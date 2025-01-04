Aetherflux adlı girişim uzaydan güneş enerjisini toplayıp dünyada istenilen yere iletecek

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Uzayda dünya yüzeyinin aksine çok daha yüksek düzeyde güneş enerjisi mevcut ve insanlık uzun süredir bu devasa enerji kaynağına ulaşmanın yollarını arıyor.

Aetherflux ismindeki ABD merkezli girişim bu rüyanın ilk adımı olacak uyduyu 2026 yılı gibi erken bir süre içersinde fırlatıp test etmeyi planlıyor.

Firmanın yaklaşımı ise daha önceden planlanan yöntemlerden oldukça ters.

Daha önceki tasarımlarda milyarlarca dolara mal olacak dev bir uzay güneş tarlası kurup bunu mikro dalga enerjisi ile yerdeki çok devasa bir radyo antenine aktarmayı planlıyordu.

Halbuki yeni girişim uzay inşaatı yapmak yerine SpaceX’in büyük yeniden kullanılabilir roketi olacak olan Starship’e sığabilecek binlerce küçük takım yıldızı uydu sistemi öneriyor.

Önceki tasarımda hareketsiz kalan bir yörüngede olması planlanıyordu ama bu hem daha pahalı hemde dünyaya çok daha uzak bir mesafe demek. Bu uydular ise starling gibi yüzeye daha yakın olacak ve bu nedenle devamlı gezecekler. Fakat bir çok uydu olduğundan bir uydu menzilden çıktığında bir diğeri menzilde olacak.

Yine uzaydan dünyaya mikro dalga enerjisi yerine infrared lazer ışını kullanacak sistem bu sayede devasa antenler yerine 10 metre karelik bir alan enerji alımı için yeterli olacak. Bu istasyonlardan da bir çok kolayca kurulacak, böylece verimlik artacak ve mobilite sağlanacak.

Uydular alçak yörüngede olduklarından eski tasarımların aksine gece gündüz döngüsü içinde olacaklar. Bu şekilde kesinti olmaması için üzerlerinde bataryalar olması planlanıyor.

Firmanın öncelikli hizmet vermeyi planladığı yerler enerjinin ulaştırmanın zor olduğu yerleşim yerleri, felaket bölgeleri, askeri üsler ve arazinin kısıtlı olduğu adalar olarak planlanıyor kim bilir ileride hareketli deniz araçlarına gemilere teknelerede enerji ulaştırılabilir. Uzaydan gelecek bir enerji ile çalışacak yatlar yada gemiler hatta karavanlar oldukça havalı olabilir. Enerji dağıtımı isteyen kişiye alıcı ekipmana sahip olduğu sürece istediği zaman istediği kadar enerji isteğe dayalı şekilde anında verebileceği için ticari açıdan modüler ölçeklenebilir ve esnek gözüküyor.

Bu uzay macerasına atılan yatırımcı ise milyarca dolarlık Robinhood isimli internet üzerinden komisyonsuz finansal varlık yönetim hizmeti sunan girişimin kurucularından Baiju Bhatt adlı bir uzay sevdalısı. Kendisi bu yıl Robinhood’daki aktif görevinden ayrılmış. Üstelik firmanın fırlatacağı sistemin çalışacağını ispatlayacağı prototip uydunun 10 milyon dolar civarındaki tüm masrafları da kendi servetinden finanse edecek.



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Aetherflux adlı girişim uzaydan güneş enerjisini dünyaya iletecek