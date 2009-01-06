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Acer, DisplayLink destekli LCD monitörü P224W'nin satışına başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer, DisplayLink destekli LCD monitörü P224W'nin satışına başladı
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USB arabirimi üzerinden çoklu monitör kullanımına olanak tanıyan DisplayLink teknolojisiyle uyumlu yeni bir LCD monitör haberi Acer'dan geldi ve özellikle büyük ekranlı monitörleriyle son dönemde sık sık gündeme gelen firma, P224W kod adlı yeni modelinin satışına başladı. Acer'ın 22" boyutundaki geniş ekran LCD monitörü USB aracılığıyla destek veren bir başka LCD monitöre bağlanabiliyor.

Aynı boyuttaki pek çok rakibi gibi 1680 x 1050 çözünürlüğünü destekleyen yeni monitörün karşıtlık oranı 10,000:1, tepki süresi 5ms ve parlaklık seviyesi de 300 cd/m2 olarak belirlenmiş durumda. TN panel kullandığı belirtilen monitörde, USB arabirimine ek olarak VGA konnektörünü de yer verilmiş. 160/170 derecelik dikey ve yatay görüş açıklarına sahip olan moniyörün yurt dışı satış fiyatı 264 Avro seviyesinde.


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machinarium 10 yıl
tn panel mi???
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sezka44 10 yıl
gayet şık duruyor
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StreamRolleR 10 yıl
gayet şık zaten her zmn acer şık monitörler yapmiştir özllikle aşkım olan g24
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