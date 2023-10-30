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    Anlık Bildirim

    Last Pass kâbusu sürüyor: Tek günde 4.4 milyon dolar çalındı

    Geçen yıl Last Pass platformuna saldırıp kullanıcı verilerini çalan saldırganlar yavaş yavaş kripto para cüzdanlarını hortumlamaya devam ediyor. Geçen hafta 4.4 milyon dolar çalındı.
    Last Pass Tam Boyutta Gör
    Güvenli şifre saklama platformu olarak nam salan ancak geçen yılın sonlarına doğru talihsiz bir siber saldırı yaşayan Last Pass, halen kullanıcılarını mağdur etmeye devam ediyor. Kripto para kullanıcılarından çalınan para 35 milyon doları geçti.

    Last Pass kâbusu bitmedi

    Geçtiğimiz yıl bir Last Pass çalışanını hedef alan siber saldırıda, çalışanın hassas sunucu giriş bilgileri çalınmıştı. Konu ortaya çıkana kadar da Last Pass sunucularından sayısız kullanıcının verileri çalınmıştı. Saldırganların acelesi yok gibi görünüyor.

    25 Ekim tarihinde tespit edilen bilgilere göre toplamda 25 kullanıcının daha kripto para cüzdanlarına sızıldı ve 4.4 milyon dolarlık kripto para çalındı. Bitcoin, Ethereum, BNB, Arbitrum, Solana ve Polygon blok zincirlerinde transfer hareketliliği tespit edildiği ifade ediliyor.

    Metamask ekibi ve ZachXBT geliştiricileri şimdiye kadar 80 kripto para cüzdanının saldırıdan etkilendiği ve saldırganların 35 milyon dolar civarında varlık çaldığını dile getiriyor. Henüz saldırganların elinde daha kaç cüzdan bilgisi var bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 8 saat önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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