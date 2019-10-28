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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD ordusunun 'çok gizli' uzay aracı, 780 gün sonra Dünya'ya döndü

    İlginç özellikleriyle uzun bir süredir tartışmalara konu olan gizli uzay uçağı X-37B, 780 günlük görevinin ardından bugün Dünya'ya geri döndü.
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    ABD ordusunun 'çok gizli' uzay aracı, 780 gün sonra Dünya'ya döndü
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    ABD Hava Kuvvetleri'nin gizli uzay uçağı X-37B, yörüngede yaklaşık iki yıl iki ay geçirdikten sonra nihayet Dünya'ya geri döndü. Boeing tarafından geliştirilen X-37B, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle Eylül 2017'de yörüngeye gönderilmişti. İlginç uzay aracı tam 780 günlük görevinin ardından bugün (27 Ekim) yerel saatle 03.51'de Kennedy Uzay Merkezi'ne iniş yaptı.

    X-37B'nin şimdiye kadar beş farklı uzay görevine çıktığı belirtiliyor. SpaceNews'te yer alan ifadelere göre uçağın yörüngede geçirdiği toplam süre 2865 güne ulaşmış durumda. X-37B'nin bugün sona eren görevi aynı zamanda uzayda en uzun süre kaldığı görevdi. Mayıs 2017'de sona eren bir önceki görevinde ise 718 gün geçirmişti. 

    ABD Hava Kuvvetleri, X-37B'nin uzaydaki görevleriyle ilgili detayları gizli tutuyor. Uçağın görev yükü konusunda bugüne kadar hiçbir detay verilmedi. Yapılan tek bir açıklama var onda da biraz yüzeysel ifadeler kullanılmış: "X-37B görevinde iki farklı amacımız var; Amerika'nın uzaydaki geleceği için tekrar kullanılabilir teknolojiler geliştirmek ve uzayda daha sonra Dünya'ya getirip inceleyebileceğimiz bazı deneyler gerçekleştirmek."

    Kâr amacı gütmeyen bir uzay güvenlik organizasyonu olan Secure World Foundation, 2017 yılında gerçekleştirdiği bir araştırmada X-37B'nin büyük bir ihtimalle yeni casusluk/keşif teknolojileri test ettiğini söylemişti. Secure World Foundation, X-37B'nin, yörüngesini kolaylıkla değiştirip uzayda öngörülemeyen rotalarda hareket edebilme gibi ilginç bir özelliğe sahip olduğunu belirtiyor.

    ABD ordusunun 'çok gizli' uzay aracı, 780 gün sonra Dünya'ya döndü
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    Gücünü güneş enerjisinden alan X-37B, görünüş anlamında NASA'nın geçmişte yörüngeye astronot taşımak için kullandığı efsanevi uzay mekiklerine benziyor. Mürettebatsız görevler için tasarlanan X-37B, uzay mekiklerine oranla çok daha küçük boyutlara sahip. Uzay uçağının 8,8 metre uzunluğa ve 2,9 metre yüksekliğe sahip olduğu belirtilmiş.

    Falcon 9 benzeri roketlerle yörüngeye fırlatılabilen X-37B, bugünkü haberimizden de anlaşıldığı üzere uzayda en az iki yıl iki ay gibi uzun bir süre görev yapabilme kapasitesine sahip. Uzay aracı tekrar Dünya'ya dönmek istediğinde ise geri dönüşte tıpkı bir uçak gibi hareket edip karadaki bir piste otonom bir şekilde iniş gerçekleştirebiliyor.

    X-37 programını ilk olarak 1999 yılında NASA başlatmıştı. Daha sonra ise 2014'te proje DARPA ve Hava Kuvvetleri'ne geçti.

     



    https://spacenews.com/air-force-x-37b-secret-spaceplane-lands-after-780-days-in-orbit/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    antigravity74100 1 sa.
    Madem o kadar gelişmiş bir teknolojiye sahipler, neden NASA bu teknolojiyi kullanmıyor?
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