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    Samsung, 1nm sürecini tanıtmaya hazırlanıyor, seri üretim ise 2026’da

    Samsung’un dökümhane kolu Samsung Foundry, 2026 yılına kadar seri üretime geçmesi beklenen son teknoloji 1nm işlem sürecini önümüzdeki temmuz ayında tanıtmayı planlıyor.
    Samsung, 1nm sürecini tanıtmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Yarı iletkenler alanındaki yarış sürüyor ve Samsung, bir an evvel düzlüğe çıkmak istiyor. Güney Koreli dev şimdilik 3nm sürecinde istediği verim ve performansa ulaşamamış olsa da 2nm ve 1nm konusunda firma iddialı. Kore kaynaklı haberlere göre ise Samsung’un dökümhane kolu Samsung Foundry, 1nm işlem sürecini önümüzdeki temmuz ayında tanıtmayı planlıyor.

    Samsung, 1nm diyor

    Samsung Foundry’nin 12-13 Haziran tarihleri arasında Silikon Vadisi'nde düzenlenecek Foundry and SAFE Forum'da yol haritasını ve döküm ekosistemini güçlendirme planlarını açıklayacak. Özellikle, Samsung'un başlangıçta 2027 olarak planlanan 1 nm süreci seri üretim planını 2026'ya çekmesi bekleniyor. HBM3 ve HBM3E yongalarının çok ısındığı ve Nvidia’nın testlerinden geçemediği yönünde son zamanlarda çıkan söylentiler (Samsung tarafından yalanlandı) nedeniyle bu hamle sürpriz gibi görünebilir.

    Samsung, yeni süreç teknolojilerine geçiş hızında rakiplerinden erken davranıyor. Firma, Haziran 2022 tarihinde dünyanın ilk 3 nm seri üretime başlamıştı. Şirket ikinci nesil 3 nm sürecinin seri üretimine 2024 yılında, SF2 olarak adlandırılan 2 nm sürecinin seri üretimine ise 2025 yılında başlamayı planlıyor. Firmanın 2nm çiplerin üretimine yılın ikinci yarısında başlayabileceği söyleniyor. Samsung'un 1nm süreç teknolojisinin neler sunacağı belirsiz ancak genel olarak 1nm sürecinin bilgi işlem ve yarı iletkenler alanına ciddi bir güç ve verimlilik getirmesi bekleniyor.

    Rakip TSMC ise 2027'de A16 olarak adlandırdığı 1,6 nm sürecine ulaşmayı ve 2027-2028 civarında 1,4 nm sürecinin seri üretimine başlamayı hedefliyor. Bu arada Intel Foundry ise 18A (1.8nm) sürecini 2025 yılında, 14A sürecini 2026 yılında 10A sürecini ise 2027 yılında seri üretmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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