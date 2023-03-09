160 GB’lık veri Acer sunucularından çalınarak satışa çıkartıldı!

Tam Boyutta Gör Tayvanlı bilgisayar şirketi Acer, büyük bir veri ihlali yaşadığını resmi olarak doğruladı. Bununla birlikte Acer, müşteri verilerinin çalınmadığının altını çizdi. Bilgisayar korsanları tarafından elde edilen verilerin onarım teknisyenleri için mevcut olan bir dahili sunucuda bulunanlardan ibaret olduğu açıklandı.

Acer, siber saldırıya uğradı

Aşağıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere çalınan veri miktarı 160 GB seviyesinde. Bu yüksek veri miktarının içerisinde şirket içi gizli slaytlar ve sunumların olduğu belirtiliyor. Ayrıca, teknik destek için personel belgeleri, Windows ISO dosyaları, teknik kılavuzlar, yazılım araçları, ürün bilgileri ve çok sayıda BIOS malzemesinin yine çalınanlar arasında olduğu söyleniyor.

Tam Boyutta Gör Bunun yanında çalınan verilerin doğruluğunu kanıtlamak için Acer V206HQL monitörünün teknik şemaları ve çeşitli belgeleri paylaşıldı. Toplamda 160 GB olan bu veri kümesinin en yüksek teklifi veren kişiye satılacağı belirtiliyor. Ödeme aracı olarak ise takibi zor olan kripto para birimi Monero (XMR) kabul ediliyor.

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Acer için Şubat 2023’te gerçekleştirilen bu siber saldırı bir ilk değil. Şirket, Ekim 2021’de REvil fidye yazılımı çetesi tarafından saldırıya uğramış ve gizli mali belgelerin sızdırılmasıyla tehdit edilmişti. REvil çetesi Acer’dan şifre çözme anahtarı karşılığında 50 milyon dolar gibi rekor bir fidye talep etmişti. Ardından aynı yılın Ekim ayında Desorden olarak bilinen bir çete tarafından Acer Hindistan grubu saldırıya uğramış ve binlerce müşteri verisi çalınmıştı.

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Acer, saldırıya uğradıklarını ve verilerin çalındığını onayladı