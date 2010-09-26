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Adobe üçüncü çeyrekte rekor gelir elde etti

8 yıl
9,4b
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Diğer Yazılım
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Adobe, rekor gelir elde ettiğini duyurdu. 3 Eylül'de sona eren mali takvimin üçüncü çeyrek diliminde 990.3 milyon dolar gelir elde eden Adobe, ikinci çeyrek ile kıyaslandığında %5, bir önceki yılın aynı dönemi dikkate alındığında ise %42 büyüme kaydetti. Elde ettiği yüksek satış rakamları sayesinde geliriyle birlikte kârlılık seviyesini de arttırdığını belirten Adobe, bir önceki çeyrekte 148.6 milyon dolar olan net kârını, 230.1 milyon dolar çıkartmayı başardı.

Adobe tepe yöneticisi Shantau Narayen konuyla ilgili açıklamasında; "Ana işlerimizdeki güçlü performans, üçüncü çeyrekte rekor gelir elde etmemizi sağladı..." ifadelerine yer verdi. Adobe, son çeyrek için 950 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında gelir öngörüsünde bulunuyor.


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sotoxs 8 yıl
en çok kar eden bayisi kim acaba
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Batuist 8 yıl
CS5in başarısı gerçekten oldukça iyiydi. Yalnız gpu kullanımı oldukça sınırlı umarım bir sonraki versiyonlarda gpudan daha fazla yararlanır.. Adobun sadece 3aylık bir dönemde bu kadar ciro elde etmesi bir yazılım firması için çok mükemmel bir değer..sanırım yazılımda microsoft ve appledan sonra geliyordur.. bilmiyorum sadece bir tahmin..
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Guest-FD5B74970 8 yıl
adamlar işini kaliteli yapıyor,hakediyor
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vidoko 8 yıl
adamlar iyi iş çıkartıyor .tabi kazanıyorlarda
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fatihcanery 8 yıl
hak ediyor kesinlikle ,photoshop kullanıyorum bence bu kadar güzel bir proğram yazılmaz bundan sonra .Her işimi fazlasıyla görüyor
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Resident 8 yıl
Son sürüm yazılımlarının hepsi bir önceki versiyonlara birçok şey kattı. Birçok firma aynı işi gören ürünü her sene makajlayıp sunuyor.
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speedman 8 yıl
hey maşallah
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