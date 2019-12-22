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    Ağaç dikme projesi hedeflenen bütçeye ulaştı

    2 aydan kısa bir süre geçmişken, ağaç dikme kampanyasının resmi olarak 20 milyon dolarlık bağış toplama hedefini aştığı duyuruldu. Tesla kurumunun CEO’su Elon Musk kampanyaya 1 milyon dolar bağışladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Ağaç dikme projesi hedeflenen bütçeye ulaştı
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    Ekim ayı içerisinde, YouTuber Jimmy MrBeastDonaldson, tanesi 1 dolar eden fidanlardan toplamda 20 milyon ağaç dikmek için yeterli para toplamaya yönelik bir kampanya olan Team Trees adlı projesini duyurmuştu. 

    Proje birkaç gün içerisinde Tesla kurumunun CEO’su Elon Musk’ın dikkatini çekti ve Elon Musk kampanyaya 1 milyon dolar bağışladı. Benzer hareketi kısa bir süre sonra Shopify CEO’su Tobi Lütke de gösterdi ve Lütke de kampanyaya 1 milyon dolarlık bağışta bulundu.

    Proje 20 milyon dolar barajını aştı

    Ağaç dikme projesi hedeflenen bütçeye ulaştı
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    Şimdi ise henüz 2 aydan kısa bir süre geçmişken, ağaç dikme kampanyasının resmi olarak 20 milyon dolarlık bağış toplama hedefini aştığı duyuruldu.

    The Arbor Day Foundation kurumu ise Ocak 2020’de başlayacak ve Aralık 2022’ye kadar sürecek projeyi denetleyeceğini bildirdi.

    Team Trees yetkilileri ise ağaçların hacminin büyük olması nedeniyle ağaçların  ihtiyaç duyulan alanlara, kamu arazilerine, özel arazilere ve ormanlara dikileceğini bildiriyor. Ayrıca ağaçların Antartktika dışında her bölgeye dikileceği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Tarihteki ilk Ebola aşısı onay aldı"

    Bilim insanları ise ağaç dikmenin iklim değişikliğiyle mücadeledeki en büyük silah olduğunu düşünüyor. Team Trees projesi ve bağış yapan kişiler sayesinde yakında 20 milyon ağacın Dünya atmosferinden karbondioksit emeceği belirtiliyor. 



    https://futurism.com/the-byte/elon-musk-tree-planting-meets-goal Yorum Yaz
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