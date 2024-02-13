Kağıttan daha ince bükülebilir güneş pilleri üretildi

Enerji üretiminde seçenekleri artıracak
Güneş pillerinin kullanım maliyetleri son birkaç on yılda sürekli olarak düştü ve bu da güneş pillerinin geniş ölçekte kullanımını kolaylaştırdı. Ancak bu teknoloji genellikle düz ve sert panellerin kullanıldığı yere monte güneş enerjisi çiftlikleri gibi uygulamalarla sınırlı kaldı. Kavisli yüzeylerin kullanıldığı alanlar gibi uygulama alanları silikon bazlı güneş pillerinin kapsamı dışında kalırken ve bunun yerine daha pahalı teknolojilerin kullanıldığını gördük.
Bu tür güneş hücrelerinin üretiminde daha az malzeme kullanılmakta ve bu da hücrelerin ağırlığını ve kullanım maliyetlerini azaltmakta. Bununla birlikte, güneş pilleri enerji dönüşüm verimliliğini kaybettiği önemli bir dezavantajı da beraberinde getiriyor. Zaten güç dönüşüm verimliliğindeki (PCE) kayıp da daha ince silikon hücrelerin günümüzde henüz yaygınlaşmamasının başlıca nedenlerinden biri olmuştur.
Verimlilik de arttı
Dolayısıyla esnek güneş pillerinin kullanımını kolaylaştırmak için kalınlığı 50 mikrometreye düşürmekten daha fazlası gerekiyor. Önceki denemelerde, 150 mikrometreden daha az kalınlığa sahip esnek silikon hücrelerde yüzde 24,7’ye varan verimlilikler yakalanabildi. Yeni çalışmada ise bunun da üzerinde, yüzde 26’lık bir dönüşüm verimliliğine ulaşıldı. Standart silikon hücreler zaten yüzde 26'lık PCE sınırına ulaşmış olduğundan bu başarı övgüye değer. South China Morning Post'un haberine göre, ekip şu anda bir film haline getirilebilen son derece taşınabilir, esnek güneş pilleri geliştirmeye odaklanmış durumda.Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/solar-cells-thinner-than-paper https://www.scmp.com/news/china/science/article/3251305/thin-wafer-quest-worlds-most-powerful-ultrathin-and-bendable-silicon-solar-cell Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.