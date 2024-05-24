ABD: Rusya muhtemelen uzaya gizli bir silah yerleştirdi

Uzayda askeri rekabet artıyor
ABD'li yetkililer yaptıkları bir dizi açıklamada Kosmos 2576 adlı yeni askeri uydunun geçtiğimiz hafta Rusya tarafından fırlatıldığını bildirdi. Kosmos 2576, ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) casus uydularıyla aynı yörüngede uçuyor, yani ABD'nin çok gizli keşif platformuna düzenli olarak yaklaşabiliyor.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'nin faydalı yüke ilişkin değerlendirmelerinin “yalan” olduğunu söyledi. Uzmanlar ise Kosmos 2576'nın yörüngesinin, onu istihbarat toplamak için Dünya'ya bakan bir dizi teleskopla donatılmış otobüs büyüklüğündeki USA 314 uydusunun birkaç yüz kilometre yakınına getireceğini söylüyor.
Bununla birlikte ABD Genelkurmay Başkanı Hava Kuvvetleri Generali Charles Brown, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Uzaya, uzaydaki çatışmalar konusunda endişelenmenize gerek olmayan çok iyi huylu bir ortam olarak bakıyorduk. Aslına bakarsanız, uzayın bir savaş alanı olarak adlandırılması bir nevi yasaktı, ancak bu değişti ve bu, düşmanlarımızın uzayda ne yaptıklarına bağlı olarak değişti. Uzay alanı bugün birkaç yıl öncesine göre çok daha zorlu bir alan.” dedi. Brown ayrıca, uydularına meydan okunmasını istemediklerini, hangi alanda olursa olsun kendilerini savunacak yeteneklere sahip olduklarından emin olmak istediklerini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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