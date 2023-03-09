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    160 GB’lık veri Acer sunucularından çalınarak satışa çıkartıldı!

    Acer kısa bir süre önce, 160 GB'lık çeşitli belge ve dosyaların çalındığı bir veri ihlali yaşadığını doğruladı. Çalınan veriler, bilgisayar korsanları tarafından satılmaya çalışıyor.
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    acer siber saldırı Tam Boyutta Gör
    Tayvanlı bilgisayar şirketi Acer, büyük bir veri ihlali yaşadığını resmi olarak doğruladı. Bununla birlikte Acer, müşteri verilerinin çalınmadığının altını çizdi. Bilgisayar korsanları tarafından elde edilen verilerin onarım teknisyenleri için mevcut olan bir dahili sunucuda bulunanlardan ibaret olduğu açıklandı.

    Acer, siber saldırıya uğradı

    Aşağıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere çalınan veri miktarı 160 GB seviyesinde. Bu yüksek veri miktarının içerisinde şirket içi gizli slaytlar ve sunumların olduğu belirtiliyor. Ayrıca, teknik destek için personel belgeleri, Windows ISO dosyaları, teknik kılavuzlar, yazılım araçları, ürün bilgileri ve çok sayıda BIOS malzemesinin yine çalınanlar arasında olduğu söyleniyor.

    Acer, saldırıya uğradıklarını ve verilerin çalındığını onayladı Tam Boyutta Gör
    Bunun yanında çalınan verilerin doğruluğunu kanıtlamak için Acer V206HQL monitörünün teknik şemaları ve çeşitli belgeleri paylaşıldı. Toplamda 160 GB olan bu veri kümesinin en yüksek teklifi veren kişiye satılacağı belirtiliyor. Ödeme aracı olarak ise takibi zor olan kripto para birimi Monero (XMR) kabul ediliyor.

    Acer için Şubat 2023’te gerçekleştirilen bu siber saldırı bir ilk değil. Şirket, Ekim 2021’de REvil fidye yazılımı çetesi tarafından saldırıya uğramış ve gizli mali belgelerin sızdırılmasıyla tehdit edilmişti. REvil çetesi Acer’dan şifre çözme anahtarı karşılığında 50 milyon dolar gibi rekor bir fidye talep etmişti. Ardından aynı yılın Ekim ayında Desorden olarak bilinen bir çete tarafından Acer Hindistan grubu saldırıya uğramış ve binlerce müşteri verisi çalınmıştı.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 3 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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