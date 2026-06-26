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    2027 Hyundai Elantra, Ioniq V'yi anımsatan ışık imzasıyla tanıtıldı

    2026 Busan Mobility Show'da örtüsü kalkan 8. nesil Hyundai Elantra, genişleyen boyutları, gücü 149 beygire çıkan atmosferik motoru ve Gleo AI yapay zeka sistemiyle kompakt sınıfa veda ediyor.

    Yeni 2027 Hyundai Elantra tanıtıldı: Adeta sınıf atladı Tam Boyutta Gör
    Hyundai Motor CEO'su Jose Munoz'un "Sınıfında yeni bir mihenk taşı olacak" sözleriyle tanıttığı 8. nesil Elantra (Avante), tam 6 yıl aranın ardından 2026 Busan Mobility Show’da sahneye çıktı. Güney Kore'de Avante adıyla satılan Elantra, tasarımıyla ve teknik detaylarıyla fuarın en dikkat çekici üyelerinden biri olmayı başardı. 

    Kompakt Sınıfı Aşan Ölçüler

    Yeni Elantra, daha keskin oranları daha geniş ve yere yakın bir duruşla birleştiriyor. Araç, artan aks mesafesi sayesinde kabin içi yaşam alanında kompakt segment sınırlarını aşarak orta segmente göz kırpıyor:

    • Toplam Uzunluk: 4.765 mm (+55 mm daha uzun)
    • Aks Mesafesi: 2.750 mm (+30 mm daha fazla diz mesafesi)
    • Genişlik: 1.855 mm (+30 mm daha geniş iç hacim)

    Bu yeni ölçülerle Elantra, abisi Sonata’ya hiç olmadığı kadar yaklaşırken, arka koltuktaki diz ve omuz mesafesinde sınıfının en geniş değerlerine ulaştı.

    Yeni 2027 Hyundai Elantra tanıtıldı: Adeta sınıf atladı Tam Boyutta Gör
    Lansman gününde motor seçenekleri de resmiyet kazandı. Yeni model, Kore'de 2.0 litre atmosferik benzinli ve 1.6 litre hibrit motorlarla sunulacak. Atmosferik motorun gücü 26 beygir artışla 149 beygire ulaşırken, hibrit motor ise artan elektrik desteğiyle hem yakıt ekonomisini yukarı taşıyor hem de ani hızlanmalarda araca ciddi bir tork avantajı sağlıyor.

    Kokpitte Üretken Yapay Zeka: Gleo AI

    Yenilenen Elantra’nın kalbinde, markanın yeni nesil bilgi-eğlence sistemi Pleos Connect yer alıyor. Sistem, gücünü Gleo AI adı verilen yapay zeka sisteminden alıyor. Sürücüler, araç içi fonksiyonları kontrol etmekten yol durumu veya internet üzerinden bilgi aramaya kadar her şeyi artık bir insanla konuşur gibi doğal sesli komutlarla gerçekleştirebiliyor.

    Yeni nesil Elantra, Hyundai tarihinde bir ilke imza atarak üst segment koruma kalkanlarını kompakt sınıfa indirdi. Araçta yer alan ve sürüş güvenliğini bambaşka bir boyuta taşıyan yeni teknolojiler resmi olarak duyuruldu:

    • Gaza Yanlış Basma Emniyet Asistanı (PMSA): Özellikle park halinde veya sıkışık trafikte sürücünün fren yerine yanlışlıkla gaza yüklenmesini anlık olarak algılıyor. Sistem otomatik olarak hızlanmayı sınırlıyor ve aracı acil frenle durdurarak kazaları tamamen önlüyor.
    • Navigasyon Tabanlı Akıllı Hız Sabitleyici 2 (NSCC 2): Hyundai dünyasında ilk kez kullanılan bu sistem, otonom hız kontrolünü sadece otobanlarda değil, normal şehir içi yollarda da aktif olarak çalıştırıyor. Kavşakları, virajları ve hız sınırlarını haritadan okuyarak hızı kendi ayarlıyor.
    • SBW P-Vites Acil Frenleme: Acil durumlarda sadece vites panelindeki "P" butonuna basarak aracı güvenli ve kademeli bir şekilde acil duruş konumuna getiren yeni nesil elektronik fren desteği.
    • Otoban Sürüş Asistanı 2 (HDA 2) & Uzaktan Akıllı Park Asistanı (RSPA): Şerit değiştirmeleri otonom olarak yapabilen gelişmiş sürüş desteğinin yanı sıra, sürücü dışarıdayken anahtar üzerinden aracı dar alanlara park edebilen teknoloji de standartlar arasına eklendi.

    Hyundai, 8. nesil Elantra’nın detaylı donanım paketlerini, opsiyon listelerini ve resmi fiyat tablosunu 2026'nın üçüncü çeyreğinde açıklayacağını ve aynı dönemde Güney Kore'de sipariş almaya başlayacağını duyurdu.

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    enreka_tr 16 saat önce

    On bildiğin Kia olmuş

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