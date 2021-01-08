Acer HDMI 2.1li 4K 144Hz monitörünü duyurdu

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Oyuncuların daha yüksek çözünürlüklerdeki yüksek tazeleme hızı ihtiyacı güncel arayüzlere gereksinimini de beraberinde getiriyor. Acer’ın yeni çözümü bu ihtiyaca yönelik geliştirilmiş.

Nitro XV282K KV

Nitro XV282K KV temel olarak 4K 144 Hz’lik bir 28’’ IPS paneli temel alıyor. 1 ms’lik gecikmeye ulaşabilen monitör IPS paneli sayesinde 100,000,000:1’lik kontrast oranı sunabiliyor.

Çözümün en dikkat çeken başlığı ise bağlantı imkanlarında. 2 adet HDMI 2.1’e ve 1 DP 1.4’e yer verilen monitör bu açıdan yeni nesil konsollarla tam uyumluluk sağlayacak. Acer ek olarak oyuncu monitörüne 2x2 watt dahili stereo hoparlör ve 4 adet USB 3.0 portu eklemeyi de ihmal etmemiş.

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DCI-P3 renk skalasının %90’ını kapsayan Nitro XV282K KV AMD’nin VRR teknolojisiyle de donatılmış durumda. Ayrıca kullanıcıların göz şikayetlerinin önüne geçebilmek adına LightSense, ColorSense, ProxiSense and BluelightShield Pro teknolojileriyle de zenginleştirilmiş durumda. Modelin 900 dolarlık etiketle önümüzdeki Mayıs ayında raflardaki yerini alacağını da belirtelim.

Predator XB323QK NV

Diğer taraftan Predator XB323QK NV modelinde 31.5’’ büyüklüğünde yer verilmiş durumda. Modelin Nitro XV282K KV’den farkı olarak belirtilmeyen HDMI sürümü ve 2x4 watt gücünde dahili hoparlörleri dikkat çekiyor.

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Bunun yanı sıra fiyat etiketinde dikkatlerden kaçmayan bir değişiklik söz konusu, model 2000 USD’den kullanıcılarla buluşacak.

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Son olarak Predator XB273U NX seçeneğinde ise çözünürlük 2K’ya düşerken tazeleme hızı 275 Hz’e yükseliyor. DCI-P3 skalasının %95’ini kapsayan oyuncu monitörünün bağlantı arayüzü paylaşılmazken 1100 dolarlık fiyat belirlenmiş.

https://videocardz.com/press-release/acer-unveils-4k-uhd-144hz-gaming-monitors-with-hdmi-2-1

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