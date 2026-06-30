Çin, navigasyon ve yörünge savaşında ABD'nin önüne geçti

Çin küresel uzay pazarında ikinci sıraya yükseldi
Haziran ayının başlarında yayımlanan rapor, önümüzdeki on yıl içinde küresel uzay ekonomisinin 1 trilyon doları aşmasının beklendiğine dikkat çekerek uzay rekabetinin hem ekonomik hem de stratejik açıdan her zamankinden daha kritik hale geldiğini vurguluyor.
Raporu hazırlayan uzay politikaları analisti Ellis Scherer, Çin'in geçmişte ağırlıklı olarak kamu şirketlerinin yön verdiği yavaş ilerleyen uzay sektörünü, bugün rekabetçi ve giderek daha yenilikçi bir ticari yapıya dönüştürdüğünü belirtiyor.
ITIF'in değerlendirdiği altı temel uzay alanı arasında ABD'nin açık üstünlüğünü koruduğu başlıca alan alçak Dünya yörüngesi (LEO) geniş bant internet hizmetleri oldu. Bu avantajın temelinde SpaceX'in Starlink ağı ile Amazon'un geliştirdiği Project Kuiper (Leo) sistemi bulunuyor. Rapor, Çin'in Qianfan ve Guowang uydu projelerinin hızla büyümesine rağmen bu iki Amerikan girişiminin halen daha ileri seviyede olduğunu belirtiyor.
BeiDou sistemi Çin'i navigasyonda zirveye taşıdı
Bu başarının arkasında ise BeiDou Uydu Navigasyon Sistemi'nin küresel ölçekte yaygınlaşması yer alıyor. Rapora göre BeiDou'nun büyüyen uydu takımı, genişleyen kapsama alanı ve uluslararası kullanımındaki artış, Çin'i bu kritik alanda lider konuma taşıdı.
Uzay istasyonu alanında ise iki ülke arasındaki farkın oldukça daraldığı belirtiliyor. ABD, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) sayesinde uzun yıllara dayanan operasyonel deneyime sahip olsa da Çin'in geliştirdiği Tiangong Uzay İstasyonu, farklı bir geliştirme modeli izlenmesine rağmen iki ülkeyi benzer seviyelere taşımış durumda.
Çin uydu karşıtı silahlarda da önde gösteriliyor
Raporun dikkat çeken bir diğer bulgusu ise yörünge savaşı ve uydu karşıtı kabiliyetler oldu. ITIF'e göre Çin, kinetik önleyici sistemler, elektronik harp çözümleri ve uyduları etkisiz hale getirmeyi amaçlayan yönlendirilmiş enerji silahlarına yaptığı sürekli yatırımlar sayesinde bu alanda lider konuma ulaştı.Kaynakça https://interestingengineering.com/space/china-surpasses-us-in-satellite-navigation https://itif.org/publications/2026/06/08/how-innovative-is-chinas-space-industry/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş