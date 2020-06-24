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    Acer Predator X25 oyuncu monitörü tazeleme hızı ile şaşırtıyor

    Acer Predator X25 adındaki oyuncu monitörü 360Hz seviyesine çıkan tazeleme hızı ile uyumlu sistemlere sahip oyuncuların hiçbir hareketi kaçırmamasını sağlayacak.
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    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Acer Predator X25 oyuncu monitörü tazeleme hızı ile şaşırtıyor
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    Görüntüleri daha akıcı bir şekilde ekrana yansıtmaya yarayan ekran tazeleme hızları son dönemde önemli yatırım alanlarından birisi haline geldi. Bugün akıllı telefonlarda bile ekran tazeleme hızı farklılık olarak sunuluyor. Haliyle hızlar da rekora koşuyor.

    Acer Predator X25 neler sunuyor?

    Acer Predator X25 monitör modeli 25 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Nvidia GSYNC desteği sayesinde yırtılmaların önüne geçilirken 360Hz tazeleme hızlarına kadar çıkılabiliyor.

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    360Hz bugün sektörde bir rekor anlamına geliyor. Daha önce Alienware AW2521H ve Asus ROG Swift 360 oyuncu monitörleri bu hıza çıkmayı başarmıştı. Acer da üçüncü marka olarak yerini aldı.

    360Hz elbette en akıcı görüntüleri sunuyor ancak bu seviyelere ulaşabilmek için de kaslı işlemci ve grafik birimi kombinasyonlarına sahip olmak gerekiyor.

    Acer Predator X25 arka kısmında RGB aydınlatmaya sahip. Kaide ise sağ, sol, ileri, geri, aşağı ve yukarı hareketlere imkan tanıyor. Henüz monitörün çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmadı.



    https://www.techpowerup.com/268935/acer-announces-predator-x25-monitor-25-1080p-360-hz Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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