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Adobe Photoshop.com Mobile AppStore'dan 1 milyon defa indirildi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,5b
1
16
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Adobe Photoshop.com Mobile AppStore'dan 1 milyon defa indirildi
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Adobe'nin 10 gün önce Photoshop.com Mobile adlı fotoğraf düzenleme aracını AppStore'da satışa sunduğunu açıklamıştık. Firmanın iPhone OS'e çıkardığı ilk yazılım olan Photoshop.com Mobile geride bıraktığımız bu 10 günde 1 Milyon yüklenme barajını aşarak AppStore'a mükemmel bir giriş yaptı. Sadece Amerika ve Kanada AppStore'larında satıldığını da göz önüne aldığımızda mükemmel bir başarı diyebileceğimiz bu satış sayısı ile Photoshop.com Mobile en çok yüklenen ücretsiz uygulamalar sıralamasında hem genel hemde fotoğraf kategorisinde birinciliğe de oturmuş oldu.

Photoshop.com Mobile ile iPhone OS kullanıcıları fotoğraflarda kesme, çevirme, renk ayarı, efekt kazandırma gibi temel düzenleme işlemlerini cihazları üzerinden yapabiliyorlar. Photoshop.com Mobile'ın AppStore'daki sayfasına gitmek için burayı (iTunes gerektirir) tıklayınız. Uygulamanın Amerika ve Kanada AppStore'ları dışındaki diğer AppStore'larda kullanıcıya ne zaman sunulacağına dair şimdilik bir bilgi bulunmuyor.


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suslu76 10 yıl
uygulama ücretli mi?
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yorumicinburdayim 10 yıl
Hayır değil. Us AppStoreda ücretsiz uygulamalarda 1. sırada.
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excalibros 10 yıl
installous la yükledim :D
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realbrutal 10 yıl
bende indirdim güzel program yapmışlar ellerine sağlık adobenin
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aylakadam81 10 yıl

motanyeri

installous la yükledim :D


Neden indirdin pm atabilirmisin linki teşekkürler.
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