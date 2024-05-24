ABD: Rusya muhtemelen uzaya gizli bir silah yerleştirdi

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Rusya’nın gerçekleştirdiği bir fırlatma kapsamında ABD’li yetkililere göre yörüngeye gizli bir uzay silahı yerleştirildi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood, 16 Mayıs'ta bir roket fırlatarak alçak dünya yörüngesine ve ABD hükümetine ait uyduyla aynı yörüngeye konuşlandırdığını söyledi. Wood, bu uyduyu diğer uydulara saldırabilecek bir anti-uzay silahı olarak değerlendirdi.

Uzayda askeri rekabet artıyor

ABD'li yetkililer yaptıkları bir dizi açıklamada Kosmos 2576 adlı yeni askeri uydunun geçtiğimiz hafta Rusya tarafından fırlatıldığını bildirdi. Kosmos 2576, ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) casus uydularıyla aynı yörüngede uçuyor, yani ABD'nin çok gizli keşif platformuna düzenli olarak yaklaşabiliyor.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'nin faydalı yüke ilişkin değerlendirmelerinin “yalan” olduğunu söyledi. Uzmanlar ise Kosmos 2576'nın yörüngesinin, onu istihbarat toplamak için Dünya'ya bakan bir dizi teleskopla donatılmış otobüs büyüklüğündeki USA 314 uydusunun birkaç yüz kilometre yakınına getireceğini söylüyor.

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Bununla birlikte ABD Genelkurmay Başkanı Hava Kuvvetleri Generali Charles Brown, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Uzaya, uzaydaki çatışmalar konusunda endişelenmenize gerek olmayan çok iyi huylu bir ortam olarak bakıyorduk. Aslına bakarsanız, uzayın bir savaş alanı olarak adlandırılması bir nevi yasaktı, ancak bu değişti ve bu, düşmanlarımızın uzayda ne yaptıklarına bağlı olarak değişti. Uzay alanı bugün birkaç yıl öncesine göre çok daha zorlu bir alan.” dedi. Brown ayrıca, uydularına meydan okunmasını istemediklerini, hangi alanda olursa olsun kendilerini savunacak yeteneklere sahip olduklarından emin olmak istediklerini söylüyor.

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