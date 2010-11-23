Acer'dan %100 akıllı telefon, %100 tablet, fakat "isimsiz" cihaz

Bir cihaz düşünün sadece akıllı telefon, ama isimsiz. Bir başka cihaz daha düşünün, sadece tablet ancak o da isimsiz. Şimdi her iki cihazında aslında tek bir cihaz olduğunu düşünün. İşte Acer'ın bugün gün yüzüne çıkardığı ve "%100 akıllı telefon ve %100 tablet" kelimeleriyle özetlediği, ancak ismi bulunmayan, tabletimsi akıllı telefon karşımızda duruyor. Kişisel bilgisayar pazarının önemli oyuncularından olan Acer'ın bugün tanıttığı yeni akıllı telefon; geleneksel akıllı telefonlarında istedikleri internet deneyimini yaşayamayan kullanıcılara, 4.8 inçlik devasa ekranında, gelişmiş internet deneyimi sunuyor.

Eğrisel profili ve sadece 64mm'lik genişliğiyle avuç içine rahatça oturabilen, tamamen metalden yapılmış ve dalga motifleriyle süslenmiş kasasıyla da göz dolduran Acer'ın akıllı telefonununda 4.8 inç diğer bir deyişle 12.2 cm boyutunda, 1024x480 piksel çözünürlüğünü destekleyen ekran bulunuyor. Aydınlatmanın LED'lerden sağlandığı telefonun devasa ekranından ötürü Acer, kullanıcıların, internet sayfalarında gezerken, yakınlaştırma yapmalarına ya da sayfaları sağa sola kaydırmalarına ihtiyaç duymayacaklarını belirtirken; yapmaları gereken tek şeyin bilgisayarda olduğu gibi sayfaları aşağı yukarı kaydırmak olduğunu söylüyor. Telefonun ekranının çoklu dokunmatiğe duyarlı olduğunu unutmadan belirtelim.

Telefonun 4.8 inçlik ekranının hemen altında konumlandırılmış 4 farklı tuş bulunuyor. Bu tuşların her biri farklı bir işlev için özelleştirilmiş; Ana ekran, Arama, Geri ve Menü. Telefonun dalga motifleriyle süslenmiş arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde ve LED flaş ile desteklenen kameraya yer verilirken; desteklediği 2 megapiksellik çözünürlüğü sayesinde yüksek kalitede görüntülü görüşmelere imkan veren ikincil kamera da telefonun ön plana çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Gücünü 1GHz'lik Snapdragon işlemcisinden alan telefonda, tahmin edebileceğiniz gibi, Android işletim sistemi kullanılmış. Java script optimizasyonu, Adobe Flash Player 10.1 ve çoklu dokunmatiği destekleyen tarayıcısı ile yüksek çözünürlük ekranından dolayı Acer, telefonunun mükemmel bir internet deneyimi için ideal olduğunu düşünürken; jiroskop ve ivmeölçer sensörleri sayesinde toplam 6 eksendeki hareketi algılayabilmesinden ötürü, gelişmiş oyun deneyimi sunacağının altını çiziyor.

Kablosuz iletişimini 14.4Mbps'lık HSDPA ya da 802.11n Wi-Fi üzerinden gerçekleştiren telefon, yeni nesil mavi diş, Bluetooth 3.0'a da destek verirken; DLNA ve HDMI desteği sayesinden, bu teknolojileri destekleyen görüntüleme cihazlarıyla rahatlık bağlantı kurabiliyor.

Gelecek yılın Nisan ayında satışa sunacağı "isimsiz" tabletimsi akıllı telefonunun satış fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Acer'a göre cihaz, %100 tablet ve %100 akıllı telefon şeklinde özetlediği yapısından dolayı herşeyi bir arada isteyen insanlar için devrimsel deneyim sunacak. Geleneksel akıllı telefonlardan ayrılan cihazın, pazarı nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz.