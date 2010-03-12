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Acer, TravelMate serisinin yeni üyesi TravelMate 6594'ü duyurdu

Acer, TravelMate 6594 ile TravelMate ailesine yeni bir ürün daha katmaya hazırlanıyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünya'nın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Acer, TravelMate serisinin yeni üyesi TravelMate 6594'ü duyurdu.

Acer'ın TravelMate 6594 ile dizüstü bilgisayarlarında performans arayan kullanıcıları dikkatini çekmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Güçlü donanım özelliklerine sahip olduğu ifade edilen TravelMate 6594 dizüstü bilgisayarlarda işlemci tercihi Intel Core i7 ve i5 olarak belirlenirken, ekran kartı olarak ATI Mobility Radeon HD5670 kullanılıyor. LED aydınlatmalı 15.6 inç boyutunda ekrana sahip olan Acer TravelMate 6594'ün 8GB belleğe sahip olduğu söyleniyor. WiFi, Bluetooth, opsiyonel olarak seçilebilen 3G desteği ile diğer özelliklerini oluşturan TravelMate 6594'te 1.3MP CrystalEye web kamerası ve DVD yazıcı da bulunuyor.

Acer'ın duyurduğu TravelMate 6594'ün çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor


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Wizardous 9 yıl
Bu modelde blu-ray olmaması ilginç.
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intelinside 9 yıl
Notebook

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Notebook neden www.pcdepo.com dan almak daha avantajlı sorusunun cevapları

1-İlk 15 gün içinde donanımsal bir arıza çıkarsa birebir değişim yapıyoruz(servis değişim raporu olmadan)
2-ilk 30 gün içinde donanımsal bir arıza durumunda servis raporuyla birebir değişim yapıyoruz (Bunu her firma yapıyor zaten---İşi yokuşa surenler hariç)
3-Aynı gün laptop ları kargoya veriyoruz
4-Ürünlerin hepsi faturalı garanti belgeli ve distürübütör garantili
5-Kart limitiniz yetmezse 2-3 kartla ödeme yapabiliyorsunuz.


Satışını yapmış olduğumuz başlıca Notebook modelleri

Lenovo Notebook pcdepo.com/...

Dell Notebook pcdepo.com/...

Asus Notebook pcdepo.com/...

Toshiba Notebook pcdepo.com/...

HP Notebook pcdepo.com/...

Packard Bell Notebook pcdepo.com/...

Acer Notebook pcdepo.com/...
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dirokzan 9 yıl
acer laptopların fiyatlar uygun ama tasarımı ve işçilik kalitesi bana göre çok düşük.
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