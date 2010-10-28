Adobe: "Flash ve HTML'in birleşimi ilerlemenin en iyi yoludur"

Teknoloji dünyasını yakından ilgilendiren Flash - HTML5 kıyaslaması, Adobe yöneticileri tarafından yapılan yeni açıklamalarla farklı bir boyut kazanacak gibi görünüyor.

Bu bu hafta içinde yapılan MAX Geliştiriciler Konferansı'nda Adobe firmasının tepe yöneticileri Flash ve HTML 5 ile ilgili farklı yorumlarıyla dikkat çekti.

Bilindiği üzere Apple ve Google, teknoloji dünyasındaki tutumlarıyla bu iki kavramın arkasında durduklarını gösteren bir tavır takınmışlardı. Apple'ın ısrarla Flash'ı dışlayıp HTML 5'e yönelmesi ve Google'ın mobil işletim sistemi Android'e Flash'ı 10.1 numaralı versiyonu tam olarak entegre etmesi, bu pazarda Flash ve HTML 5 arasında yaşanan bir savaşı başlattı.

Adobe'un tepe yöneticilerinden Kevin Lynch, yaptığı açıklamada Flash ve HTML'in aynı anda kullanımının teknolojiyi daha ileri seviyelere taşıyacağını savundu. Kevin Lynch, "Flash, HTML'in yapmadığı şeyleri de yapabiliyor ve tamamlayıcı bir özelliğe sahip" diyerek bu ikilinin birlikte kullanımında bile Flash'ın öncü güç olması gerektiğini savundu.

Kevin Lynch, Flash için hazırlanacak olan Molehill 3D API'yi işaret ederek, HTML 5 ve Flash'ın ortak kullanımının web'i ve web tarayıcılarını çok daha ilerii seviyelere taşıyacağını belirtti.

Lynch, bu iki kavrama dengeli bir biçimde yaklaşılması gerektiğini tekrarlayarak, HTML'in uygulanmasının karmaşık olduğunu fakat HTML 5'i de kullanarak daha yeni özelliklere sahip olacağını, diğer yandan Flash ile yapılan içeriklerin her işletim sisteminde ve donanımda daima akıcı olarak kullanılabileceğini belirtti.

Adobe cephesinden yapılan bu yorumlara biraz taraflı da olsa Ben Forta'da katıldı. Forta, HTML'i ima ederek "sen web çalışmalarını yapan büyülü bir şeysin" derken Flash içinde "sen web çalışmalarını etkileyici yapan en yaratıcı ve muhteşem şeysin" dedi.

Adobe'un Flash ve HTML savaşına karşı aldıkları bu ılımlı tutumun nedeni olarak Lynch'in de belirttiği gibi Adobe'un Flash ve HTML'in güçlerini ortak kullanan bir proje üzerinde çalışmaları gösteriliyor.