Last Pass kâbusu sürüyor: Tek günde 4.4 milyon dolar çalındı

Tam Boyutta Gör Güvenli şifre saklama platformu olarak nam salan ancak geçen yılın sonlarına doğru talihsiz bir siber saldırı yaşayan Last Pass, halen kullanıcılarını mağdur etmeye devam ediyor. Kripto para kullanıcılarından çalınan para 35 milyon doları geçti.

Last Pass kâbusu bitmedi

Geçtiğimiz yıl bir Last Pass çalışanını hedef alan siber saldırıda, çalışanın hassas sunucu giriş bilgileri çalınmıştı. Konu ortaya çıkana kadar da Last Pass sunucularından sayısız kullanıcının verileri çalınmıştı. Saldırganların acelesi yok gibi görünüyor.

LastPass’ın neden saldırıya uğradığı açıklandı 8 ay önce eklendi

25 Ekim tarihinde tespit edilen bilgilere göre toplamda 25 kullanıcının daha kripto para cüzdanlarına sızıldı ve 4.4 milyon dolarlık kripto para çalındı. Bitcoin, Ethereum, BNB, Arbitrum, Solana ve Polygon blok zincirlerinde transfer hareketliliği tespit edildiği ifade ediliyor.

Metamask ekibi ve ZachXBT geliştiricileri şimdiye kadar 80 kripto para cüzdanının saldırıdan etkilendiği ve saldırganların 35 milyon dolar civarında varlık çaldığını dile getiriyor. Henüz saldırganların elinde daha kaç cüzdan bilgisi var bilinmiyor.

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Last Pass sızıntısı halen devam ediyor