Tarihteki ilk Ebola aşısı onay aldı

Ervebo olarak adlandırılan ve U.S. Food and Drug Administration ( FDA ) kurumu tarafından onay alan tarihteki ilk Ebola aşısı duyuruldu. Aşı tek doz olarak bulunmakla birlikte aşı üreticisi Merck & Co firması aşının, 18 yaşın üzerindeki yetişkinleri Zaire ebolavirüs olarak adlandırılan virüse karşı koruduğunu onayladı.

Ebola ve Zaire ebolavirüs

Amerika Birleşik Devletleri’nde Ebola vakaları oldukça nadir olarak görülüyor. Ebola Afrika ülkelerinde endemik olmakla birlikte genel olarak diğer ülkelere seyahat veya göç eden kişiler ile yayılıyor.

Uzmanlar ise onay alan aşının, Ebola ile mücadele açısından önemli bir adım olduğunu; Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası ortaklar ile bu tarz sorunlarda çözüm yollarına daha da yaklaşıldığını belirtiyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti dünya tarihindeki 2. en büyük Ebola salgını ile mücadele ediyor. Tarihteki en büyük salgın ise 2014 ile 2016 yılları arasında Gine, Liberya ve Sierra Leone ülkelerinde meyana gelmişti. Bahsi geçen salgınlarda 28.000 kişi enfekte olmuş ve bu kişilerin 11.000’inden fazlası yaşamını yitirmişti.

FDA ise Ervebo’nun oyanının bu salgın sırasında Gine’de yapılan araştırmanın yanı sıra Liberya, Sierra Leone, Kanada, İspanya ve ABD’deki çalışmalar ile desteklendiğini belirtiyor. Ervebo’nun virüse maruz kalan kişilerde enfeksiyonu önleme konusunda oldukça başarılı ve etkili olduğu belirtiliyor.

