Abdullah Gül Üniversitesi'ndeki araştırmacı, çok daha verimli organik küresel güneş pili geliştirdi

Geleneksel silikon bazlı güneş pilleri onlarca yıldır süren gelişmeler ve iyileştirmeler sayesinde yıllardır hizmet veriyor. Ancak farklı tipte güneş pilleri üzerinde de çalışmalar sürdürülüyor. Onlardan biri de, organik fotovoltaik (OPV) hücreler.
OPV hücreler, plastik ve boyalar gibi günlük karbon bazlı malzemelerden yapılıyor. Potansiyel olarak daha düşük üretim maliyetine sahip bu hücreler hafif ve esnek yapılarıyla gelecekte çok çeşitli alanlarda kendine yer edinebilir.
Çalışmada, Profesör Hah, bir yarım küre kabuğa sahip güneş pili ile ışığın etkileşimini anlamak için üç boyutlu sonlu elemanlar analizi (FEA) adı verilen bir hesaplama tekniğini kullandı. Bu teknik, yapıları daha küçük, yönetilebilir parçalara bölüyor ve ardından çeşitli koşullar altında tüm yapının davranışını simüle ederek analiz ediyor.
Küresel yapısı sayesinde farklı açılardan ışığı alabiliyor
Çapraz elektrik (TE) polarize ışık altında FEA analizine tabi tutulduğunda yarım küre şeklindeki hücre, ışık emiliminde %66 oranında artış gösterdi ve Profesör Hah'ın teorisini doğruladı. Daha küçük de olsa benzer bir artış, çapraz manyetik (TM) polarize ışığa maruz bırakıldığında gözlemlendi ve %36 oranında artış gerçekleşti. Organik güneş pillerinin verimliliğindeki bu radikal artış, gelecekte güneş enerjisinde devrim yaratma potansiyeli taşıyor.
Profesör Hah geliştirdikleri hücrelerle ilgili, "Işık emilimini arttırması ve her yönden ışığı alabilmesiyle, yarım küre şeklindeki kabuk katmanlar, biyomedikal cihazlar gibi organik güneş pillerinin çeşitli uygulama alanlarının yanı sıra enerji üreten pencereler ve seralar, nesnelerin interneti gibi uygulamalarda kendine yer bulma potansiyeli taşıyor" sözlerini sarfetti.
Çalışma, Journal of Photonics for Energy dergisinde yayınlandı.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/hemispherical-shaped-organic-solar-cell https://www.spiedigitallibrary.org/journals/journal-of-photonics-for-energy/volume-14/issue-01/018501/Hemispherical-shell-shaped-organic-photovoltaic-cells-for-absorption-enhancement-and/10.1117/1.JPE.14.018501.full Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.