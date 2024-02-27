ABD’nin Ay’da yan yatan Odysseus aracı için yolun sonuna geliniyor

Odysseus ile iletişim yakında kesilecek
Aktarılanlara göre Odysseus'un iniş pozisyonu nedeniyle, güneş panelleri ve antenler tam olarak planlandığı gibi yönlendirilmedi, bu da güç üretimiyle birlikte iletişim süreçlerini zorlaştırıyor. Yer ekiplerine göre Odysseus'un enerjisi ABD saatiyle salı sabahı bitecek ve o zamana kadar veriler toplanmaya devam edilecek.
Öte yandan yapılan açıklamalara göre Odysseus, aslında NASA olmasa hiçbir zaman Ay’ın güney kutbuna yakın Malapert A adı verilen bir kraterin yakınına inemeyecekti. Odysseus'un otonom navigasyon sistemine irtifa ve ileri hız okumaları sağlamak üzere tasarlanan lazer güdümlü telemetreleri, fırlatma öncesinde mühendislerin güvenlik kilitlerini açmayı ihmal etmesi nedeniyle çalışamaz hale gelmiş. Şirket, maliyetler nedeniyle fırlatma öncesi testlerin bazılarını gerçekleştirmemiş. Eğer NASA’nın deneysel lidar sistemi olmasaydı Odysseus muhtemelen Ay’a inemeyecekti.
İdeal olmayan inişine rağmen Odysseus, 23 Şubat TSİ 02.23 tarihinde NASA'nın 1972'de yaptığı Ay ziyaretinden bu yana Ay'a inen ilk ABD uzay aracı oldu. Bu görev aynı zamanda ticari olarak üretilen ve işletilen bir uzay aracının Ay'a ilk inişi olarak da tarihe geçti. NASA'nın bu on yıl içinde astronotları Ay’a geri döndürmeyi amaçlayan Artemis programı kapsamındaki ilk iniş de yine Odysseus ile gerçekleştirilmiş oldu.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/space/moon-lander-odysseus-mission-expected-end-tuesday-morning-5-days-after-touchdown-2024-02-26/ https://www.theverge.com/2024/2/26/24083973/odysseus-lunar-lander-tipped-over-intuitive-machines Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.