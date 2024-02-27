Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD’nin Ay’da yan yatan Odysseus aracı için yolun sonuna geliniyor

    ABD’li özel şirket Intuitive Machines’e ait olan Odysseus aracı Ay’a iniş yapmış olsa da aracın yan yattığı tespit edildi. Bu da Odysseus’un yakında devre dışı kalacağı anlamına geliyor.
    ABD’nin Ay’da yan yatan Odysseus aracı yolun sonuna geliyor Tam Boyutta Gör
    Uzay aracının arkasındaki şirket Intuitive Machines yaptığı açıklamaya göre Ay’a yan bir şekilde inen Odysseus aracının sayılı saati kalmış durumda. Intuitive Machines ve NASA'nın önceki tahminlerine göre yedi ila 10 gün boyunca Ay'da faaliyet göstermesi beklenen Odysseus'un bu kısa ömründe ne kadar bilimsel veri toplayabileceği ise henüz bilinmiyor.

    Odysseus ile iletişim yakında kesilecek

    Aktarılanlara göre Odysseus'un iniş pozisyonu nedeniyle, güneş panelleri ve antenler tam olarak planlandığı gibi yönlendirilmedi, bu da güç üretimiyle birlikte iletişim süreçlerini zorlaştırıyor. Yer ekiplerine göre Odysseus'un enerjisi ABD saatiyle salı sabahı bitecek ve o zamana kadar veriler toplanmaya devam edilecek.

    Öte yandan yapılan açıklamalara göre Odysseus, aslında NASA olmasa hiçbir zaman Ay’ın güney kutbuna yakın Malapert A adı verilen bir kraterin yakınına inemeyecekti. Odysseus'un otonom navigasyon sistemine irtifa ve ileri hız okumaları sağlamak üzere tasarlanan lazer güdümlü telemetreleri, fırlatma öncesinde mühendislerin güvenlik kilitlerini açmayı ihmal etmesi nedeniyle çalışamaz hale gelmiş. Şirket, maliyetler nedeniyle fırlatma öncesi testlerin bazılarını gerçekleştirmemiş. Eğer NASA’nın deneysel lidar sistemi olmasaydı Odysseus muhtemelen Ay’a inemeyecekti.

    İdeal olmayan inişine rağmen Odysseus, 23 Şubat TSİ 02.23 tarihinde NASA'nın 1972'de yaptığı Ay ziyaretinden bu yana Ay'a inen ilk ABD uzay aracı oldu. Bu görev aynı zamanda ticari olarak üretilen ve işletilen bir uzay aracının Ay'a ilk inişi olarak da tarihe geçti. NASA'nın bu on yıl içinde astronotları Ay’a geri döndürmeyi amaçlayan Artemis programı kapsamındaki ilk iniş de yine Odysseus ile gerçekleştirilmiş oldu.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/space/moon-lander-odysseus-mission-expected-end-tuesday-morning-5-days-after-touchdown-2024-02-26/ https://www.theverge.com/2024/2/26/24083973/odysseus-lunar-lander-tipped-over-intuitive-machines
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bilgisayarımı satmak istiyorum ne kadar eder on bank güvenilir mi kıymet kazanma tenzili nedir kombi patlar mı lustral aç mı tok mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tcl 30 SE
    Tcl 30 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız