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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ADATA XPG SX8200 Pro’yu bir kere daha güncelledi, Performans daha da düştü

    Geçtiğimiz aylarda ADATA’nın XPG SX8200 Pro modelinde kullanıcıya açık şekilde değişikliğe gitmeden giderek daha yavaş bileşenler kullandığı haberini paylaşmıştık.
    03 Mart 2021, 18:45 (4 gün)
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ADATA XPG SX8200 Pro’yu bir kere daha güncelledi, Performans daha da düştü
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    Görünüşe göre ADATA çok tartışılan modelini güncellemeye devam ediyor. Üstelik kullanıcıların aleyhine performans kaybı da rapor ediliyor.

    ADATA XPG SX8200 Pro’yu bir kere daha güncelledi. Giderek kontrolcüsü ve NAND Flash yongası değişen NVMe SSD’nin modeli ise bu karşın sabit kalmıştı. Firma aynı ada sahip farklı SSD’lerini versiyonlara ayırmış durumda.

    Giderek yavaşlayan SSD

    Son modelde saat hızı bilinmeyen SM2262G kontrolcüsüne ve SK Hynix üretimi 96 katmanlı 3D TLC NAND Flash yongalarına yer veren firma tüm modellerin aynı dayanıklılığa sahip olduğunu iddia etmiş.

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    Teknolojinin gelişmesiyle birlikte modelin ilk duyurulduğu dönemde kullanılan 64 katmanlı Flash birimlerinin artık bulunamaması firmanın elinde olmayan bir durum olmasına karşın burada üreticilere düşen görev yapılan değişikleri kullanıcıların rahatça erişebileceği şekilde belirtmek olarak görülüyor.

    Buna karşın ADATA, XPG 8200 Pro’yu değişen şartlarla birlikte güncellemesine ve bunun neticesine performans düşüşü yaşanmasına karşın aynı ismi koruması kullanıcıları yanıltma potansiyeli taşıyor.

    Bir Reddit kullanıcısının yaptığı testlere göre bu yılın Şubat ayında alınan SK Hynix NAND Flashlı güncel ama aynı ada sahip XPG 8200 Pro sıralı okuma testinde yaklaşık 800 MB/s yavaş görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel 144 katmanlı QLC Flashlı 670p NVMe SSD’lerini duyurdu"

    Rastgele operasyonlarda da kayıp görülen test sonuçlarıyla ilgili ADATA, ilk sürücülerin testlerinin işlemciye entegre kontrolcü üzerinden yapılmasına karşın son sürücünün X570 yongaseti üzerinden test edildiğine dikkat çekmiş. Arada bir fark oluşması beklenen bir durum olmasına karşın testler arasındaki farklılık CPU-yongaseti farkının çok ötesinde görülüyor.



    Kaynakça https://www.reddit.com/r/hardware/comments/lk2f5i/breaking_news_adata_sx8200_pro_m2_ssd_performance/ https://www.techpowerup.com/279080/adata-explains-changes-with-xpg-sx8200-pro-ssd
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Fix XPG klasiği. 1 kere m2 aldım 3 ay bile dayanmadı adam akıllı kullanılmadım bile. Bi daha asla tercih etmeyi düşünmüyorum bu markayı.
    Yanıtla +8
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Adata/xpg pipet üretse almam herhal. Bir marka kendi kendine bu kadar zarar vermek için uğraşmamalı.
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Muten Baba 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu değişimler adata özel değil yalnız, her markada olan şeyler. Bu adamlar sabit tek marka ile çalışmıyor ,böyle bir üretim prensipleri yok. Mevzubahis olan yongaların kontrolcü ile olan uyumu. Aynı durum PNY de de var, ama kontrolcüyü bir level ileri atmışlar, performans ilk seri disklere nazaran bir tık daha ileriye gitmiş. Velevki bunlar normal şeyler, firma milleti dolandırıyor yada yanıltıyor gibi bunu sunmak yanlış, bilginize.

    Üretimde tedarik sıkıntısı yaşayan her firma, model değiştirseydi , bir düşünün ne olurdu.
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Adata/xpg pipet üretse almam herhal. Bir marka kendi kendine bu kadar zarar vermek için uğraşmamalı.
    Yanıtla +7
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    C celeroni (Cengiz Aytekin) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    şansa inanmam ama "elektronik şans işidir" gettosu giderek güçleniyor.
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    manesnuc (Fırat Küçük) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Gittikçe performansı artan sürümlerin çıkması gerekirken adamlar tersini yapıp ders veriyor adeta 🤔
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Fix XPG klasiği. 1 kere m2 aldım 3 ay bile dayanmadı adam akıllı kullanılmadım bile. Bi daha asla tercih etmeyi düşünmüyorum bu markayı.
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