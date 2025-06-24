Güneş enerjisiyle hidrojen üretimi başlıyor: İşte "beam-down" reaktörü

Elektriksiz hidrojen üretimi gerçek oldu
CSIRO'nun geliştirdiği "beam-down" isimli güneş reaktörü, yoğunlaştırılmış güneş ışığını merkeze toplayarak, suyun parçalanması için gerekli olan ısıyı doğrudan elde ediyor. Sistem, hareketli aynalarla güneş ışığını yüksek bir kuleye yönlendiriyor. Ardından bu ışık aşağıya doğru odaklanarak, serium oksit (ceria) içeren bir reaktörü ısıtıyor. Bu mineral oksit, belirli elementlerle zenginleştirilerek (doped ceria) düşük sıcaklıklarda da etkin tepkimeler gerçekleştirebiliyor.
Bu süreçte, serium oksit önce ısıyla oksijen salıyor. Ardından bu ısınmış malzeme buhara maruz bırakıldığında, sudaki oksijeni tekrar geri kazanıyor ve geriye sadece hidrojen kalıyor. Yani suyun ayrıştırılması tamamen ısıl süreçle, herhangi bir elektrik kullanımı olmadan gerçekleşiyor.
Güneşi doğrudan kullanıyor
CSIRO araştırmacılarına göre bu yöntemde güneş ışığından hidrojene dönüşüm verimliliği yüzde 20’nin üzerine çıkacak. Bu oranın, elektroliz gibi mevcut teknolojilerde genellikle yüzde 15 seviyelerinde olduğunu hatırlatalım. Üstelik kullanılan serium oksit defalarca yeniden kullanılabiliyor. Bu da hem maliyetleri düşürüyor hem de çevresel sürdürülebilirliği destekliyor.
Bildiğiniz gibi yeşil hidrojen üretiminde maliyet ve enerji tüketimi büyük bir engel konumunda. Bu nedenle, beam-down teknolojisi gibi yenilikçi sistemler, fosil yakıt bağımlılığının azaltılmasında kritik bir rol oynayabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: