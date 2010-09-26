Adobe üçüncü çeyrekte rekor gelir elde etti

Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Adobe, rekor gelir elde ettiğini duyurdu. 3 Eylül'de sona eren mali takvimin üçüncü çeyrek diliminde 990.3 milyon dolar gelir elde eden Adobe, ikinci çeyrek ile kıyaslandığında %5, bir önceki yılın aynı dönemi dikkate alındığında ise %42 büyüme kaydetti. Elde ettiği yüksek satış rakamları sayesinde geliriyle birlikte kârlılık seviyesini de arttırdığını belirten Adobe, bir önceki çeyrekte 148.6 milyon dolar olan net kârını, 230.1 milyon dolar çıkartmayı başardı.

Adobe tepe yöneticisi Shantau Narayen konuyla ilgili açıklamasında; "Ana işlerimizdeki güçlü performans, üçüncü çeyrekte rekor gelir elde etmemizi sağladı..." ifadelerine yer verdi. Adobe, son çeyrek için 950 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında gelir öngörüsünde bulunuyor.