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Active Media Products Aviator 2: USB 3.0 destekli harici SSD

Active Media Products, USB 3.0 arabirimini kullanan SSD diski Aviator 2'yi hazırladı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Yazıcı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Active Media Products, USB 3.0 arabirimini kullanan SSD diski Aviator 2'yi hazırladı.

Active Media Products firmasının ürettiği USB 3.0 destekli harici SSD diskler 64 GB ve 128 GB kapasitelerle satışa sunulacak. USB 2.0 arabirimini kullanan harici disklere oranla %400'e varan performans farkı sunan Aviator 2 boyutları itibariyle kolaylıkla taşınabilecek bir yapıya sahip.

Active Media Products'ın ürettiği USB 3.0 destekli SSD diski Aviator 2'nin 64 GB kapasiteli modeli 260$, 128 GB kapasiteli modeli 450$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. SSD yapıda diske sahip olan kullanıcılar için Aviator 2'nin kutu olarak satışıda gerçekleştiriliyor. Active Media Products Aviator 2'nin sadece kutu olarak 35$'dan satılacağı belirtildi.

 


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Batuist 9 yıl
Ne kadar estetik bir tasarımı varmış öyle...
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hrnayn 9 yıl
usb3 destekli harici hdd kutuları daha piyasaya çıkmadımı acaba
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