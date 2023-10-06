Tasarım ödüllü BYD Seal, 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelecek

Dış tasarım
%100 elektrikli BYD Seal; 4800 mm uzunluğa, 1875 mm genişliğe, 1460 mm yüksekliğe ve 2920 mm gibi uzun bir aks mesafesine sahip. Boyut olarak D-Sedan segmentinde kendine yer bulan modelin önünde C formu oluşturan ince farlar, dikey hava girişleri ve birleştiğinde X benzeri bir tasarım oluşturan ışık imzası dikkat çekiyor. Yan tarafta ise 235/45 Continental lastikler ve 19 inçlik jant seti ile birlikte gizli kapı kolları göze çarpıyor.
BYD Seal'ın yan aynalarında NFC ibaresi dikkat çekiyor. Bu da bizlere, otomobile girme ve çalıştırma işlemini anahtara ihtiya duymadan bir kart vasıtasıyla gerçekleştirebileceğimizi gösteriyor. Arka tarafta ise boydan boya uzanan LED stoplar, sportif bir görünüm sunan dikey (sahte) hava kanalları ve otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını gösteren 3.8s ibaresi yer alıyor.
İç tasarım
Ortada ise 15.6 inçlik büyük bir dokunmatik multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Diğer modellerdeki gibi dikey yada yatay şekilde döndürülebilen bu ekran, Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip. Arayüzü oldukça anlaşılır, menüler arası geçiş ise fazlasıyla hızlı ve akıcı şekilde gerçekleştirilebiliyor. 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi, Hi BYD komutuyla aktif olan sesli kontrol sistemi, panoramik cam tavan, elektrikli bagaj kapağı, elektrikli, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar gibi donanımlar da standart özellikler arasında.
Motor ve batarya seçenekleri
82.5 kWsa'lik büyük bataryası ve iki motor nedeniyle ağırlığı 2185 kg'a kadar çıkabilen modelde markanın ünlü Blade bataryası kullanılıyor. Her iki versiyonda da standart olarak sunulan bu batarya, WLTP'ye göre (arkadan itişli versiyonda) 570 km'ye kadar, şehir içi kullanımda ise 690 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. Standart ısı pompası ile kombine edilen batarya yönetim sistemi ile verimli bir otomobil olarak karşımıza çıkan modelin ortalama enerji tüketimi ise AWD versiyon için 18.2 kWsa/100 km olarak açıklanmış durumda.
Fiyat
BYD Seal'ın Avrupa'daki başlangıç fiyatı 44.900 euro. Dört tekerlekten çekişli versiyon ise 50 bin euro civarında başlangıç fiyatına sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.