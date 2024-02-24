ABD'nin 1972'den bu yana Ay'a iniş yapan ilk uzay aracı "Odysseus" yan yattı

Intuitive Machines Üst Yöneticisi (CEO) Steve Altemus, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, Ay'da yan yatan Odysseus'un iniş yaparken aracın yatay hareketi sırasında ayağını kayaya takıp devrilmiş olabileceğini söyledi. Altemus, devrilmiş olmasına rağmen aracın oldukça fazla operasyonel kabiliyetinin bulunduğunu söyledi.
Şirketin ilk açıklamasında ise Ay'a ilk inişi sırasında Odysseus'un dik durduğu belirtilmişti.
Odysseus ile 1972'den bu yana ilk kez Ay'a iniş
ABD'li özel şirket Intuitive Machines'in "IM-1" misyonu kapsamında Ay'a iniş için geliştirdiği uzay aracı, 15 Şubat'ta SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.
Uzay aracı, 23 Şubat'ta TSİ 02.23'te Ay'a iniş yaparak 1972'deki "Apollo 17" misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk özel uzay aracı olarak tarihe geçmişti.
4,3 metre yüksekliğindeki altı ayaklı karbon fiber ve titanyum iniş aracı, NASA'nın Artemis Misyonu kapsamında kullanmayı planladığı 6 farklı deney için de yük taşıyordu.
NASA, birkaç yıl içinde Ay'a insan gönderme planları kapsamında Ay teslimatlarını ticarileştirme çabalarının bir parçası olarak, Odysseus'u inşa etmesi ve uçurması için Intuitive Machines şirketine 118 milyon dolar ödemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.