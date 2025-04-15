ABD vs Çin Ekonomi Savaşı | Türkiye Yansıması ve Fiyatlara Etkisi

Donald Trump yönetiminde ABD devleti, uluslararası ticaret politikalarında agresif bir yaklaşım sergileyerek birçok ülkeye yüksek oranlarda gümrük vergisi uyguladı.

Donald Trump yönetiminde ABD devleti, uluslararası ticaret politikalarında agresif bir yaklaşım sergileyerek birçok ülkeye yüksek oranlarda gümrük vergisi uyguladı. Avrupa Birliği'ne %20, Çin'e %34 ve Türkiye'ye %10 oranında gümrük vergisi getirildi. ABD dışında üretilen otomobillere %25 vergi uygulanırken, Çin'e yönelik vergiler misilleme nedeniyle %145'e kadar yükseldi. Çin de ABD ürünlerine %125 oranında vergi koyarak karşılık verdi.

Bu gelişmeler ABD borsasında 7 trilyon dolarlık bir zarara yol açtı. Trump faiz oranlarının düşürülmesi için merkez bankasına talimat verdi. Avrupa Birliği, ABD ürünlerine %25'e kadar gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Kanada ise ABD'nin %25'lik vergisine karşılık olarak 155 milyar dolarlık ticarete %25 vergi koydu.

Trump yönetimi telefon ve bilgisayarları gümrük vergisinden muaf tutabileceği konuşulurken Apple ve HP gibi şirketler Çin'den ABD'ye sevkiyatlarını durdurdu. Bu vergilerin fiyatlara yansıması durumunda iPhone'ların %30 ila %40 oranında zamlanabileceğini belirtti. İki devlet anlaşmaya hazır olduğu iması yapsa bile iki taraf arasında gümrük vergileri konusunda sert bir çekişme yaşandı.

Çin, Trump'ın tehditlerine boyun eğmeyeceğini ifade etti. ABD'nin gümrük vergilerinden günlük kazancı Trump tarafından 2 milyar dolar olarak açıklandı.

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