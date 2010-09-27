Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer 18.4-inç büyüklüğündeki Aspire AS8943G modelini ATi Mobility Radeon HD 5850 2GB ile güncelledi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
20,8b
1
22
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer, yüksek performans sınıfındaki dizüstü bilgisayar modeli Aspire AS8943G'ye ekran kartı takviyesi yaptı. 18.4-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan ve Intel'in dört çekirdekli Core i7-740QM işlemcisinden güç alan sistemde, ekran kartı seçeneklerine 2GB bellekli Mobility Radeon HD 5850'i de eklendi.

Tercihe bağlı olarak 4GB veya 8GB DDR3 bellek kapasitesiyle konfigüre edilebilen sistemde, 500GB depolama kapasitesiyle geliyor. Full HD çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, 5 adet entegre hoparlör ve yerleşik subwoofer'a da yer veriliyor.

Acer Aspire AS8943G, yurt dışında 1499$ seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
ben newyorkta yasiorum be bu notebooktan(acer 8943g-6190)) aldim 1000$ fiyat odedim,yalniz ekran kartinin sogutma sitemi vasat oldugu icin yuksek piksellerde oyun oynarken e.karti cok isiniyor ve bilgisayar zorlaniyor,ayrica bataryasi 8 hucreli,harddisk 5,400rpm ve cok yavas,bilgisayarin butun ozellikleri muhtesem yalniz harddisk cok yavas oldugu icin windows yavas calisiyor.harddisk'in yavasligi butun sistemi etkiliyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prestor 9 yıl
hatta durun size bir ornek min i5 laptop fiyatina buyrun bakin, urunleri alriken ekstra %10 (eyaletten ayelate gore degisir, sadece new hampshire almaz) vergi aldikalrinida soyliyeyim,
circuitcity.com/...
amerikada sadece kaliteli notebooku daha ucuza alabilirsiniz, sehir efsansini silin kafanizdan,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prestor 9 yıl
5650+i5 notebook u 1200 tl civarina gelicek sekilde bulun, linkide buraya koyun, bakalim ara ne fark var ? (bestbuy circuit city tarzi buyuk marketler olucak,)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasskabal 9 yıl

Prestor

5650+i5 notebook u 1200 tl civarina gelicek sekilde bulun, linkide buraya koyun, bakalim ara ne fark var ? (bestbuy circuit city tarzi buyuk marketler olucak,)


compusa.com/...

1100 bile etmiyor...

işlemcisi AMD fakat olay zaten bu uygun fiyatlı notebooklar değil extreme notebook lar asıl onlar amerikada ucuz ve burada faiş fiyata satılıyorlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prestor 9 yıl
arkadsim ayni fiyata ib dende alinabiliyorki, bu arada notebook fiyatlarinda avrupa daha pahali, amerikayla ise aramizda cok fark yok bilip bilmeden konusmayalim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tayff 9 yıl

Prestor

arkadsim ayni fiyata ib dende alinabiliyorki, bu arada notebook fiyatlarinda avrupa daha pahali, amerikayla ise aramizda cok fark yok bilip bilmeden konusmayalim

Amerika ile aramızda fark yokmu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasskabal 9 yıl

Prestor

arkadsim ayni fiyata ib dende alinabiliyorki, bu arada notebook fiyatlarinda avrupa daha pahali, amerikayla ise aramizda cok fark yok bilip bilmeden konusmayalim


Vay be fark yok demek...Sen hangi Amerikadan söz ediyorsun acaba arkadaşım?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ŞahEser 9 yıl
Şu an için tam kafamdaki cihaz bu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 9 yıl
acer çok hızlı bi şekilde misyonunu tamamlıyor.bi süre sonra zirvede olacaklarına inanıyorum.bu seri deki kasaları,giriş seviye leptoplara entegre ettiklerini düşünürsek bu çok da zor olmayacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DruMerZeuS 9 yıl
Acer gerçekten sağlam adımlar ile ilerliyor Türkiye ayağındaki en büyük sorunu servis ağı onu da yoluna koyabilirse en çok satılan laptop markası olması büyük olasılık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 9 yıl
acer bu dizaynı iyi tutturmuş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
antittnt 9 yıl
Eksen Bilgisayarda HD5850 ekran kartlı ama 15.6 inç olan modeli KDV dahil 3,194,65 TL'ye satılıyor. Kim bilir bu model kaça satılır. Link
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suhaksk 9 yıl
Bir kere notebook aldım ısınması ve sürekli kapanması yüzünden notebook almam alsamda cok zorda kalsam acer olmaz bu... İstedikleri kadar yüksek donanımyapsınlar koysunlar sogutamadıktan sonra hiç bir işe yaramaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20833 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, Notebook ve
2 etiket daha laptop acer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl TG: MSI ile yeni Türkiye yapılanması ve ürünleri üzerine söyleşi 9 yıl 1e1: Razer oyun aksesuarları DeathAdder, Lachesis, Naga fare modelleri ve Lycosa oyuncu klavyesi 9 yıl Haftanın en iyi 5 Android oyunu -5- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim