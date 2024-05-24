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    Anlık Bildirim

    ABD: Rusya muhtemelen uzaya gizli bir silah yerleştirdi

    ABD'li yetkililer yaptıkları bir dizi açıklamada Rusya'nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği fırlatma operasyonunda yörüngeye muhtemelen gizli bir uzay silahı yerleştirdiğini söyledi.
    ABD: Rusya muhtemelen uzaya gizli bir silah yerleştirdi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta Rusya’nın gerçekleştirdiği bir fırlatma kapsamında ABD’li yetkililere göre yörüngeye gizli bir uzay silahı yerleştirildi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood, 16 Mayıs'ta bir roket fırlatarak alçak dünya yörüngesine ve ABD hükümetine ait uyduyla aynı yörüngeye konuşlandırdığını söyledi. Wood, bu uyduyu diğer uydulara saldırabilecek bir anti-uzay silahı olarak değerlendirdi.

    Uzayda askeri rekabet artıyor

    ABD'li yetkililer yaptıkları bir dizi açıklamada Kosmos 2576 adlı yeni askeri uydunun geçtiğimiz hafta Rusya tarafından fırlatıldığını bildirdi. Kosmos 2576, ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) casus uydularıyla aynı yörüngede uçuyor, yani ABD'nin çok gizli keşif platformuna düzenli olarak yaklaşabiliyor.

    ABD: Rusya muhtemelen uzaya gizli bir silah yerleştirdi Tam Boyutta Gör

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'nin faydalı yüke ilişkin değerlendirmelerinin “yalan” olduğunu söyledi. Uzmanlar ise Kosmos 2576'nın yörüngesinin, onu istihbarat toplamak için Dünya'ya bakan bir dizi teleskopla donatılmış otobüs büyüklüğündeki USA 314 uydusunun birkaç yüz kilometre yakınına getireceğini söylüyor.

    Bununla birlikte ABD Genelkurmay Başkanı Hava Kuvvetleri Generali Charles Brown, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Uzaya, uzaydaki çatışmalar konusunda endişelenmenize gerek olmayan çok iyi huylu bir ortam olarak bakıyorduk. Aslına bakarsanız, uzayın bir savaş alanı olarak adlandırılması bir nevi yasaktı, ancak bu değişti ve bu, düşmanlarımızın uzayda ne yaptıklarına bağlı olarak değişti. Uzay alanı bugün birkaç yıl öncesine göre çok daha zorlu bir alan.” dedi. Brown ayrıca, uydularına meydan okunmasını istemediklerini, hangi alanda olursa olsun kendilerini savunacak yeteneklere sahip olduklarından emin olmak istediklerini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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