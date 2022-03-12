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    Büyük ekran gaming monitör arayanlar için: Acer Nitro XV322QUP

    Acer Nitro XV2 serisinin 31,5 in boyutlu versiyonu Acer Nitro XV322QUP ülkemizde satışta. Acer Nitro XV322QUP özellikleri haberimizde.                              
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    Acer Nitro XV322QUP özellikleri ve fiyatı
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    Acer’ın büyük ekran seven oyuncular için tasarladığı Acer Nitro XV2 serisi monitörlerin satışları devam ediyor. Acer Nitro XV322QUP, 32 inç ekranlı fiyat/performans odaklı monitör arayanların ilgisini çekiyor.

    165 Hz 1 ms 31,5 inç monitör

    Acer Nitro XV322QUP, 1 ms gecikme hızı 165 Hz yüksek yenileme hızıyla gecikmesiz ve akıcı oyun deneyimi vaat ediyor. AMD FreeSync™ Premium, oyunların takılmasını ve dikkat dağıtan görüntü kırılmalarını önlerken, cihazın 31,5 inçlik QHD (2560 x 1440) çözünürlüğündeki ekranı oyunlarda keskin, odaklanmış netlikte ve gerçekçi renkler sunuyor. Monitörün yenileme hızını bilgisayarınızın kare hızı ile senkronize eden teknoloji, tepki hızı yüksek ve net görüntüleri mümkün kılıyor. 178 dereceye varan izleme açısı sunuyor.

    Parlaklık, renk gamı, bit derinliği ve yükselme süresi dahil olmak üzere, endüstri standardı HDR kalitesini tanımlayan DisplayHDR 400 sertifikası ile gelen oyun monitörü, iyileştirilmiş renk doğruluğu ve kontrast ile oyun deneyiminizi bir adım öteye taşıyor.

    Acer Nitro XV322QUP özellikleri ve fiyatı
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    Nitro XV2 serisi, oyuncuların en sevdikleri oyunları artırılmış renk doğruluğuyla, görüntü kalitesi ve kontrastı iyileştirilmiş şekilde deneyimlemelerini mümkün kılıyor. Oyunlardan daha da büyük keyif alabilmek için önceliği renk doğruluğu olan kullanıcılar yüzde 99 sRGB renk gamı sunan Nitro XV2 ile profesyonel seviyede renk doğruluğunu yakalıyor.

    Kullanıcının, daha iyi bir izleme deneyimine sahip olması amaçlanan bu seride Display Widget adlı özel bir yazılım sayesinde monitörün ayarları, düğmelere ihtiyaç duymadan doğrudan bilgisayar üzerinden yapılabiliyor.

    Oyun monitörlerinin sahip olduğu ComfyView yansıma önleyici mat ekran, uzun oyun ve e-spor maratonlarında oyuncuların gözlerini yormuyor.

    Kolaylıkla ayarlanabilen farklı ekran modları, kullanıcıların oynadıkları oyunun türüne göre farklı seçenekleri aktif etmelerini sağlıyor. Sunulan ekran modları arasında Aksiyon, Yarış, Spor, Kullanıcı, Standart, ECO, Grafik ve Sinema seçenekleri mevcut.

    Monitör, -5 ve 35 derece eğilebilir stant yapısıyla oyuncuların ekranlarını, boyunlarını ve zihinlerini rahatlatacak ideal pozisyona getirmelerini sağlıyor. Monitörün şık üç ayaklı stant tasarımı, ani fare hareketlerinin ekranı sallamasını engellerken, VESA askı standardı desteğiyse oyuncuların Nitro XV2 serisi monitörlerini güvenle ve kolayca duvara monte edebilmelerine olanak tanıyor.

    Acer Nitro XV322QUP fiyatı

    Acer bu monitörün 5.950 TL’den başlayan fiyatlarla satışta olduğunu ifade ediyor.

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