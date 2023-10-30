Last Pass kâbusu sürüyor: Tek günde 4.4 milyon dolar çalındı

Last Pass kâbusu bitmedi
Geçtiğimiz yıl bir Last Pass çalışanını hedef alan siber saldırıda, çalışanın hassas sunucu giriş bilgileri çalınmıştı. Konu ortaya çıkana kadar da Last Pass sunucularından sayısız kullanıcının verileri çalınmıştı. Saldırganların acelesi yok gibi görünüyor.
25 Ekim tarihinde tespit edilen bilgilere göre toplamda 25 kullanıcının daha kripto para cüzdanlarına sızıldı ve 4.4 milyon dolarlık kripto para çalındı. Bitcoin, Ethereum, BNB, Arbitrum, Solana ve Polygon blok zincirlerinde transfer hareketliliği tespit edildiği ifade ediliyor.
Metamask ekibi ve ZachXBT geliştiricileri şimdiye kadar 80 kripto para cüzdanının saldırıdan etkilendiği ve saldırganların 35 milyon dolar civarında varlık çaldığını dile getiriyor. Henüz saldırganların elinde daha kaç cüzdan bilgisi var bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.