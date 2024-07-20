BYD Hakkında Tüm Bilgiler ve BYD Türkiye Yatırımı

Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markası BYD, dünya üzerinde hakimiyetini artırmaya ve Türkiye otomobil pazarında büyümeye kararlı görünüyor.

Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markası BYD, dünya üzerinde hakimiyetini artırmaya ve Türkiye otomobil pazarında büyümeye kararlı görünüyor.

BYD Company Limited, 1995 yılında Wang Chuanfu tarafından kurulan ve hızlı bir büyüme süreci geçiren özünde pil şirketidir. Otomobil, elektronik, yenilenebilir enerji ve raylı taşımacılık alanlarında önemli bir rol oynamaktadır. BYD Auto, şirketin en büyük yan kuruluşu olarak, 2003 yılında kurulmuş ve yenilikçi Blade Batarya ve çift modlu hibrit güç teknolojisi ile elektrikli araç devrimini hızlandırmıştır. BYD, ayrıca telefon pilleri, elektrikli araç pilleri ve toplu depolama çözümleri üretmektedir ve 2023 yılı itibarıyla dünyanın en büyük ikinci elektrikli araç aküsü üreticisi konumundadır.

BYD, adını Çince 'Biyadi' kelimesinin pinyin baş harflerinden alır ve başlangıçta Yadi Electronics olarak bilinirdi. Şirket, ticari fuarlarda alfabetik avantaj sağlamak için 'Bi' karakterini ismine eklemiştir. Kısa sürede NiCd pil üretiminde dünya lideri olan BYD, cep telefonu pil pazarında da önemli bir paya sahip olmuştur. Elektronik bileşen üretimine 2000'lerin başında başlayan şirket, 2007'de BYD Electronics olarak ayrılmıştır. Otomotiv sektörüne 2003'te Qinchuan Automobile'ı satın alarak adım atan BYD, ilk elektrikli araçlarını üretmiş ve 2022'de içten yanmalı motorlu araç üretimini sonlandırarak elektrikli araçlara odaklanmıştır.

Warren Buffett, BYD Auto'ya yaptığı yatırımla, şirketin zorlu dönemlerinde bile uzun vadeli değer odaklı stratejisini sürdürdü. BYD'nin otomotiv ve elektronik bölümleri, özellikle elektrikli araçlar ve akıllı telefon bileşenleri üretimiyle, gelirlerinde önemli bir artış gösterdi. Şirket, Apple iPad'in OEM üreticisi olarak da kendini kanıtladı ve Jabil'in Çin'deki fabrikalarını satın alarak küresel tedarik zincirindeki konumunu güçlendirdi. BYD Semiconductor ve BYD Forklift gibi yan kuruluşlarla, BYD, yarı iletken ve endüstriyel ekipman alanlarında da yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Bu çeşitlilik, BYD'nin sürdürülebilir büyümesini ve endüstri lideri olarak konumunu pekiştirmesini sağladı.

FinDreams, BYD'nin otomotiv tedarikçisi şirketlerinin markası olarak, otomotiv endüstrisinde önemli bir rol oynamaktadır. FinDreams Battery, lityum demir fosfat piller gibi yenilikçi ürünlerle elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemleri için güçlü bir temel sağlamıştır. FAW ile ortaklık ve Tesla ile yapılan anlaşma gibi stratejik hamleler, şirketin otomotiv sektöründeki etkisini artırmakta ve sürdürülebilir enerji çözümlerine olan bağlılığını artırmıştır. FinDreams, geleceğin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi teknolojiler geliştirmeye devam ediyor.

FinDreams Technology, otomotiv endüstrisinde güç aktarma organları ve elektronik bileşenlerin geliştirilmesi ve üretimi konusunda uzmanlaşmış bir şirkettir. Şirket, araçların termal yönetiminden akıllı kokpit sistemlerine kadar çeşitli bileşenler üzerinde çalışmaktadır ve bu alanda on ana ürün grubuna sahiptir. FinDreams Precision adı altında kalıplama üretimi ve Ar-Ge faaliyetleri yürüten bir alt kuruluşa sahiptir. BYD tarafından inşa edilen SkyRail monoray sistemleri, şehir içi trafik sıkışıklığını hafifletmek için tasarlanmıştır ve dünya çapında birçok projede kullanılmaktadır. Şirket, yenilikçi yaklaşımlarıyla da tanınmakta olup, özellikle pil teknolojisi alanında önemli gelişmeler kaydetmiştir. FinDreams, otomotiv sektöründe sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunma konusunda önemli bir oyuncudur.

Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Türkiye'de planladığı 1 milyar dolarlık yatırım, ülkenin otomotiv sektöründe önemli bir gelişme olarak görülüyor. Bu yatırım, yıllık 150 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi ve bir AR-GE merkezi kurmayı hedefliyor ve 2026 yılında üretime başlaması bekleniyor. Ayrıca, bu yatırımın doğrudan 5.000 kişiye istihdam sağlaması planlanmaktadır. BYD'nin elektrikli ve hibrit araç modelleri için gümrük vergilerinden muaf tutulması ve ÖTV indirimleri, sektörde rekabeti artırabilir ve tüketiciye daha uygun fiyatlı araçlar sunabilir. BYD'nin Seal U DM-I modeli, ÖTV indirimlerinden faydalanacak tek model olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeler Türkiye'deki otomotiv pazarında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

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