Kağıttan daha ince bükülebilir güneş pilleri üretildi

Tam Boyutta Gör Çin'deki Jiangsu Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (JUST) araştırmacıları tarafından yürütülen araştırmada, bir A4 kağıdından daha ince esnek yapıda silikon bazlı güneş pilleri geliştirildi. Avustralya'nın Curtin Üniversitesi ve Çin merkezli LONGi Green Energy Technology'den araştırmacılar da bu gelişmeye katkıda bulundu.

Enerji üretiminde seçenekleri artıracak

Güneş pillerinin kullanım maliyetleri son birkaç on yılda sürekli olarak düştü ve bu da güneş pillerinin geniş ölçekte kullanımını kolaylaştırdı. Ancak bu teknoloji genellikle düz ve sert panellerin kullanıldığı yere monte güneş enerjisi çiftlikleri gibi uygulamalarla sınırlı kaldı. Kavisli yüzeylerin kullanıldığı alanlar gibi uygulama alanları silikon bazlı güneş pillerinin kapsamı dışında kalırken ve bunun yerine daha pahalı teknolojilerin kullanıldığını gördük.

Tam Boyutta Gör Öte yandan yeni çalışmada sadece 50 mikrometre kalınlığında, yani bir A4 kağıdından daha ince silikon hücreler üretildi. Kâğıttan farklı olarak silikon hücreler katlanamıyor ancak rulo şeklinde bükülebiliyor; bu da onları uydulara ve diğer uzay tabanlı uygulamalara yerleştirmeyi mümkün kılıyor. Silikon hücreler herhangi bir şekilde bükülebildiğinden, araştırmacılar dronlar, zeplinler ve hatta giyilebilir akıllı cihazlar gibi çok çeşitli cihazlara hizmet edebileceklerinden eminler.

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Bu tür güneş hücrelerinin üretiminde daha az malzeme kullanılmakta ve bu da hücrelerin ağırlığını ve kullanım maliyetlerini azaltmakta. Bununla birlikte, güneş pilleri enerji dönüşüm verimliliğini kaybettiği önemli bir dezavantajı da beraberinde getiriyor. Zaten güç dönüşüm verimliliğindeki (PCE) kayıp da daha ince silikon hücrelerin günümüzde henüz yaygınlaşmamasının başlıca nedenlerinden biri olmuştur.

Verimlilik de arttı

Dolayısıyla esnek güneş pillerinin kullanımını kolaylaştırmak için kalınlığı 50 mikrometreye düşürmekten daha fazlası gerekiyor. Önceki denemelerde, 150 mikrometreden daha az kalınlığa sahip esnek silikon hücrelerde yüzde 24,7’ye varan verimlilikler yakalanabildi. Yeni çalışmada ise bunun da üzerinde, yüzde 26’lık bir dönüşüm verimliliğine ulaşıldı. Standart silikon hücreler zaten yüzde 26'lık PCE sınırına ulaşmış olduğundan bu başarı övgüye değer. South China Morning Post'un haberine göre, ekip şu anda bir film haline getirilebilen son derece taşınabilir, esnek güneş pilleri geliştirmeye odaklanmış durumda.

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Kağıttan daha ince bükülebilir güneş pilleri üretildi