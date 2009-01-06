Acer, DisplayLink destekli LCD monitörü P224W'nin satışına başladı

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USB arabirimi üzerinden çoklu monitör kullanımına olanak tanıyan DisplayLink teknolojisiyle uyumlu yeni bir LCD monitör haberi Acer'dan geldi ve özellikle büyük ekranlı monitörleriyle son dönemde sık sık gündeme gelen firma, P224W kod adlı yeni modelinin satışına başladı. Acer'ın 22" boyutundaki geniş ekran LCD monitörü USB aracılığıyla destek veren bir başka LCD monitöre bağlanabiliyor.

Aynı boyuttaki pek çok rakibi gibi 1680 x 1050 çözünürlüğünü destekleyen yeni monitörün karşıtlık oranı 10,000:1, tepki süresi 5ms ve parlaklık seviyesi de 300 cd/m2 olarak belirlenmiş durumda. TN panel kullandığı belirtilen monitörde, USB arabirimine ek olarak VGA konnektörünü de yer verilmiş. 160/170 derecelik dikey ve yatay görüş açıklarına sahip olan moniyörün yurt dışı satış fiyatı 264 Avro seviyesinde.