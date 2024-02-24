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    Anlık Bildirim

    ABD'nin 1972'den bu yana Ay'a iniş yapan ilk uzay aracı "Odysseus" yan yattı

    ABD merkezli Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında uzaya yolladığı "Odysseus" adlı uzay aracının, iniş yaptığı Ay'da yan yattığı bildirildi.  
    ABD'nin 1972'den bu yana Ay'a iniş yapan ilk uzay aracı yan yattı Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında uzaya yolladığı "Odysseus" adlı uzay aracının, iniş yaptığı Ay'da yan yattığı bildirildi.

    Intuitive Machines Üst Yöneticisi (CEO) Steve Altemus, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, Ay'da yan yatan Odysseus'un iniş yaparken aracın yatay hareketi sırasında ayağını kayaya takıp devrilmiş olabileceğini söyledi. Altemus, devrilmiş olmasına rağmen aracın oldukça fazla operasyonel kabiliyetinin bulunduğunu söyledi.

    Şirketin ilk açıklamasında ise Ay'a ilk inişi sırasında Odysseus'un dik durduğu belirtilmişti.

    Odysseus ile 1972'den bu yana ilk kez Ay'a iniş

    ABD'li özel şirket Intuitive Machines'in "IM-1" misyonu kapsamında Ay'a iniş için geliştirdiği uzay aracı, 15 Şubat'ta SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

    Uzay aracı, 23 Şubat'ta TSİ 02.23'te Ay'a iniş yaparak 1972'deki "Apollo 17" misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk özel uzay aracı olarak tarihe geçmişti.

    4,3 metre yüksekliğindeki altı ayaklı karbon fiber ve titanyum iniş aracı, NASA'nın Artemis Misyonu kapsamında kullanmayı planladığı 6 farklı deney için de yük taşıyordu.

    NASA, birkaç yıl içinde Ay'a insan gönderme planları kapsamında Ay teslimatlarını ticarileştirme çabalarının bir parçası olarak, Odysseus'u inşa etmesi ve uçurması için Intuitive Machines şirketine 118 milyon dolar ödemişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 2 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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