Adalar'da hizmet verecek elektrikli araçların ücret tarifesi açıklandı

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Faytonların kaldırılmasının ardından Adalar’da hizmet verecek elektrikli araçlar geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Söz konusu araçların ücret tarifesi de belirlendi.

İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılan son UKOME toplantısında Adalar’da hizmet verecek elektrikli araçların ücret tarifesi görüşüldü ve oy birliğiyle 12 lira olmasına karar verildi. Alınan karar kapsamında öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek. Adakart sahipleri için ise bu ücret 3,5 lira olacak.

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UKOME toplantısında Ada Taksi ücretleri de belirlendi. Ada sakinleri için taksimetre 5 liradan açılacak ve kilometre başı 3,10 lira eklenecek. Bu rakam turistler için 15 lira açılış ve kilometre başı 12 lira ekleme şeklinde uygulanacak. Ulaşımın elektrikli araçlarla sağlanacağı Adalar’da 7 hat hizmet verecek.

Toplu ulaşım güzergahı 9 kilometre olan Büyükada’da 40 araç, 3 kilometre olan Heybeliada’da 10 araç, güzergahları 3 kilometre olan Burgazada ve Kınalıada’da ise 5’er araç hizmet verecek. Böylelikle Adalar’da toplu ulaşım için toplam 60 elektrikli araç kullanılmış olacak.

https://www.dha.com.tr/istanbul/adalarda-kullanilacak-elektrikli-araclarin-ucret-tarifesi-belli-oldu/haber-1783516

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