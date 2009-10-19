Adobe Photoshop.com Mobile AppStore'dan 1 milyon defa indirildi

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Adobe'nin 10 gün önce Photoshop.com Mobile adlı fotoğraf düzenleme aracını AppStore'da satışa sunduğunu açıklamıştık. Firmanın iPhone OS'e çıkardığı ilk yazılım olan Photoshop.com Mobile geride bıraktığımız bu 10 günde 1 Milyon yüklenme barajını aşarak AppStore'a mükemmel bir giriş yaptı. Sadece Amerika ve Kanada AppStore'larında satıldığını da göz önüne aldığımızda mükemmel bir başarı diyebileceğimiz bu satış sayısı ile Photoshop.com Mobile en çok yüklenen ücretsiz uygulamalar sıralamasında hem genel hemde fotoğraf kategorisinde birinciliğe de oturmuş oldu.

Photoshop.com Mobile ile iPhone OS kullanıcıları fotoğraflarda kesme, çevirme, renk ayarı, efekt kazandırma gibi temel düzenleme işlemlerini cihazları üzerinden yapabiliyorlar. Photoshop.com Mobile'ın AppStore'daki sayfasına gitmek için burayı (iTunes gerektirir) tıklayınız. Uygulamanın Amerika ve Kanada AppStore'ları dışındaki diğer AppStore'larda kullanıcıya ne zaman sunulacağına dair şimdilik bir bilgi bulunmuyor.