Adobe, yapay zeka destekli video oluşturma aracını bu yıl piyasaya sürecek

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Tam Boyutta Gör Adobe, video oluşturmaya yönelik yapay zeka (AI) modeli Firefly Video'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Teknoloji devi bu yenilikçi modelin desteklediği özelliklerin 2024 yılı sonundan önce Premiere Pro beta uygulamasında ve özel bir web sitesinde kullanıma sunulacağını duyurdu.

Beta test yakında herkesin erişimine açık olacak

Kullanıcıların herhangi bir girdi videosunu iki saniye uzatmasına olanak tanıyan Generative Extend özelliği, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Premiere Pro beta uygulamasına dahil edilecek. Ayrıca, komutlardan veya girilen görüntülerden beş saniyelik video klipler üreten Firefly'ın Metinden Videoya ve Görüntüden Videoya modelleri de aynı zaman diliminde özel bir web sitesinde yayınlanacak.

Bu araçlar, üretim süresini önemli ölçüde azaltarak içerik oluşturmada devrim yaratma potansiyeline sahip. Generative Extend, mevcut videolara sorunsuz bir şekilde iki saniyelik ekstra görüntü eklemek için tasarlandı. Bir sahnenin son birkaç karesini alıp Firefly'ın Video modelinden geçirerek sonraki birkaç saniyeyi tahmin ediyor.

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Ses açısından bu özellik, müzik endüstrisindeki lisanslama gereklilikleri nedeniyle arka plan gürültüsünü kopyalayabilir ancak sesleri/müziği kopyalayamaz. Bu araç, bir sahnenin erken bittiği ve geçiş/kaybolma amaçları için uzatılması gerektiği durumlarda faydalı olabilir.

Firefly'ın Metinden Videoya ve Görüntüden Videoya özellikleri, kullanıcıların bir metin veya resim komutu girmelerine ve karşılığında beş saniyeye kadar video almalarına olanak tanıyor. Bu yapay zeka video üreteçlerine firefly.adobe.com adresinden, potansiyel hız sınırlamalarıyla erişilebilecek. Adobe, video modellerinde çıplaklık, uyuşturucu, alkol, politikacılar veya ünlüler gibi kamuya mal olmuş kişilerin yer aldığı videolar üretilmesini önleyen güvenlik önlemleri de uyguluyor.

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