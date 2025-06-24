Güneş enerjisiyle hidrojen üretimi başlıyor: İşte "beam-down" reaktörü

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Tam Boyutta Gör Avustralya'daki bilim insanları, yüksek sıcaklık gerektiren ağır sanayiler için yeşil hidrojen üretiminde yeni bir yöntem geliştirdi. Elektrik kullanılmadan çalışan bu sistem, doğrudan güneş ışığını kullanarak hidrojeni sudan ayırabiliyor. Projenin arkasında, ülkenin ulusal bilim kurumu CSIRO yer alıyor ve temiz enerji teknolojilerinde potansiyel bir sıçrama olabilir.

Elektriksiz hidrojen üretimi gerçek oldu

CSIRO'nun geliştirdiği "beam-down" isimli güneş reaktörü, yoğunlaştırılmış güneş ışığını merkeze toplayarak, suyun parçalanması için gerekli olan ısıyı doğrudan elde ediyor. Sistem, hareketli aynalarla güneş ışığını yüksek bir kuleye yönlendiriyor. Ardından bu ışık aşağıya doğru odaklanarak, serium oksit (ceria) içeren bir reaktörü ısıtıyor. Bu mineral oksit, belirli elementlerle zenginleştirilerek (doped ceria) düşük sıcaklıklarda da etkin tepkimeler gerçekleştirebiliyor.

Bu süreçte, serium oksit önce ısıyla oksijen salıyor. Ardından bu ısınmış malzeme buhara maruz bırakıldığında, sudaki oksijeni tekrar geri kazanıyor ve geriye sadece hidrojen kalıyor. Yani suyun ayrıştırılması tamamen ısıl süreçle, herhangi bir elektrik kullanımı olmadan gerçekleşiyor.

Güneşi doğrudan kullanıyor

CSIRO araştırmacılarına göre bu yöntemde güneş ışığından hidrojene dönüşüm verimliliği yüzde 20’nin üzerine çıkacak. Bu oranın, elektroliz gibi mevcut teknolojilerde genellikle yüzde 15 seviyelerinde olduğunu hatırlatalım. Üstelik kullanılan serium oksit defalarca yeniden kullanılabiliyor. Bu da hem maliyetleri düşürüyor hem de çevresel sürdürülebilirliği destekliyor.

Tam Boyutta Gör Araştırma ekibine göre sistem henüz endüstriyel ölçeğe ulaşmasa da, orta düzey koşullarda yüksek reaktivite gösterdiği için ileride elektrolizle rekabet edebilecek seviyeye gelebilir. CSIRO’dan Dr. Jin-Soo Kim, geliştirdikleri sistemin daha da optimize edilebileceğini, böylece hem verimlilik hem de maliyet açısından endüstriyel ölçekte uygulanabilir hale geleceğini belirtiyor.

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Bildiğiniz gibi yeşil hidrojen üretiminde maliyet ve enerji tüketimi büyük bir engel konumunda. Bu nedenle, beam-down teknolojisi gibi yenilikçi sistemler, fosil yakıt bağımlılığının azaltılmasında kritik bir rol oynayabilir.

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