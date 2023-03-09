160 GB’lık veri Acer sunucularından çalınarak satışa çıkartıldı!

Acer, siber saldırıya uğradı
Aşağıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere çalınan veri miktarı 160 GB seviyesinde. Bu yüksek veri miktarının içerisinde şirket içi gizli slaytlar ve sunumların olduğu belirtiliyor. Ayrıca, teknik destek için personel belgeleri, Windows ISO dosyaları, teknik kılavuzlar, yazılım araçları, ürün bilgileri ve çok sayıda BIOS malzemesinin yine çalınanlar arasında olduğu söyleniyor.
Acer için Şubat 2023’te gerçekleştirilen bu siber saldırı bir ilk değil. Şirket, Ekim 2021’de REvil fidye yazılımı çetesi tarafından saldırıya uğramış ve gizli mali belgelerin sızdırılmasıyla tehdit edilmişti. REvil çetesi Acer’dan şifre çözme anahtarı karşılığında 50 milyon dolar gibi rekor bir fidye talep etmişti. Ardından aynı yılın Ekim ayında Desorden olarak bilinen bir çete tarafından Acer Hindistan grubu saldırıya uğramış ve binlerce müşteri verisi çalınmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez