Samsung, 1nm sürecini tanıtmaya hazırlanıyor, seri üretim ise 2026’da

Samsung, 1nm diyor
Samsung Foundry’nin 12-13 Haziran tarihleri arasında Silikon Vadisi'nde düzenlenecek Foundry and SAFE Forum'da yol haritasını ve döküm ekosistemini güçlendirme planlarını açıklayacak. Özellikle, Samsung'un başlangıçta 2027 olarak planlanan 1 nm süreci seri üretim planını 2026'ya çekmesi bekleniyor. HBM3 ve HBM3E yongalarının çok ısındığı ve Nvidia’nın testlerinden geçemediği yönünde son zamanlarda çıkan söylentiler (Samsung tarafından yalanlandı) nedeniyle bu hamle sürpriz gibi görünebilir.
Samsung, yeni süreç teknolojilerine geçiş hızında rakiplerinden erken davranıyor. Firma, Haziran 2022 tarihinde dünyanın ilk 3 nm seri üretime başlamıştı. Şirket ikinci nesil 3 nm sürecinin seri üretimine 2024 yılında, SF2 olarak adlandırılan 2 nm sürecinin seri üretimine ise 2025 yılında başlamayı planlıyor. Firmanın 2nm çiplerin üretimine yılın ikinci yarısında başlayabileceği söyleniyor. Samsung'un 1nm süreç teknolojisinin neler sunacağı belirsiz ancak genel olarak 1nm sürecinin bilgi işlem ve yarı iletkenler alanına ciddi bir güç ve verimlilik getirmesi bekleniyor.
Rakip TSMC ise 2027'de A16 olarak adlandırdığı 1,6 nm sürecine ulaşmayı ve 2027-2028 civarında 1,4 nm sürecinin seri üretimine başlamayı hedefliyor. Bu arada Intel Foundry ise 18A (1.8nm) sürecini 2025 yılında, 14A sürecini 2026 yılında 10A sürecini ise 2027 yılında seri üretmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.