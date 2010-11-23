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Acer'dan %100 akıllı telefon, %100 tablet, fakat "isimsiz" cihaz

Acer, tablet deneyimiyle akıllı telefon deneyimini bir araya getirdiği 4,8 inçlik cihazını duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,9b
1
38
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Bir cihaz düşünün sadece akıllı telefon, ama isimsiz. Bir başka cihaz daha düşünün, sadece tablet ancak o da isimsiz. Şimdi her iki cihazında aslında tek bir cihaz olduğunu düşünün. İşte Acer'ın bugün gün yüzüne çıkardığı ve "%100 akıllı telefon ve %100 tablet" kelimeleriyle özetlediği, ancak ismi bulunmayan, tabletimsi akıllı telefon karşımızda duruyor. Kişisel bilgisayar pazarının önemli oyuncularından olan Acer'ın bugün tanıttığı yeni akıllı telefon; geleneksel akıllı telefonlarında istedikleri internet deneyimini yaşayamayan kullanıcılara, 4.8 inçlik devasa ekranında, gelişmiş internet deneyimi sunuyor.

Eğrisel profili ve sadece 64mm'lik genişliğiyle avuç içine rahatça oturabilen, tamamen metalden yapılmış ve dalga motifleriyle süslenmiş kasasıyla da göz dolduran Acer'ın akıllı telefonununda 4.8 inç diğer bir deyişle 12.2 cm boyutunda, 1024x480 piksel çözünürlüğünü destekleyen ekran bulunuyor. Aydınlatmanın LED'lerden sağlandığı telefonun devasa ekranından ötürü Acer, kullanıcıların, internet sayfalarında gezerken, yakınlaştırma yapmalarına ya da sayfaları sağa sola kaydırmalarına ihtiyaç duymayacaklarını belirtirken; yapmaları gereken tek şeyin bilgisayarda olduğu gibi sayfaları aşağı yukarı kaydırmak olduğunu söylüyor. Telefonun ekranının çoklu dokunmatiğe duyarlı olduğunu unutmadan belirtelim.

Telefonun 4.8 inçlik ekranının hemen altında konumlandırılmış 4 farklı tuş bulunuyor. Bu tuşların her biri farklı bir işlev için özelleştirilmiş; Ana ekran, Arama, Geri ve Menü. Telefonun dalga motifleriyle süslenmiş arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde ve LED flaş ile desteklenen kameraya yer verilirken; desteklediği 2 megapiksellik çözünürlüğü sayesinde yüksek kalitede görüntülü görüşmelere imkan veren ikincil kamera da telefonun ön plana çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Gücünü 1GHz'lik Snapdragon işlemcisinden alan telefonda, tahmin edebileceğiniz gibi, Android işletim sistemi kullanılmış. Java script optimizasyonu, Adobe Flash Player 10.1 ve çoklu dokunmatiği destekleyen tarayıcısı ile yüksek çözünürlük ekranından dolayı Acer, telefonunun mükemmel bir internet deneyimi için ideal olduğunu düşünürken; jiroskop ve ivmeölçer sensörleri sayesinde toplam 6 eksendeki hareketi algılayabilmesinden ötürü, gelişmiş oyun deneyimi sunacağının altını çiziyor.

Kablosuz iletişimini 14.4Mbps'lık HSDPA ya da 802.11n Wi-Fi üzerinden gerçekleştiren telefon, yeni nesil mavi diş, Bluetooth 3.0'a da destek verirken; DLNA ve HDMI desteği sayesinden, bu teknolojileri destekleyen görüntüleme cihazlarıyla rahatlık bağlantı kurabiliyor.

Gelecek yılın Nisan ayında satışa sunacağı "isimsiz" tabletimsi akıllı telefonunun satış fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Acer'a göre cihaz, %100 tablet ve %100 akıllı telefon şeklinde özetlediği yapısından dolayı herşeyi bir arada isteyen insanlar için devrimsel deneyim sunacak. Geleneksel akıllı telefonlardan ayrılan cihazın, pazarı nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz.


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DH Misafiri 8 yıl
Dell streak 5 inç tel+tab.karışımı kullananlara sorduk,ACER 4.8 tel+tab..karışımı olan bu telefondan daha çok özellikleri vardır.hem resim çekmek özelliği ve konuşma özelliği de yüksek..
sistem aynı,bazı uydurma sözcükler var dlna ve 21.9 ve benzer hepsi şişirme anlatım ve tahrik etmektir.
Türkiye,de fiyatı 1600 lira ve üzeri olduğu gibi ACER mı DELL mi sorulur.
BİZE SORULURSA DELL DERİZ en azından dünyada sayılı marka arasına girer.kendisini de hatalı ve sıkıntılı mal satmakla kariyerini düşürmez.Ama acer,i pek tutmayanlar vardır.bilgisayarları çok sorunlu çıktığını kullannanlar söylüyor.
BİZ DELL,markadan şaşmayız.Bu nedenle dell streak 5 acer 4.8 telefon karışımı tabletten daha üstündür.
İzmirden selamlar
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ayfoncu4 8 yıl
2003 yılından beri Acer laptopumu kullanıyorum,daha 1 kere servise gitmedi.

