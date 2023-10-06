Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tasarım ödüllü BYD Seal, 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelecek

    2022 yılından bu yana sadece elektrikli araç üreten ve Kasım ayı itibarıyla Türkiye'de de satışa başlayacak olan BYD'nin elektrikli coupe modeli Seal'a İstanbul'daki lansmanda yakından baktık.
    Tasarım ödüllü BYD Seal, 2024'ün başında Türkiye'ye gelecek Tam Boyutta Gör
    BYD'nin her modeli iç ve dış tasarım olarak farklı karakterlere sahip. Seal da bu ailenin en dinamik üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Düşük ön profili ve coupe silüetiyle 0.21 gibi ekstra düşük bir hava sürtünme katsayısına sahip olmayı başaran model, bunu yüksek performansıyla da perçinleyecek gibi görünüyor. BYD Seal'ın bu tasarımla iF tasarım ödülü aldığını da eklemeden geçmeyelim.

    Dış tasarım

    %100 elektrikli BYD Seal; 4800 mm uzunluğa, 1875 mm genişliğe, 1460 mm yüksekliğe ve 2920 mm gibi uzun bir aks mesafesine sahip. Boyut olarak D-Sedan segmentinde kendine yer bulan modelin önünde C formu oluşturan ince farlar, dikey hava girişleri ve birleştiğinde X benzeri bir tasarım oluşturan ışık imzası dikkat çekiyor. Yan tarafta ise 235/45 Continental lastikler ve 19 inçlik jant seti ile birlikte gizli kapı kolları göze çarpıyor.

    BYD Seal'ın yan aynalarında NFC ibaresi dikkat çekiyor. Bu da bizlere, otomobile girme ve çalıştırma işlemini anahtara ihtiya duymadan bir kart vasıtasıyla gerçekleştirebileceğimizi gösteriyor. Arka tarafta ise boydan boya uzanan LED stoplar, sportif bir görünüm sunan dikey (sahte) hava kanalları ve otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını gösteren 3.8s ibaresi yer alıyor.

    İç tasarım

    Tasarım ödüllü BYD Seal, 2024'ün başında Türkiye'ye gelecek Tam Boyutta Gör
    Sportif görünüm BYD Seal'ın iç mekanında da sürüyor. Deri ve nubuk kumaş karışımı kaliteli malzemelerin kullanıldığı alanda, tasarımıyla adeta bir uçağın kanatlarını anımsatan üç kollu direksiyon yer alıyor. Hemen arkada, tablet ekran şeklinde yer verilen, sürüş sırasındaki gerekli bilgi ve uyarıların yer aldığı 10.25 inç dijital gösterge paneli mevcut.

    Ortada ise 15.6 inçlik büyük bir dokunmatik multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Diğer modellerdeki gibi dikey yada yatay şekilde döndürülebilen bu ekran, Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip. Arayüzü oldukça anlaşılır, menüler arası geçiş ise fazlasıyla hızlı ve akıcı şekilde gerçekleştirilebiliyor. 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi, Hi BYD komutuyla aktif olan sesli kontrol sistemi, panoramik cam tavan, elektrikli bagaj kapağı, elektrikli, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar gibi donanımlar da standart özellikler arasında.

    Motor ve batarya seçenekleri

    Tasarım ödüllü BYD Seal, 2024'ün başında Türkiye'ye gelecek Tam Boyutta Gör
    BYD Seal, arkadan itiş veya dört tekerlekten çekiş olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip. Tek motorlu versiyonda 230 kW güç ve 360 Nm tork sunulurken, çift motorlu versiyonda bu değerler 390 kW ve 670 Nm olarak karşımıza çıkıyor. Son hızı 180 km/s olarak açıklanan modelin arkadan itişli versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 5,9 saniyede tamamlarken, çift motorlu versiyonda bu süre yukarıda da belirttiğimiz gibi 3,8 saniyeye kadar düşüyor.

    82.5 kWsa'lik büyük bataryası ve iki motor nedeniyle ağırlığı 2185 kg'a kadar çıkabilen modelde markanın ünlü Blade bataryası kullanılıyor. Her iki versiyonda da standart olarak sunulan bu batarya, WLTP'ye göre (arkadan itişli versiyonda) 570 km'ye kadar, şehir içi kullanımda ise 690 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. Standart ısı pompası ile kombine edilen batarya yönetim sistemi ile verimli bir otomobil olarak karşımıza çıkan modelin ortalama enerji tüketimi ise AWD versiyon için 18.2 kWsa/100 km olarak açıklanmış durumda.

    Fiyat

    BYD Seal'ın Avrupa'daki başlangıç fiyatı 44.900 euro. Dört tekerlekten çekişli versiyon ise 50 bin euro civarında başlangıç fiyatına sahip.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vae fiber modem direksiyon sınavı taktikleri sınavsız 3. üniversite okunabilir mi miras kalan av tüfeği nasıl alınır memurken tıp okumak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A96
    OPPO A96
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 3
    Lenovo Ideapad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız