Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Aetherflux adlı girişim uzaydan güneş enerjisini toplayıp dünyada istenilen yere iletecek

    Uzayda dünya yüzeyinin aksine çok daha yüksek düzeyde güneş enerjisi mevcut ve insanlık uzun süredir bu devasa enerji kaynağına ulaşmanın yollarını arıyor.           

    Aetherflux adlı girişim uzaydan güneş enerjisini dünyaya iletecek Tam Boyutta Gör

    Uzayda dünya yüzeyinin aksine çok daha yüksek düzeyde güneş enerjisi mevcut ve insanlık uzun süredir bu devasa enerji kaynağına ulaşmanın yollarını arıyor. 

    Aetherflux  ismindeki ABD merkezli girişim bu rüyanın ilk adımı olacak uyduyu 2026 yılı gibi erken bir süre içersinde fırlatıp test etmeyi planlıyor.

    Firmanın yaklaşımı ise daha önceden planlanan yöntemlerden oldukça ters.

    Daha önceki tasarımlarda milyarlarca dolara mal olacak dev bir uzay güneş tarlası kurup bunu mikro dalga enerjisi ile yerdeki çok devasa bir radyo antenine aktarmayı planlıyordu. 

    Halbuki yeni girişim uzay inşaatı yapmak yerine SpaceX’in büyük yeniden kullanılabilir roketi olacak olan Starship’e sığabilecek binlerce küçük takım yıldızı uydu sistemi öneriyor. 

    Önceki tasarımda hareketsiz kalan bir yörüngede olması planlanıyordu ama bu hem daha pahalı hemde dünyaya çok daha uzak bir mesafe demek. Bu uydular ise starling gibi yüzeye daha yakın olacak ve bu nedenle devamlı gezecekler. Fakat bir çok uydu olduğundan bir uydu menzilden çıktığında bir diğeri menzilde olacak. 

    Yine uzaydan dünyaya mikro dalga enerjisi yerine infrared lazer ışını kullanacak sistem bu sayede devasa antenler yerine 10 metre karelik bir alan enerji alımı için yeterli olacak. Bu istasyonlardan da bir çok kolayca kurulacak, böylece verimlik artacak ve mobilite sağlanacak.

    Uydular alçak yörüngede olduklarından eski tasarımların aksine gece gündüz döngüsü içinde olacaklar. Bu şekilde kesinti olmaması için üzerlerinde bataryalar olması planlanıyor.

    Firmanın öncelikli hizmet vermeyi planladığı yerler enerjinin ulaştırmanın zor olduğu yerleşim yerleri, felaket bölgeleri, askeri üsler ve arazinin kısıtlı olduğu adalar olarak planlanıyor kim bilir ileride hareketli deniz araçlarına gemilere teknelerede enerji ulaştırılabilir. Uzaydan gelecek bir enerji ile çalışacak yatlar yada gemiler hatta karavanlar oldukça havalı olabilir. Enerji dağıtımı isteyen kişiye alıcı ekipmana sahip olduğu sürece istediği zaman istediği kadar enerji isteğe dayalı şekilde anında verebileceği için ticari açıdan modüler ölçeklenebilir ve esnek gözüküyor.

    Bu uzay macerasına atılan yatırımcı ise milyarca dolarlık Robinhood isimli internet üzerinden komisyonsuz finansal varlık yönetim hizmeti sunan girişimin kurucularından Baiju Bhatt adlı bir uzay sevdalısı. Kendisi bu yıl Robinhood’daki aktif görevinden ayrılmış. Üstelik firmanın fırlatacağı sistemin çalışacağını ispatlayacağı  prototip uydunun 10 milyon dolar civarındaki tüm masrafları da kendi servetinden finanse edecek. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ 2 gökyüzü ile buluştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabadan inince elektrik çarpması almanya ikinci el siteleri l"hospital yasak mı dış mekan kamera tavsiyesi lisedeyim okula gitmek istemiyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 13
    Xiaomi Redmi 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 15 in&#231; MacBook Air
    Apple M3 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız