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    AFAD, deprem için ön değerlendirme raporunu yayınladı

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 ili etkileyen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlere için ön değerlendirme raporu hazırladı.
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    AFAD, deprem için ön değerlendirme raporu hazırladı Tam Boyutta Gör
    AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlere dair ön değerlendirme raporunu yayınladı. Bilindiği üzere 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta ilk olarak 7.7 sonrasında ise 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve milyonlarca insan etkilenmişti.

    AFAD’ın yapmış olduğu ön değerlendirme raporunda 6 Şubat ile 9 Şubat tarihi arasında 1300 civarında artçı deprem meydana geldiği belirtiliyor. Raporda, 7.7 büyüklüğündeki depremin yerin 8.6 km derinliğinde, 7.6 büyüklüğündeki depremin ise yerin 7 km derinliğinde meydana geldiği aktarılıyor.

    Depreme ait genel bilgiler
    06.02.2023 04:17:34 (TSİ), Pazarcık (Kahramanmaraş) Depremi MW 7.7
    Enlem: 37.288 Boylam: 37.043 Derinlik: 8.60 km
    06.02.2023 13 7 :24:47 (TSİ), Elbistan (Kahramanmaraş) Depremi MW 7.6
    Enlem: 38.089 Boylam: 37.239 Derinlik: 7 km
    AFAD, deprem için ön değerlendirme raporu hazırladı Tam Boyutta Gör
    AFAD’ın ön raporunda 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık depremi sol yanal doğrultu atımlı Ölü Deniz Fay Zonunun kuzey ucundaki Narlı Segmentine, 7.6 büyüklüğündeki Elbistan depremi ise Doğu Anadolu Fayından ayrılan bir kol olan Çardak Fayına işaret ediliyor.

    Raporda, bölgede 1900 yılından 06.02.2023 depremlerine kadar en büyüğü 6.0 olmak üzere 224 adet deprem meydana geldiği, 1900 yılı öncesi için, 75 adet tarihsel dönem depremi kaydının bulunduğu da ifade ediliyor.

    Bölgenin deprem tehlikesi ve şiddeti

    AFAD, deprem için ön değerlendirme raporu hazırladı Tam Boyutta Gör
    Raporda yayınlanan haritada depremlerin meydana geldiği alanların halihazırda deprem risk haritalarındaki yüksek tehlikeli bölgelerde olduğu net bir şekilde görülüyor.
    AFAD, deprem için ön değerlendirme raporu hazırladı Tam Boyutta Gör
    Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi (AFAD-RED) kullanılarak üretilen şiddet haritasına göre 7.7 büyüklüğündeki depremin yerleşim yerinde oluşturduğu yıkımın şiddetiAşırı”, büyüklüğü 7.6 olan depremin şiddeti ise “Yoğun” olarak ifade ediliyor. Ölçeğe göre, “Aşırı” olarak ifade edilen düzey, “Tam yıkım” olarak ifade edilen en üst düzey şiddetin hemen altında. Bu da, depremin şiddetini yani hasarın boyutunu gösteriyor.

    Bölgenin stres durumu

    AFAD, deprem için ön değerlendirme raporu hazırladı Tam Boyutta Gör
    Moment Tensör çözümüne göre, büyüklükleri 7.8, 7.6 ve 6.7 olarak hesaplanan depremler kullanılarak bölgedeki gerilme durumu (coulomb stress) da hesaplandı. Yapılan hesaplamalarda şu ifadelere yer verildi:

    Doğu Anadolu Fayı (DAF) ve Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı’nın kesişimi ile Malatya Ovası arasında kalan bölgede 4-5 bar; kesişimin hemen güneybatısında DAF’ın Çelikhan-Erkenek segmenti üzerinde 4-5 bar; Göksun (Kahramanmaraş)’da 5 bar ile başlayan gerilimin batıya doğru 1 bar seviyesine kadar azalarak devam ettiği; İskenderun Körfezi’nde de yine 1-4 bar aralığında gerilim birikimi olduğu gözlemlenmiştir.

    Son olarak rapordaki verilerin fiziksel gözleme dayanmadığını, depremin meydana gelmesinden sonra elde edilen verilerin analiz edilmesiyle raporun oluşturulduğunu belirtelim. AFAD, deprem bölgesindeki yapılara kesinlikle girilmemesini söylüyor ve bölgenin sismik aktivitesinin 7/24 izlendiğini belirtiyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

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    alfa-x 22 saat önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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