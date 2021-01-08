Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Acer HDMI 2.1li 4K 144Hz monitörünü duyurdu

    Yeni nesil konsolların yetenekleriyle birlikte güncel görüntü arayüzleri de şart oldu. Monitör kanadında üreticiler yavaş yavaş modern arayüzlere geçmeye başladı.
    1 gün
    2b
    3
    3
    Monitör
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Oyuncuların daha yüksek çözünürlüklerdeki yüksek tazeleme hızı ihtiyacı güncel arayüzlere gereksinimini de beraberinde getiriyor. Acer’ın yeni çözümü bu ihtiyaca yönelik geliştirilmiş.

    Nitro XV282K KV

    Nitro XV282K KV temel olarak 4K 144 Hz’lik bir 28’’ IPS paneli temel alıyor. 1 ms’lik gecikmeye ulaşabilen monitör IPS paneli sayesinde 100,000,000:1’lik kontrast oranı sunabiliyor.

    Çözümün en dikkat çeken başlığı ise bağlantı imkanlarında. 2 adet HDMI 2.1’e ve 1 DP 1.4’e yer verilen monitör bu açıdan yeni nesil konsollarla tam uyumluluk sağlayacak. Acer ek olarak oyuncu monitörüne 2x2 watt dahili stereo hoparlör ve 4 adet USB 3.0 portu eklemeyi de ihmal etmemiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung 1000R kavisli T55 serisi monitörlerini duyurdu

    DCI-P3 renk skalasının %90’ını kapsayan Nitro XV282K KV AMD’nin VRR teknolojisiyle de donatılmış durumda. Ayrıca kullanıcıların göz şikayetlerinin önüne geçebilmek adına LightSense, ColorSense, ProxiSense and BluelightShield Pro teknolojileriyle de zenginleştirilmiş durumda. Modelin 900 dolarlık etiketle önümüzdeki Mayıs ayında raflardaki yerini alacağını da belirtelim.

    Predator XB323QK NV

    Diğer taraftan Predator XB323QK NV modelinde 31.5’’ büyüklüğünde yer verilmiş durumda. Modelin Nitro XV282K KV’den farkı olarak belirtilmeyen HDMI sürümü ve 2x4 watt gücünde dahili hoparlörleri dikkat çekiyor.

    Bunun yanı sıra fiyat etiketinde dikkatlerden kaçmayan bir değişiklik söz konusu, model 2000 USD’den kullanıcılarla buluşacak.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 9 5900H’lı dizüstü test edildi: Core i7-10875H’tan %22 daha hızlı"

    Son olarak Predator XB273U NX seçeneğinde ise çözünürlük 2K’ya düşerken tazeleme hızı 275 Hz’e yükseliyor. DCI-P3 skalasının %95’ini kapsayan oyuncu monitörünün bağlantı arayüzü paylaşılmazken 1100 dolarlık fiyat belirlenmiş.



    https://videocardz.com/press-release/acer-unveils-4k-uhd-144hz-gaming-monitors-with-hdmi-2-1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    gidi (gidi gidi) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Gözlerin sıhhati için 4Kda 32 inch bile küçük
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kayamtky 12 sa. ( Mesaj Silindi ) gidi
    "Gözlerin sıhhati için 4Kda 32 inch bile büyük" demek istediniz herhalde.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    O kadar pahalı ki adamlar teknoloji marketlerinde teşhir ürünü olarak bile kullanamıyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 23 sa. JBL Reflect Mini NC kablosuz kulaklıklar yenilikçilik ödülü aldı 23 sa. Huawei P50 Pro'nun render görüntüleri şelale tasarım ekranı gösteriyor 1 gün Arcade shooter oyunu Arkfront, bu ay iOS cihazlara geliyor 1 gün Apple, geçtiğimiz yıl App Store'dan 64 milyar dolar kazandı 1 gün Haftaya BİM, ŞOK ve A101 marketlerde teknoloji geçidi var 1 gün Snapdragon 750G'li Motorola One 5G Ace piyasaya sürüldü 1 gün Football Manager 2021 satış rekoru kırdı 1 gün İşte 2020'nin en çok indirilen mobil oyunları 1 gün Xiaomi Redmi 9T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün Rol yapma oyunu Oceanhorn: Chronos Dungeon, Apple Arcade için çıktı 1 gün Kahverengi yağ dokusunun metabolik yararları incelendi 1 gün Doğada şarj sorununu çözen cihaz 1 gün Solitaire'den ilham alan kart oyunu Fisherman, mobil cihazlar için yayınlandı 1 gün Path of Exile 2'nin 2022'de çıkması bekleniyor 1 gün Zack Snyder'ın zombi-soygun temalı yeni Netflix filmi Army Of The Dead'ten görseller paylaşıldı 1 gün İkinci el araçlardaki fiyat düşüşü tüketiciyi satın almaya yöneltmedi 1 gün İlk QLED ekranlı Chromebook modeli tanıtıldı 1 gün Metacritic, 2020'nin en iyi oyunlarını açıkladı 1 gün Lenovo IdeaPad 5G ile sürekli internete bağlanın 1 gün Bankalar arasında 7/24 para transferi dönemi başladı 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Acer HDMI 2.1li 4K 144Hz monitörünü duyurdu Sonraki AMD’nin 32 çekirdekli EPYC işlemcisi Intel’in 2x28 çekirdekli işlemcilerine meydan okuyor 1 gün Lenovo Yoga AIO 7 oyuncular özelinde hazırlandı 1 gün Disney Plus'ın ilk Marvel dizisi geliyor: WandaVision haftaya ilk iki bölümüyle başlayacak 1 gün Haftalık Film Önerisi 09: Sibel 1 gün Oyun yapımının arka planına odaklanan "Kan Ter ve Pikseller" isimli kitap çıktı; %50 indirim var 1 gün Huawei'nin yeni otomobil ekranı 60 saniyede tükendi 1 gün TikTok, Türkiye’ye temsilci atayacağını duyurdu 1 gün LG webOS 6.0 tanıtıldı: webOS 6.0 ile gelen yenilikler neler? 1 gün PS5 özel oyunu Returnal'ın yeni oynanış videosu paylaşıldı ve DualSense'i nasıl kullanacağı detaylandırıldı 1 gün Dünyanın en tuhaf bilgisayarı! | İlginç bir özelliği var 1 gün Lenovo Tab P11 orta seviyede iddialı olmayı amaçlıyor 1 gün Apple, iPhone 15'e kadar akıllı telefonlarının kamera lenslerini güncellemeyecek 1 gün 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nde finalistler belli oldu 1 gün Başrolünde Haluk Bilginer ve Engin Günaydın'ın olduğu yeni Netflix filmi Azizler yayınlandı 1 gün Lenovo Lavie Mini cebinize sığan PC 1 gün 2020 yılında Türkiye'de en çok satılan SUV modeller 1 gün Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı 1 gün Epic Games şimdi de video oyun yazılım geliştirme şirketi satın aldı 1 gün Galler’de uzaktan eğitim için PS4 ve Xbox One tavsiye ediliyor 1 gün Windows 10'da silinen dosyaları kurtarmak daha kolay hale geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız