarya sisteminde lityum iyon piller yerine daha ucuz ve uzun ömürlü olan lityum demir fosfat (LFP) piller kullanıyor. Üstelik LFP piller sıcağa daha dayanıklılar, dolayısıyla çatıda güneşin sıcağına karşı ömürleri fazla etkilenmiyor.

    Isınmaya karşı birçok korumaya sahip

    Yine de işini şansa bırakmayan Yotta, bataryaları beyaza boyayıp ısıyı dağıtan pasif soğutma kanatlarıyla donatnış. Ayrıca şirket, batarya paketinin içine yalıtım için iki seramik katman ekleyerek bataryaların aşırı ısınmasını ve soğumasını engellemiş. Hücreler aynı zamanda optimum sıcaklıklarda katı kalan bir balmumu tabakasıyla kaplanmış. Sıcaklık belirli bir noktanın üzerine çıkarsa, aşırı ısı balmumunu eriterek bataryaların ısınmaya karşı korunmasını sağlıyor. 

    Mikro inverterler ile dönüşüm yapılıyor

    Geleneksel enerji depolama çözümlerinde, merkezi büyük bir invertör doğru akımı alternatif akıma çevirir. Yotta'nın çözümlerinde merkezi bir batarya paketi bulunmadığından bu işlem hücrelerin yanına yerleştirilen mikro inverterler ile yapılıyor.

    Yotta'nın 1 kWh pil paketi yalnızca 24 kg ağırlığında. Bu piller 1,5 MWh'e kadar ölçeklenebiliyor. Piller ayrıca fotovoltaik modüllerin yerleştirildiği güneş enerjisi raflarında ek ağırlık görevi görerek kuruluma balast ağırlıkları ekleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 5 saat önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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