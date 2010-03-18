Acer Calpella Timeline serisi dizüstü bilgisayarlar sahneye çıkmaya hazırlanıyor

Dünya'nın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer'ın hazırladığı Calpella Timeline serisi dizüstü bilgisayarlarında yakında tanıtımının yapılacağı bildirildi. Acer Calpella Timeline serisi dizüstü bilgisayarların Core i3 ve Core i5 işlemcilere sahip olduğu açıklandı. Calpella Timeline dizüstü bilgisayaların 13 inç, 14 inç ve 15 inç'lik boyutlarda hazırlanacağı ve Acer'ın önceki Timeline bilgisayarlarıyla aşağı yukarı aynı inceliğe sahip olacağı fakat soğutma sistemlerindeki farklılıktan dolayı eski Timeline modellerine nazaran biraz daha ağı olacağı söyleniyor. Acer Calpella Timeline dizüstü bilgisayarların 9 hücreli bataryaya sahip olacağı ve 8 saate varan pil ömrü sunacağı söyleniyor. Acer'ın daha önceki Timeline modellerinde 6 hücreli bataryalar kullanılmıştı.

Acer'ın hazırladığı Calpella Timeline dizüstü bilgisayarların 22 Mart'ta tanıtımının yapılacağı ve Mart ayı sonunda piyasaya sunulacağı açıklandı