sorunları marka olarak gelenekselleştirmek saçma.
belki 1-2 modelinde bu sorunlar olabilir.
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tobepeople 9 yıl
BU DANDİK FİRMANIN ANKARADA TEK BİR BAKIM SERVİSİ YOK ACER DEN LAPTOP ALDIM SERVİSE VERCEK YER BİLE BULAMIYORUM KOSKOCA ANKARADA 5 TANE FİRMA VARKEN 1 E DÜŞMÜŞTÜ O SON FİRMA DA ÖVEÇLERDEYDİ BİR KEZ KULLANMIŞTIM ÇOK DA TEMİZ İŞ YAPIYORLARDI AMA ANLAŞMALARI SONA ERMİŞ ARTIK HİÇ BİR YER YOK KOSKOCA BAŞKENTTE ACER İN SERVİSİ YOK BU DEV BİR FİRMA FALAN DEĞİL İNANMAYIN KANMAYIN BENİM GİBİ PİŞMAN OLURSUN SADEE BUNU SÖYLEMEK İÇİN YAZMA GEREĞİ DUYDUM...!
ANKARADAKİLERE BU YAZIM DİĞER YERLER BENİ İLGİLENDİRMEZ...!
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aspirin_00 9 yıl
acer notebook yapmış ısınıyor sen al onu telefona yapıştır bırakın genellemeyi
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Team McLaren 9 yıl
acer ın 5740g laptopunu kullanıyorum

crysis i 1366x768 çözünürlükte full e yakın ayarlarda hdmi ile televizyona bağlayarak oynuyorum ve işlemci 71 dereceyi ekran kartı da 73 dereceyi geçmedi şimdiye kadar

çıkardığı sesi duymak için fanların açıklığına kulağı dayamak lazım

kullandığım birçok laptoptan daha stabil ve sorunsuz. tık demiyor alet. ha tasarımı kötü o ayrı.

ben toyota ya benzetiyorum acer ı


bence kullanmadan yorum yapmayın

bir arkadaşımla laptopları aynı zamanda almıştık o hp aldı, touchpad ı pert oldu onun 1 haftada ve şimdi serviste ısınmadan dolayı

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sharpie 9 yıl
1990 lı yılların sonuna doğru motorolanın startac telefonu çıkınca of telefona bak ne kadar küçük süper falan demiştik.o zamanlar herkez en küçük telefonun peşindeydi.şimdiki hale bak.kim taşır bunu yaw.
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DH Misafiri 9 yıl
ARTIK SIRT ÇANTASINDA TAŞIRIZ... 4.8 İNÇ TELEFON MU OLUR
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Miller57 9 yıl
Laptopum Acer Aspire ve çok memnunum. Acer markası eskiden bendende ucuzluk ve düşük kalite gibi çağrışımlar yapıyordu ancak kullandığım cihaza ve son iki üç yıllık Acer ürünlerinin genel anlamda duruşlarına baktığım zaman Acer artık daha sağlam ve kaliteli görünüyor bana.
Acer ın smartphone ları nasıldır bilemem ama bu cihaz özellikleri bakımından harikulade.
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symbiat 9 yıl
O çözünürülükteki o alete o işlemci gitmemiş benden söylemesi. Çıkmasına daha aylar var bence acer ın işlemciyi güncellemesi lazım daha vasat cihazlarda 1,2 ghz hızında işlemciler var. Madem all in one ürün yapıyorsun tam yap. 1gb de ram koy alsana süper cihaz. Tabi bir diğer merak konusunda o ekranın ne kadar pil tüketeceği. rakipleri super amoled yada retina ile ne kadar başa çıkabileceği gibi...... ben hala galaxy 9k nın bu piyasadaki en ideal ve dengeli cihaz olduğunu düşünüyorum. Ha kendimde 3gs var o ayrı.
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wox 9 yıl
bu cihazda android değilde apple ın ios sistemi olsaydı süper olurdu...tek eksik yanı bu bence..
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danGerfuLL 9 yıl

wox

bu cihazda android değilde apple ın ios sistemi olsaydı süper olurdu...tek eksik yanı bu bence..


O zaman üstünde Acer yazmazdı.
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lapya 9 yıl
2008 de Acer E-Ten (glofish serisini hatirlayan vardir) firmasini alarak bu ise girdi ve eten acer markasiyla hala basarili urunler uretiyor. merak edenler acer liquid ve liguid e serisine bakabilirler youtubedan...
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mcemen 9 yıl
Siz aceri kötü bilmeye devam edin 11,6 lık ao752h ve 4820tg yi kullanıyorum ve şimdiye kadar kullandığım notbuklar arasında (HP, toshiba ) en iyi leri.4820tg yi internette gezerken 7,5-8 saat civarı kullanıyorum.Varmı daha kralı.
Not: Aceri Herkes kötü bilsin ve almasın .. Acerde satamadığından daha kaliteli ürünü makul fiyata satmaya devam etsin .. Bende alabileyim



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El_domingo 9 yıl
Bu telefon boyutları ve agırlıgı nedir acep alınası olabilmesi için bunlarında makul olculerde olması gerekli..ben 15x6,4 tahmin ediyorum yani baya bi buyuk?...eğer hem mobil olacam hemde internette gezinecem diyosanız 4.8" ideal ama telofununda iyi dizayn edilmesi gerekli..tuslar yan tarflara kaydırılıp boyuttan kazanılabilir mesela.
bi firma 4.8" boyutunda fullhd ekran yaptıgını duyurmustu....galaxy s2 4.5" ekran 1280 x 720 Super AMOLED ekran kullanılması bekleniyorde....
hakkaten 2011 akllı telefon yılı olacak gibi duruyor..
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