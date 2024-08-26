ABD'nin Utah eyaletindeki kavşaklarda Lidar teknolojisi kullanılmaya başlandı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Lidar teknolojisini otomotiv dünyasında sıklıkla duyuyoruz. Yarı otonom veya otonom araçlarda karşılaştığımız bu isim "Işık Tespiti ve Mesafe Belirleme" anlamına geliyor. Açılımından da anlaşılabileceği üzere lazer ışınlarını kullanarak bir yüzey veya nesnenin uzaklığını anlamak için kullanılıyor.

Dediğimiz gibi bu teknolojiyi daha çok otomotiv sektöründe duyduk ancak şimdi aynı teknoloji, kavşakları daha güvenli hale getirmek için Utah'taki yollarda kullanılıyor. Utah Ulaştırma Bakanlığı (UDOT), kaza oranının nasıl azaltılabileceğini daha iyi anlamak amacıyla Salt Lake City'deki beş kavşağı yayaların, bisikletlilerin ve araç trafiğinin aktivitelerini kaydetmek için Lidar teknolojisiyle donattı.

Tam Boyutta Gör Basit bir kamera gibi sadece kırmızı ışık çizgisinde olanların anlık görüntüsünü almak yerine, Lidar, tüm kavşaktaki hareketleri haritalıyor. Bu, araştırmacıların, rutin olarak kazaların meydana geldiği alanları veya yayaların ne zaman ve nerede yaya geçidinden geçtiği gibi verileri görmelerini sağlıyor. Ayrıca sistemin ortalama hızları kaydedebildiği ve her şeyi %99,98 doğrulukla kaydettiği de belirtiliyor.

UDOT'un açıklamasına göre Lidar teknolojisi daha güvenli bir geçiş için kırmızı ışık bekleme süresinin gerçek zamanlı olarak değiştirilebilmesini de imkan veriyor. Örneğin; birinin yoldan geçerken tökezlediğini ve zamanında karşıya geçemediğini düşünün. Bu sistem, manuel olarak hiçbirşey yapmaya gerek kalmadan yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçmelerini sağlamak için zamanı otomatik olarak ayarlayacak.

UDOT, Panasonic tarafından geliştirile bu teknolojinin 20 milyon dolarlık hibenin bir kısmı kullanılarak farklı lokasyonlara dağıtılacağını açıkladı. Söz konusu teknolojinin maliyetinin 30-40 bin dolar aralığında olduğu tahmin ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

ABD'nin Utah eyaletindeki yollarda lazer teknolojisi kullanılıyor