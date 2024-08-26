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    ABD'nin Utah eyaletindeki kavşaklarda Lidar teknolojisi kullanılmaya başlandı

    Utah Ulaştırma Bakanlığı, başkent Salt Lake City'deki kaza oranlarını düşürmek için kavşaklarda Lidar teknolojisi kullanıyor.                                     

    Lidar teknolojisini otomotiv dünyasında sıklıkla duyuyoruz. Yarı otonom veya otonom araçlarda karşılaştığımız bu isim "Işık Tespiti ve Mesafe Belirleme" anlamına geliyor. Açılımından da anlaşılabileceği üzere lazer ışınlarını kullanarak bir yüzey veya nesnenin uzaklığını anlamak için kullanılıyor.

    Dediğimiz gibi bu teknolojiyi daha çok otomotiv sektöründe duyduk ancak şimdi aynı teknoloji, kavşakları daha güvenli hale getirmek için Utah'taki yollarda kullanılıyor. Utah Ulaştırma Bakanlığı (UDOT), kaza oranının nasıl azaltılabileceğini daha iyi anlamak amacıyla Salt Lake City'deki beş kavşağı yayaların, bisikletlilerin ve araç trafiğinin aktivitelerini kaydetmek için Lidar teknolojisiyle donattı.

    ABD'nin Utah eyaletindeki yollarda lazer teknolojisi kullanılıyor Tam Boyutta Gör
    Basit bir kamera gibi sadece kırmızı ışık çizgisinde olanların anlık görüntüsünü almak yerine, Lidar, tüm kavşaktaki hareketleri haritalıyor. Bu, araştırmacıların, rutin olarak kazaların meydana geldiği alanları veya yayaların ne zaman ve nerede yaya geçidinden geçtiği gibi verileri görmelerini sağlıyor. Ayrıca sistemin ortalama hızları kaydedebildiği ve her şeyi %99,98 doğrulukla kaydettiği de belirtiliyor.

    UDOT'un açıklamasına göre Lidar teknolojisi daha güvenli bir geçiş için kırmızı ışık bekleme süresinin gerçek zamanlı olarak değiştirilebilmesini de imkan veriyor. Örneğin; birinin yoldan geçerken tökezlediğini ve zamanında karşıya geçemediğini düşünün. Bu sistem, manuel olarak hiçbirşey yapmaya gerek kalmadan yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçmelerini sağlamak için zamanı otomatik olarak ayarlayacak.

    UDOT, Panasonic tarafından geliştirile bu teknolojinin 20 milyon dolarlık hibenin bir kısmı kullanılarak farklı lokasyonlara dağıtılacağını açıkladı. Söz konusu teknolojinin maliyetinin 30-40 bin dolar aralığında olduğu tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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