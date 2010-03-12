Dünya'nın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Acer, TravelMate serisinin yeni üyesi TravelMate 6594'ü duyurdu.

Acer'ın TravelMate 6594 ile dizüstü bilgisayarlarında performans arayan kullanıcıları dikkatini çekmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Güçlü donanım özelliklerine sahip olduğu ifade edilen TravelMate 6594 dizüstü bilgisayarlarda işlemci tercihi Intel Core i7 ve i5 olarak belirlenirken, ekran kartı olarak ATI Mobility Radeon HD5670 kullanılıyor. LED aydınlatmalı 15.6 inç boyutunda ekrana sahip olan Acer TravelMate 6594'ün 8GB belleğe sahip olduğu söyleniyor. WiFi, Bluetooth, opsiyonel olarak seçilebilen 3G desteği ile diğer özelliklerini oluşturan TravelMate 6594'te 1.3MP CrystalEye web kamerası ve DVD yazıcı da bulunuyor.

Acer'ın duyurduğu TravelMate 6594'ün çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor