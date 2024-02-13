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    Kağıttan daha ince bükülebilir güneş pilleri üretildi

    Araştırmacılar kağıttan daha ince bükülebilir güneş pilleri üretti. Daha ince güneş pilleri, uzay araçları, giyilebilir cihazlar ve çatılar gibi kavisli yüzeylerde kullanılabilir.
    Kağıttan daha ince bükülebilir güneş pilleri üretildi Tam Boyutta Gör
    Çin'deki Jiangsu Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (JUST) araştırmacıları tarafından yürütülen araştırmada, bir A4 kağıdından daha ince esnek yapıda silikon bazlı güneş pilleri geliştirildi. Avustralya'nın Curtin Üniversitesi ve Çin merkezli LONGi Green Energy Technology'den araştırmacılar da bu gelişmeye katkıda bulundu.

    Enerji üretiminde seçenekleri artıracak

    Güneş pillerinin kullanım maliyetleri son birkaç on yılda sürekli olarak düştü ve bu da güneş pillerinin geniş ölçekte kullanımını kolaylaştırdı. Ancak bu teknoloji genellikle düz ve sert panellerin kullanıldığı yere monte güneş enerjisi çiftlikleri gibi uygulamalarla sınırlı kaldı. Kavisli yüzeylerin kullanıldığı alanlar gibi uygulama alanları silikon bazlı güneş pillerinin kapsamı dışında kalırken ve bunun yerine daha pahalı teknolojilerin kullanıldığını gördük.

    Kağıttan daha ince bükülebilir güneş pilleri üretildi Tam Boyutta Gör
    Öte yandan yeni çalışmada sadece 50 mikrometre kalınlığında, yani bir A4 kağıdından daha ince silikon hücreler üretildi. Kâğıttan farklı olarak silikon hücreler katlanamıyor ancak rulo şeklinde bükülebiliyor; bu da onları uydulara ve diğer uzay tabanlı uygulamalara yerleştirmeyi mümkün kılıyor. Silikon hücreler herhangi bir şekilde bükülebildiğinden, araştırmacılar dronlar, zeplinler ve hatta giyilebilir akıllı cihazlar gibi çok çeşitli cihazlara hizmet edebileceklerinden eminler.

    Bu tür güneş hücrelerinin üretiminde daha az malzeme kullanılmakta ve bu da hücrelerin ağırlığını ve kullanım maliyetlerini azaltmakta. Bununla birlikte, güneş pilleri enerji dönüşüm verimliliğini kaybettiği önemli bir dezavantajı da beraberinde getiriyor. Zaten güç dönüşüm verimliliğindeki (PCE) kayıp da daha ince silikon hücrelerin günümüzde henüz yaygınlaşmamasının başlıca nedenlerinden biri olmuştur.

    Verimlilik de arttı

    Dolayısıyla esnek güneş pillerinin kullanımını kolaylaştırmak için kalınlığı 50 mikrometreye düşürmekten daha fazlası gerekiyor. Önceki denemelerde, 150 mikrometreden daha az kalınlığa sahip esnek silikon hücrelerde yüzde 24,7’ye varan verimlilikler yakalanabildi. Yeni çalışmada ise bunun da üzerinde, yüzde 26’lık bir dönüşüm verimliliğine ulaşıldı. Standart silikon hücreler zaten yüzde 26'lık PCE sınırına ulaşmış olduğundan bu başarı övgüye değer. South China Morning Post'un haberine göre, ekip şu anda bir film haline getirilebilen son derece taşınabilir, esnek güneş pilleri geliştirmeye odaklanmış durumda.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/solar-cells-thinner-than-paper https://www.scmp.com/news/china/science/article/3251305/thin-wafer-quest-worlds-most-powerful-ultrathin-and-bendable-silicon-solar-cell
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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