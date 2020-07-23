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    Adalar'da hizmet verecek elektrikli araçların ücret tarifesi açıklandı

    İBB, faytonların kaldırılmasının ardından Adalar'da kullanılacak elektrikli araçları geçtiğimiz aylarda satın almıştı. Bugün yapılan toplantıda da bu elektrikli araçların ücret tarifesi belli oldu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Adalar'da hizmet verecek elektrikli araçların ücret tarifesi açıklandı
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    Faytonların kaldırılmasının ardından Adalar’da hizmet verecek elektrikli araçlar geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Söz konusu araçların ücret tarifesi de belirlendi.

    İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılan son UKOME toplantısında Adalar’da hizmet verecek elektrikli araçların ücret tarifesi görüşüldü ve oy birliğiyle 12 lira olmasına karar verildi. Alınan karar kapsamında öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek. Adakart sahipleri için ise bu ücret 3,5 lira olacak.

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    UKOME toplantısında Ada Taksi ücretleri de belirlendi. Ada sakinleri için taksimetre 5 liradan açılacak ve kilometre başı 3,10 lira eklenecek. Bu rakam turistler için 15 lira açılış ve kilometre başı 12 lira ekleme şeklinde uygulanacak. Ulaşımın elektrikli araçlarla sağlanacağı Adalar’da 7 hat hizmet verecek.

    Toplu ulaşım güzergahı 9 kilometre olan Büyükada’da 40 araç, 3 kilometre olan Heybeliada’da 10 araç, güzergahları 3 kilometre olan Burgazada ve Kınalıada’da ise 5’er araç hizmet verecek. Böylelikle Adalar’da toplu ulaşım için toplam 60 elektrikli araç kullanılmış olacak.



    https://www.dha.com.tr/istanbul/adalarda-kullanilacak-elektrikli-araclarin-ucret-tarifesi-belli-oldu/haber-1783516 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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