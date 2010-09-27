Acer 18.4-inç büyüklüğündeki Aspire AS8943G modelini ATi Mobility Radeon HD 5850 2GB ile güncelledi

Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer, yüksek performans sınıfındaki dizüstü bilgisayar modeli Aspire AS8943G'ye ekran kartı takviyesi yaptı. 18.4-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan ve Intel'in dört çekirdekli Core i7-740QM işlemcisinden güç alan sistemde, ekran kartı seçeneklerine 2GB bellekli Mobility Radeon HD 5850'i de eklendi.
Tercihe bağlı olarak 4GB veya 8GB DDR3 bellek kapasitesiyle konfigüre edilebilen sistemde, 500GB depolama kapasitesiyle geliyor. Full HD çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, 5 adet entegre hoparlör ve yerleşik subwoofer'a da yer veriliyor.
Acer Aspire AS8943G, yurt dışında 1499$ seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
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circuitcity.com/...
amerikada sadece kaliteli notebooku daha ucuza alabilirsiniz, sehir efsansini silin kafanizdan,
compusa.com/...
1100 bile etmiyor...
işlemcisi AMD fakat olay zaten bu uygun fiyatlı notebooklar değil extreme notebook lar asıl onlar amerikada ucuz ve burada faiş fiyata satılıyorlar...
Amerika ile aramızda fark yokmu
Vay be fark yok demek...Sen hangi Amerikadan söz ediyorsun acaba arkadaşım?