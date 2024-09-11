Adobe, yapay zeka destekli video oluşturma aracını bu yıl piyasaya sürecek

Beta test yakında herkesin erişimine açık olacak
Kullanıcıların herhangi bir girdi videosunu iki saniye uzatmasına olanak tanıyan Generative Extend özelliği, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Premiere Pro beta uygulamasına dahil edilecek. Ayrıca, komutlardan veya girilen görüntülerden beş saniyelik video klipler üreten Firefly'ın Metinden Videoya ve Görüntüden Videoya modelleri de aynı zaman diliminde özel bir web sitesinde yayınlanacak.
Bu araçlar, üretim süresini önemli ölçüde azaltarak içerik oluşturmada devrim yaratma potansiyeline sahip. Generative Extend, mevcut videolara sorunsuz bir şekilde iki saniyelik ekstra görüntü eklemek için tasarlandı. Bir sahnenin son birkaç karesini alıp Firefly'ın Video modelinden geçirerek sonraki birkaç saniyeyi tahmin ediyor.
Ses açısından bu özellik, müzik endüstrisindeki lisanslama gereklilikleri nedeniyle arka plan gürültüsünü kopyalayabilir ancak sesleri/müziği kopyalayamaz. Bu araç, bir sahnenin erken bittiği ve geçiş/kaybolma amaçları için uzatılması gerektiği durumlarda faydalı olabilir.
Firefly'ın Metinden Videoya ve Görüntüden Videoya özellikleri, kullanıcıların bir metin veya resim komutu girmelerine ve karşılığında beş saniyeye kadar video almalarına olanak tanıyor. Bu yapay zeka video üreteçlerine firefly.adobe.com adresinden, potansiyel hız sınırlamalarıyla erişilebilecek. Adobe, video modellerinde çıplaklık, uyuşturucu, alkol, politikacılar veya ünlüler gibi kamuya mal olmuş kişilerin yer aldığı videolar üretilmesini önleyen güvenlik önlemleri de uyguluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.