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    Çin, navigasyon ve yörünge savaşında ABD'nin önüne geçti

    ITIF raporuna göre Çin, uydu navigasyonu, yörünge savaşı ve stratejik askeri sektörlerde ABD’yi geride bıraktı. Uzmanlar, uzay liderliğinde ABD’nin risk altında olduğunu belirtiyor.

    Çin, navigasyon ve yörünge savaşında ABD'nin önüne geçti Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli ITIF tarafından yayımlanan yeni bir rapor, Çin'in ticari ve askeri uzay alanındaki yükselişinin hız kazandığını ortaya koydu. Rapora göre Pekin yönetimi, devlet destekli yatırımlarla uzay ekosistemini kısa sürede dönüştürerek küresel uzay yarışında ABD ile arasındaki inovasyon farkını önemli ölçüde kapattı. Kuruluş, ABD’nin hızlı ve kararlı adımlar atmaması halinde uzay ekonomisindeki liderliğini kaybedebileceği uyarısında bulundu.

    Çin küresel uzay pazarında ikinci sıraya yükseldi

    Haziran ayının başlarında yayımlanan rapor, önümüzdeki on yıl içinde küresel uzay ekonomisinin 1 trilyon doları aşmasının beklendiğine dikkat çekerek uzay rekabetinin hem ekonomik hem de stratejik açıdan her zamankinden daha kritik hale geldiğini vurguluyor.

    Raporu hazırlayan uzay politikaları analisti Ellis Scherer, Çin'in geçmişte ağırlıklı olarak kamu şirketlerinin yön verdiği yavaş ilerleyen uzay sektörünü, bugün rekabetçi ve giderek daha yenilikçi bir ticari yapıya dönüştürdüğünü belirtiyor.

    Çin, navigasyon ve yörünge savaşında ABD'nin önüne geçti Tam Boyutta Gör
    Rapora göre Çin, küresel uzay pazarında ABD'nin ardından ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Ülkede geliştirilen ticari uzay teknolojilerinin önemli bölümü hem sivil hem de askeri kullanım amacı taşıyor. Konumlama, navigasyon ve zamanlama sistemleri, uzaktan algılama teknolojileri, alçak Dünya yörüngesindeki geniş bant iletişim ağları ve uydu karşıtı silah sistemleri modern orduların temel kabiliyetleri arasında gösteriliyor.

    ITIF'in değerlendirdiği altı temel uzay alanı arasında ABD'nin açık üstünlüğünü koruduğu başlıca alan alçak Dünya yörüngesi (LEO) geniş bant internet hizmetleri oldu. Bu avantajın temelinde SpaceX'in Starlink ağı ile Amazon'un geliştirdiği Project Kuiper (Leo) sistemi bulunuyor. Rapor, Çin'in Qianfan ve Guowang uydu projelerinin hızla büyümesine rağmen bu iki Amerikan girişiminin halen daha ileri seviyede olduğunu belirtiyor.

    BeiDou sistemi Çin'i navigasyonda zirveye taşıdı

    Çin, navigasyon ve yörünge savaşında ABD'nin önüne geçti Tam Boyutta Gör
    Çin'in uzay programı yeniden kullanılabilir roketlerin operasyonel olgunluğa ulaşamaması ve fırlatma kapasitesindeki darboğazlar nedeniyle bazı zorluklarla karşı karşıya olsa da ülke, konumlama, navigasyon ve zamanlama hizmetlerinde ABD'nin önüne geçmiş durumda.

    Bu başarının arkasında ise BeiDou Uydu Navigasyon Sistemi'nin küresel ölçekte yaygınlaşması yer alıyor. Rapora göre BeiDou'nun büyüyen uydu takımı, genişleyen kapsama alanı ve uluslararası kullanımındaki artış, Çin'i bu kritik alanda lider konuma taşıdı.

    Çin, navigasyon ve yörünge savaşında ABD'nin önüne geçti Tam Boyutta Gör
    Rapor, uzaktan algılama ve uydu görüntüleme teknolojilerinde de Çin'i lider ülke olarak gösteriyor. Devlet destekli Gaofen uydu programı ile ticari Jilin-1 uydu takımlarının dünyanın en büyük uydu görüntüleme ekosistemlerinden birinin oluşmasına katkı sağladığı ifade ediliyor.

    Uzay istasyonu alanında ise iki ülke arasındaki farkın oldukça daraldığı belirtiliyor. ABD, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) sayesinde uzun yıllara dayanan operasyonel deneyime sahip olsa da Çin'in geliştirdiği Tiangong Uzay İstasyonu, farklı bir geliştirme modeli izlenmesine rağmen iki ülkeyi benzer seviyelere taşımış durumda.

    Çin uydu karşıtı silahlarda da önde gösteriliyor

    Raporun dikkat çeken bir diğer bulgusu ise yörünge savaşı ve uydu karşıtı kabiliyetler oldu. ITIF'e göre Çin, kinetik önleyici sistemler, elektronik harp çözümleri ve uyduları etkisiz hale getirmeyi amaçlayan yönlendirilmiş enerji silahlarına yaptığı sürekli yatırımlar sayesinde bu alanda lider konuma ulaştı.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/space/china-surpasses-us-in-satellite-navigation https://itif.org/publications/2026/06/08/how-innovative-is-chinas-space-industry/
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    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 3 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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