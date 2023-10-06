Tasarım ödüllü BYD Seal, 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelecek

Tam Boyutta Gör BYD'nin her modeli iç ve dış tasarım olarak farklı karakterlere sahip. Seal da bu ailenin en dinamik üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Düşük ön profili ve coupe silüetiyle 0.21 gibi ekstra düşük bir hava sürtünme katsayısına sahip olmayı başaran model, bunu yüksek performansıyla da perçinleyecek gibi görünüyor. BYD Seal'ın bu tasarımla iF tasarım ödülü aldığını da eklemeden geçmeyelim.

Dış tasarım

%100 elektrikli BYD Seal; 4800 mm uzunluğa, 1875 mm genişliğe, 1460 mm yüksekliğe ve 2920 mm gibi uzun bir aks mesafesine sahip. Boyut olarak D-Sedan segmentinde kendine yer bulan modelin önünde C formu oluşturan ince farlar, dikey hava girişleri ve birleştiğinde X benzeri bir tasarım oluşturan ışık imzası dikkat çekiyor. Yan tarafta ise 235/45 Continental lastikler ve 19 inçlik jant seti ile birlikte gizli kapı kolları göze çarpıyor.

BYD Seal'ın yan aynalarında NFC ibaresi dikkat çekiyor. Bu da bizlere, otomobile girme ve çalıştırma işlemini anahtara ihtiya duymadan bir kart vasıtasıyla gerçekleştirebileceğimizi gösteriyor. Arka tarafta ise boydan boya uzanan LED stoplar, sportif bir görünüm sunan dikey (sahte) hava kanalları ve otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını gösteren 3.8s ibaresi yer alıyor.

İç tasarım

Tam Boyutta Gör Sportif görünüm BYD Seal'ın iç mekanında da sürüyor. Deri ve nubuk kumaş karışımı kaliteli malzemelerin kullanıldığı alanda, tasarımıyla adeta bir uçağın kanatlarını anımsatan üç kollu direksiyon yer alıyor. Hemen arkada, tablet ekran şeklinde yer verilen, sürüş sırasındaki gerekli bilgi ve uyarıların yer aldığı 10.25 inç dijital gösterge paneli mevcut.

2024 Toyota Crown Sport, Japonya'da satışa sunuldu 6 sa. önce eklendi

Ortada ise 15.6 inçlik büyük bir dokunmatik multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Diğer modellerdeki gibi dikey yada yatay şekilde döndürülebilen bu ekran, Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip. Arayüzü oldukça anlaşılır, menüler arası geçiş ise fazlasıyla hızlı ve akıcı şekilde gerçekleştirilebiliyor. 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi, Hi BYD komutuyla aktif olan sesli kontrol sistemi, panoramik cam tavan, elektrikli bagaj kapağı, elektrikli, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar gibi donanımlar da standart özellikler arasında.

Motor ve batarya seçenekleri

Tam Boyutta Gör BYD Seal, arkadan itiş veya dört tekerlekten çekiş olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip. Tek motorlu versiyonda 230 kW güç ve 360 Nm tork sunulurken, çift motorlu versiyonda bu değerler 390 kW ve 670 Nm olarak karşımıza çıkıyor. Son hızı 180 km/s olarak açıklanan modelin arkadan itişli versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 5,9 saniyede tamamlarken, çift motorlu versiyonda bu süre yukarıda da belirttiğimiz gibi 3,8 saniyeye kadar düşüyor.

82.5 kWsa'lik büyük bataryası ve iki motor nedeniyle ağırlığı 2185 kg'a kadar çıkabilen modelde markanın ünlü Blade bataryası kullanılıyor. Her iki versiyonda da standart olarak sunulan bu batarya, WLTP'ye göre (arkadan itişli versiyonda) 570 km'ye kadar, şehir içi kullanımda ise 690 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. Standart ısı pompası ile kombine edilen batarya yönetim sistemi ile verimli bir otomobil olarak karşımıza çıkan modelin ortalama enerji tüketimi ise AWD versiyon için 18.2 kWsa/100 km olarak açıklanmış durumda.

Fiyat

BYD Seal'ın Avrupa'daki başlangıç fiyatı 44.900 euro. Dört tekerlekten çekişli versiyon ise 50 bin euro civarında başlangıç fiyatına sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tasarım ödüllü BYD Seal, 2024'ün başında Türkiye'ye gelecek