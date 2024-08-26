ABD'nin Utah eyaletindeki kavşaklarda Lidar teknolojisi kullanılmaya başlandı

Lidar teknolojisini otomotiv dünyasında sıklıkla duyuyoruz. Yarı otonom veya otonom araçlarda karşılaştığımız bu isim "Işık Tespiti ve Mesafe Belirleme" anlamına geliyor. Açılımından da anlaşılabileceği üzere lazer ışınlarını kullanarak bir yüzey veya nesnenin uzaklığını anlamak için kullanılıyor.
Dediğimiz gibi bu teknolojiyi daha çok otomotiv sektöründe duyduk ancak şimdi aynı teknoloji, kavşakları daha güvenli hale getirmek için Utah'taki yollarda kullanılıyor. Utah Ulaştırma Bakanlığı (UDOT), kaza oranının nasıl azaltılabileceğini daha iyi anlamak amacıyla Salt Lake City'deki beş kavşağı yayaların, bisikletlilerin ve araç trafiğinin aktivitelerini kaydetmek için Lidar teknolojisiyle donattı.
UDOT'un açıklamasına göre Lidar teknolojisi daha güvenli bir geçiş için kırmızı ışık bekleme süresinin gerçek zamanlı olarak değiştirilebilmesini de imkan veriyor. Örneğin; birinin yoldan geçerken tökezlediğini ve zamanında karşıya geçemediğini düşünün. Bu sistem, manuel olarak hiçbirşey yapmaya gerek kalmadan yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçmelerini sağlamak için zamanı otomatik olarak ayarlayacak.
UDOT, Panasonic tarafından geliştirile bu teknolojinin 20 milyon dolarlık hibenin bir kısmı kullanılarak farklı lokasyonlara dağıtılacağını açıkladı. Söz konusu teknolojinin maliyetinin 30-40 bin dolar aralığında olduğu tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.