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    Türkiye'nin ilk uzay aracı 2026'da Ay'a yolculuk edecek

    Milli Uzay Programı kapsamında açıklanan 10 programdan ilki olan Ay Araştırma Programı ile ülkenin Ay'da mevcudiyeti bulunan sayılı ülkelerden biri olması amaçlanıyor.
    Türkiye'nin ilk uzay aracı 2026'da Ay'a yolculuk edecek Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Kurum çalışmaları ile ülkedeki kuruluşların katkılarıyla hazırlanan Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin 10 yıllık plan ve hedefleri belirlendi.

    Açıklanan 10 programdan ilki olan Ay Araştırma Programı ile ülkenin Ay'da mevcudiyeti bulunan sayılı ülkelerden biri olması amaçlanıyor.

    Ay'a yumuşak iniş hedefleniyor

    Ay Araştırma Programı'nın ilk aşaması olan AYAP-1 kapsamında Ay'ın yörüngeden keşfi ve Ay yüzeyi ile ilk temasın gerçekleştirilmesi, ikinci aşamada ise AYAP-2 Projesi ile gezici keşif aracının (rover) Ay'a yumuşak inişinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

    AYAP-1 Projesi kapsamında Dünya'dan Ay yörüngesine ulaşarak buradan veri toplayan ve Ay yüzeyiyle temas sağlayan bir uzay aracı geliştirilerek görev operasyonları yürütülecek. Bu projeyle Türkiye'nin ilk Ay ve Derin Uzay görevinin gerçekleştirilmesi ve operasyonel tecrübe kazanılması hedefleniyor.

    Ayrıca, yerli imkanlarla geliştirilen Hibrit İtki Sistemi'nin uzay tarihçesi kazanması, Ay yüzeyinden alınacak yüksek çözünürlüklü görüntüler ve bilimsel verilerin (Ay'daki suyun kökeni, mini-manyetosfer oluşumları, yüzey bileşenleri, yüzey sıcaklık ve yansıma haritaları, radyasyon) Türkiye'deki bilim insanlarınca bilgiye çevrilmesi planlanıyor.

    Uzay aracında son durum

    Görev yapacak uzay aracınını sistem seviyesi tasarım aşaması tamamlandı. Ayrıntılı tasarım (Ekipman/Modül/Bileşen Geliştirme) aşaması ise devam ediyor.

    Araçta kullanılacak ekipmanların görev yeterlilikleri gözden geçirildi ve bazı ekipmanlar için yeterlilik modellerinin üretimleri başlatıldı. Uzay aracı kapsamında teslim süresi uzun ekipmanlar ve bileşenler için sözleşmeler imzalandı ve "Uzay Aracı Uçuş Modeli" üzerinde kullanılacak tüm ekipmanların planlaması tamamlandı.

    Aracın alt sistem ve ekipmanların uçuş modellerinin üretilmesi sonrasında sistem seviyesi entegrasyonu gerçekleştirilecek ve ardından çevresel (titreşim, ısıl-vakum, elektromanyetik uyumluluk gibi) ve işlevsel testler yapılacak. Bütün süreçlerin 2026 yılında tamamlanması ve aynı yıl aracın fırlatılması planlanıyor.

    Aracın tasarımı yerli

    Yurt dışından bazı bileşen ve ekipmanların tedariki özelinde işbirlikleri olmakla birlikte Ay görevinin ve uzay aracının tasarımları yerli olarak yapıldı. Aracın entegrasyonu, testleri ve operasyonları da Türkiye'nin altyapıları kullanılarak kendi beşeri sermayesi tarafından gerçekleştirilecek.

    İlk görev (AYAP-1) kapsamında geliştirilen uzay aracı, AYAP-2 içinde planlanan yumuşak iniş görevinin gereksinimleri de dikkate alınarak tasarlanıyor. Ayrıca yumuşak iniş için gereken bazı ekipmanlar (iniş takımı gibi) ve teknolojilerle (görüntü destekli seyrüsefer gibi) birlikte AYAP-2 kapsamındaki gezici keşif aracına yönelik konsept tasarım çalışmaları da yürütülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 6 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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