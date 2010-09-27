Acer 18.4-inç büyüklüğündeki Aspire AS8943G modelini ATi Mobility Radeon HD 5850 2GB ile güncelledi

Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer, yüksek performans sınıfındaki dizüstü bilgisayar modeli Aspire AS8943G'ye ekran kartı takviyesi yaptı. 18.4-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan ve Intel'in dört çekirdekli Core i7-740QM işlemcisinden güç alan sistemde, ekran kartı seçeneklerine 2GB bellekli Mobility Radeon HD 5850'i de eklendi.

Tercihe bağlı olarak 4GB veya 8GB DDR3 bellek kapasitesiyle konfigüre edilebilen sistemde, 500GB depolama kapasitesiyle geliyor. Full HD çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, 5 adet entegre hoparlör ve yerleşik subwoofer'a da yer veriliyor.

Acer Aspire AS8943G, yurt dışında 1499$ seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.