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    Abdullah Gül Üniversitesi'ndeki araştırmacı, çok daha verimli organik küresel güneş pili geliştirdi

    Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi'nde araştırmacı olan Profesör Dooyoung Hah, benzersiz yarım küre şekline sahip yeni bir tür organik güneş pili geliştirdi. 
    Abdullah Gül Üniversitesi'nde organik güneş pili geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi'nde araştırmacı olan Profesör Dooyoung Hah, benzersiz yarım küre şekline sahip yeni bir tür organik güneş pili geliştirdi.

    Geleneksel silikon bazlı güneş pilleri onlarca yıldır süren gelişmeler ve iyileştirmeler sayesinde yıllardır hizmet veriyor. Ancak farklı tipte güneş pilleri üzerinde de çalışmalar sürdürülüyor. Onlardan biri de, organik fotovoltaik (OPV) hücreler.

    OPV hücreler, plastik ve boyalar gibi günlük karbon bazlı malzemelerden yapılıyor. Potansiyel olarak daha düşük üretim maliyetine sahip bu hücreler hafif ve esnek yapılarıyla gelecekte çok çeşitli alanlarda kendine yer edinebilir. 

    Çalışmada, Profesör Hah, bir yarım küre kabuğa sahip güneş pili ile ışığın etkileşimini anlamak için üç boyutlu sonlu elemanlar analizi (FEA) adı verilen bir hesaplama tekniğini kullandı. Bu teknik, yapıları daha küçük, yönetilebilir parçalara bölüyor ve ardından çeşitli koşullar altında tüm yapının davranışını simüle ederek analiz ediyor.

    Küresel yapısı sayesinde farklı açılardan ışığı alabiliyor

    Çapraz elektrik (TE) polarize ışık altında FEA analizine tabi tutulduğunda yarım küre şeklindeki hücre, ışık emiliminde %66 oranında artış gösterdi ve Profesör Hah'ın teorisini doğruladı. Daha küçük de olsa benzer bir artış, çapraz manyetik (TM) polarize ışığa maruz bırakıldığında gözlemlendi ve %36 oranında artış gerçekleşti. Organik güneş pillerinin verimliliğindeki bu radikal artış, gelecekte güneş enerjisinde devrim yaratma potansiyeli taşıyor.

    Abdullah Gül Üniversitesi'nde organik güneş pili geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Emilimdeki artışın ötesinde, yarım küre şeklindeki kabuk yapısı, TE ve TM polarizasyonları için sırasıyla 81 ve 82 derecelik açıyla çok geniş kapsama alanına ulaşarak giyilebilir elektronikler gibi uygulamalarda potansiyel kullanım alanı yaratıyor.

    Profesör Hah geliştirdikleri hücrelerle ilgili, "Işık emilimini arttırması ve her yönden ışığı alabilmesiyle, yarım küre şeklindeki kabuk katmanlar, biyomedikal cihazlar gibi organik güneş pillerinin çeşitli uygulama alanlarının yanı sıra enerji üreten pencereler ve seralar, nesnelerin interneti gibi uygulamalarda kendine yer bulma potansiyeli taşıyor" sözlerini sarfetti.

    Çalışma, Journal of Photonics for Energy dergisinde yayınlandı.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/hemispherical-shaped-organic-solar-cell https://www.spiedigitallibrary.org/journals/journal-of-photonics-for-energy/volume-14/issue-01/018501/Hemispherical-shell-shaped-organic-photovoltaic-cells-for-absorption-enhancement-and/10.1117/1.JPE.14.018501.full
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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