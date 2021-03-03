ADATA XPG SX8200 Pro’yu bir kere daha güncelledi, Performans daha da düştü

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Görünüşe göre ADATA çok tartışılan modelini güncellemeye devam ediyor. Üstelik kullanıcıların aleyhine performans kaybı da rapor ediliyor.

ADATA XPG SX8200 Pro’yu bir kere daha güncelledi. Giderek kontrolcüsü ve NAND Flash yongası değişen NVMe SSD’nin modeli ise bu karşın sabit kalmıştı. Firma aynı ada sahip farklı SSD’lerini versiyonlara ayırmış durumda.

Giderek yavaşlayan SSD

Son modelde saat hızı bilinmeyen SM2262G kontrolcüsüne ve SK Hynix üretimi 96 katmanlı 3D TLC NAND Flash yongalarına yer veren firma tüm modellerin aynı dayanıklılığa sahip olduğunu iddia etmiş.

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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte modelin ilk duyurulduğu dönemde kullanılan 64 katmanlı Flash birimlerinin artık bulunamaması firmanın elinde olmayan bir durum olmasına karşın burada üreticilere düşen görev yapılan değişikleri kullanıcıların rahatça erişebileceği şekilde belirtmek olarak görülüyor.

Buna karşın ADATA, XPG 8200 Pro’yu değişen şartlarla birlikte güncellemesine ve bunun neticesine performans düşüşü yaşanmasına karşın aynı ismi koruması kullanıcıları yanıltma potansiyeli taşıyor.

Bir Reddit kullanıcısının yaptığı testlere göre bu yılın Şubat ayında alınan SK Hynix NAND Flashlı güncel ama aynı ada sahip XPG 8200 Pro sıralı okuma testinde yaklaşık 800 MB/s yavaş görünüyor.

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Ayrıca Bkz. "Intel 144 katmanlı QLC Flashlı 670p NVMe SSD’lerini duyurdu"

Rastgele operasyonlarda da kayıp görülen test sonuçlarıyla ilgili ADATA, ilk sürücülerin testlerinin işlemciye entegre kontrolcü üzerinden yapılmasına karşın son sürücünün X570 yongaseti üzerinden test edildiğine dikkat çekmiş. Arada bir fark oluşması beklenen bir durum olmasına karşın testler arasındaki farklılık CPU-yongaseti farkının çok ötesinde görülüyor.

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