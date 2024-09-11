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    Anlık Bildirim

    Adobe, yapay zeka destekli video oluşturma aracını bu yıl piyasaya sürecek

    Adobe'nin yeni yapay zeka video aracı, kullanıcıların istedikleri görüntüleri tanımlamanın yanı sıra, taklit edecekleri önceden belirlenmiş çekim stillerini seçmelerine de olanak tanıyacak.
    Adobe, AI destekli video oluşturma aracını piyasaya sürecek Tam Boyutta Gör
    Adobe, video oluşturmaya yönelik yapay zeka (AI) modeli Firefly Video'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Teknoloji devi bu yenilikçi modelin desteklediği özelliklerin 2024 yılı sonundan önce Premiere Pro beta uygulamasında ve özel bir web sitesinde kullanıma sunulacağını duyurdu.

    Beta test yakında herkesin erişimine açık olacak

    Kullanıcıların herhangi bir girdi videosunu iki saniye uzatmasına olanak tanıyan Generative Extend özelliği, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Premiere Pro beta uygulamasına dahil edilecek. Ayrıca, komutlardan veya girilen görüntülerden beş saniyelik video klipler üreten Firefly'ın Metinden Videoya ve Görüntüden Videoya modelleri de aynı zaman diliminde özel bir web sitesinde yayınlanacak.

    Bu araçlar, üretim süresini önemli ölçüde azaltarak içerik oluşturmada devrim yaratma potansiyeline sahip. Generative Extend, mevcut videolara sorunsuz bir şekilde iki saniyelik ekstra görüntü eklemek için tasarlandı. Bir sahnenin son birkaç karesini alıp Firefly'ın Video modelinden geçirerek sonraki birkaç saniyeyi tahmin ediyor.

    Ses açısından bu özellik, müzik endüstrisindeki lisanslama gereklilikleri nedeniyle arka plan gürültüsünü kopyalayabilir ancak sesleri/müziği kopyalayamaz. Bu araç, bir sahnenin erken bittiği ve geçiş/kaybolma amaçları için uzatılması gerektiği durumlarda faydalı olabilir.

    Firefly'ın Metinden Videoya ve Görüntüden Videoya özellikleri, kullanıcıların bir metin veya resim komutu girmelerine ve karşılığında beş saniyeye kadar video almalarına olanak tanıyor. Bu yapay zeka video üreteçlerine firefly.adobe.com adresinden, potansiyel hız sınırlamalarıyla erişilebilecek. Adobe, video modellerinde çıplaklık, uyuşturucu, alkol, politikacılar veya ünlüler gibi kamuya mal olmuş kişilerin yer aldığı videolar üretilmesini önleyen güvenlik önlemleri de uyguluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 gün önce

    çöp

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    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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