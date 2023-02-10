AFAD, deprem için ön değerlendirme raporunu yayınladı

AFAD’ın yapmış olduğu ön değerlendirme raporunda 6 Şubat ile 9 Şubat tarihi arasında 1300 civarında artçı deprem meydana geldiği belirtiliyor. Raporda, 7.7 büyüklüğündeki depremin yerin 8.6 km derinliğinde, 7.6 büyüklüğündeki depremin ise yerin 7 km derinliğinde meydana geldiği aktarılıyor.
|06.02.2023 04:17:34 (TSİ), Pazarcık (Kahramanmaraş) Depremi MW 7.7
|Enlem: 37.288
|Boylam: 37.043
|Derinlik: 8.60 km
|06.02.2023 13 7 :24:47 (TSİ), Elbistan (Kahramanmaraş) Depremi MW 7.6
|Enlem: 38.089
|Boylam: 37.239
|Derinlik: 7 km
Raporda, bölgede 1900 yılından 06.02.2023 depremlerine kadar en büyüğü 6.0 olmak üzere 224 adet deprem meydana geldiği, 1900 yılı öncesi için, 75 adet tarihsel dönem depremi kaydının bulunduğu da ifade ediliyor.
Bölgenin deprem tehlikesi ve şiddeti
Bölgenin stres durumu
Doğu Anadolu Fayı (DAF) ve Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı’nın kesişimi ile Malatya Ovası arasında kalan bölgede 4-5 bar; kesişimin hemen güneybatısında DAF’ın Çelikhan-Erkenek segmenti üzerinde 4-5 bar; Göksun (Kahramanmaraş)’da 5 bar ile başlayan gerilimin batıya doğru 1 bar seviyesine kadar azalarak devam ettiği; İskenderun Körfezi’nde de yine 1-4 bar aralığında gerilim birikimi olduğu gözlemlenmiştir.
Son olarak rapordaki verilerin fiziksel gözleme dayanmadığını, depremin meydana gelmesinden sonra elde edilen verilerin analiz edilmesiyle raporun oluşturulduğunu belirtelim. AFAD, deprem bölgesindeki yapılara kesinlikle girilmemesini söylüyor ve bölgenin sismik aktivitesinin 7/24 izlendiğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah