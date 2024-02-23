ABD, 1972’den sonra ilk kez Odysseus ile Ay’a indi!

Odysseus’un Ay’ın güney kutbuna başarıyla inmesinden sonra açıklama yapan NASA Yöneticisi Bill Nelson, "Ne büyük bir zafer! Odysseus Ay'a ayak bastı. Bu başarı tüm insanlık için ileriye doğru dev bir adımdır. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.
ABD, 1969'dan 1972'ye kadar altı Apollo görevi boyunca Ay yüzeyine 12 astronot göndermiş olsa da Ay yarışının kesin zaferinin ardından insanlı uçuşlardan ziyade Space Shuttle programı gibi diğer hedeflere odaklanmıştı. ABD ve NASA, 1972'den bu yana Ay yüzeyine olmasa da Lunar Reconnaissance Orbiter (Ay Keşif Yörünge Aracı) gibi çeşitli sondaları fırlattığını da belirtelim.
ABD, Ay'a indi
NASA, 2020'lerin sonuna kadar Ay'da ve çevresinde uzun vadeli, sürdürülebilir bir insan varlığı oluşturmayı ve bunu yaparken elde edilen bilgileri 2030'ların sonunda veya 2040'ların başında astronotların Mars'a gitmesine yardımcı olmak için kullanmayı amaçlayan Artemis adlı bir programı yürütüyor.
118 milyon dolarlık NASA anlaşmasıyla Intuitive Machines, IM-1 adını verdiği ilk Ay görevinde ajansa 11 milyon dolara mal olan bilimsel araçları Ay’a taşımayı başardı. Örneğin bunlardan NDL ("Navigation Doppler Lidar for Precise Velocity and Range Sensing") adı verilen bir tanesi, iniş ve alçalma sırasında veri toplamak için LIDAR teknolojisini kullandı. Odysseus, lazer reflektör dizisi ve radyo işaretçisi olarak hareket etmek üzere inişten önce konuşlandırılan CubeSat gibi faydalı yükler taşıyordu.
Her şey plana uygun giderse, iniş aracı ve bilimsel ekipmanları Ay yüzeyinde yaklaşık yedi Dünya günü boyunca çalışacak. Görev süresi boyunca topladığı verileri Dünya’ya gönderecek ve bu veriler de insanlı Artemis görevlerinde kullanılacak. Bu arada Intuitive Machines, Odysseus'un dik durumda olduğunu ve veri göndermeye başladığını doğruladı. Firma şimdi Ay yüzeyinden ilk görüntüleri göndermeye çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.