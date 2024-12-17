Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Popüler hâle gelen ".ai" uzantısı Karayiplerde küçük bir adayı zengin ediyor

    Yapay zeka alanında yaşanan patlamayla birlikte ".ai" uzantılı domain isimlerine ilginin hızla artması, yıllar önce bu uzantının sahipliği verilen küçük Karayip adasına yaradı.
    AI domain uzantısı, Karayiplerde küçük bir adayı zengin ediyor Tam Boyutta Gör
    ChatGPT'nin çıkışıyla birlikte başlayan yapay zeka (A.I.) patlaması, ".ai" uzantılı web sitelerine olan ilgiyi de kayda değer ölçüde arttırmış durumda. Yapay zekanın internetin itici gücü hâline geleceğini gören ya da A.I. ile bağlantılı bir iş yapmak isteyen herkes bu uzantıya yöneliyor. Ancak bu kişiler genelde beklemedikleri bir manzarayla karşılaşıyor. Çünkü ."ai" uzantısı, sektör standardının çok üstünde bir fiyata satılıyor.

    Bugün ".com" uzantılı sıradan bir domain ismi almanın ortalama maliyeti 15-20 dolar iken, ".ai" için bu rakam 150-200 dolara çıkıyor. Bunun arkasında ise pek kimsenin bilmediği ilginç bir hikâye yatıyor. Bu hikâyenin ana kahramanı ise Karayiplerde Britanyaya bağlı küçük bir ada olan Anguilla.

    Bildiğiniz gibi her ülkeye özgün bir üst seviye alan adı (TLD) atanıyor. Örneğin Türkiye'ye ait üst seviye alan adı ".tr". İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi (IANA), 1980'lerde, daha bu A.I. patlamasının emaresi bile okunmazken Anguilla'ya TLD olarak ".ai"ı verdi. Tabii o zaman kimse bunun ileride yapay zeka ile özdeşleştirilecek kısaltma olacağını bilmiyordu. Bu tercih, yıllar sonra Anguilla'nın kasasını dolduran bir piyango biletine dönüştü. Çünkü ".ai" satışları, bugün Anguilla'nın en önemli gelir kaynaklarından birine dönüşmüş durumda.

    Anguilla'nın Kamu Gelirlerinin Üçte Biri Domain Kayıtlarından Geliyor

    Britanya Denizaşırı Topraklarının bir parçası olan Anguilla, 2023 yılında ".ai" uzantılı domain satışlarından 30 milyon dolar elde etti. Bu yılın başında o rakam aylık 3 milyon dolara çıkmıştı. Türkiye gibi nüfusu 85 milyonu aşan bir ülke için bu rakam pek bir şey ifade etmez elbette ama söz konusu nüfusu 20 bini bile bulmayan Anguilla olunca, 30 milyon dolar kayda değer bir paraya dönüşüyor. Çünkü adada kişi başına düşen ortalama gelir bir anda 2000-2250 dolar yukarı çıkmış oluyor. 

    Nitekim domain satışları bugün artık Anguilla'daki kamu gelirlerinin üçte birini oluşturuyor. Adadaki gayri milli hasılanın ise yüzde 10-15'ine denk geliyor ki 2025'e gelindiğinde bu oranın yüzde 25'e kadar çıkacağı düşünülüyor.  Çünkü ".ai" uzantısına olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Daha geçtiğimiz yıl "you.ai" domain ismi 700 bin dolara satıldı. Bu yüzden domain yatırımcıları da ileride para edebileceğini düşündükleri domain isimlerini topluyor. Bu yüzden adanın domain kayıtlarından elde ettiği yıllık gelirin 2025'te 70 milyon doları geçebileceği düşünülüyor. 90 kilometre karelik adanın diğer gelir kaynakları offshore bankacılık, balıkçılık ve turizm.

    Anguilla Domain Fiyatlarını Daha Yukarı Bile Çekebilir

    Anguilla'daki domain kayıt bürosunun başında Vincent Cate adlı bir girişimci bulunuyor. 1994 yılında adaya taşınan Cate, adada bir e-posta işi kurmak için ".ai" uzantılı bir domain ismi almak istediğinde, bu işe kimsenin bakmadığını fark etmiş. Bu konuyu biraz irdeleyince, adadaki yetkililer bu işe kendisinin bakabileceğini söylemişler. Bunun üzerine Cate TLD haklarının toptan satışını gerçekleştiren birimi kurmuş. İlk yıllarını epey sakin geçiren bu birim, şu sıralar adanın en çok konuşulan konusu hâline gelmiş durumda.

    Bugün pek çok TLD satıcısı domain isimlerini bir yıllığına satarken, Anguilla en az iki yıllık satıyor. Fiyatların 150 dolardan başlamasının sebeplerinden biri de bu. Vincent Cate'e bu politikalarını değiştirip değiştirmeyecekleri sorulduğunda, Cate işlerin bu hâliyle gayet iyi gittiğini, bunu değiştirmek için bir sebep görmediğini söylüyor. Dahası Cate bu fiyatın tüketici fiyat endeksine göre belirlendiğini ifade ediyor. Yani tüketici fiyat endeksi yukarı çıkarsa, bu TLD'nin fiyatı da artabilir.

    AI domain uzantısı, Karayiplerde küçük bir adayı zengin ediyor Tam Boyutta Gör
    Aslında daha önce benzer bir senaryo -daha küçük ölçekte de olsa- Tuvalu Adası'nın da başına gelmişti. Onlar da ".tv" uzantısının sahipleri olarak bir anda kendilerini talep gören bir TLD'nin sahipleri olarak bulmuşlardı. Ancak Anguilla bu fırsatı Tuvalu'dan daha iyi değerlendirdi. Çünkü Tuvalu bu TLD'nin satışı için GoDaddy, Verisign gibi ticari ortaklara vekalet verirken, Anguilla TLD'sinin satışlarını doğrudan kendisi gerçekleştirmeyi tercih etti. Bu da fiyat politikasını kendilerinin belirlemesini sağlıyor.

    Vincent Cate'in işleri değiştirmeye pek niyetli olmaması normal. En başta da belirttiğimiz gibi ".ai" uzantılı sitelere ilgi her geçen gün artıyor. 2022'nin haziran ayında bu uzantıya sahip 140 bin site varken, sadece bir yıl sonra bu rakam 248 bine çıktı. Aralık ayına gelindiğinde ise 353 bini bulmuştu.

    Aradan geçen sürede bu rakamın en az bir o kadar daha arttığı düşünülüyor. ChatGPT çıktıktan sonraki altı ayda satışlarının dört kart arttığını açıklayan Vincent Cate, ".ai" uzantılı sitelerin sayısının yakın bir gelecekte 1 milyonu geçeceğini düşünüyor. Ayrıca Cate yakında yenileme ücretlerinin de zamanı geleceği için gelirlerinin ikiye katlayacağına dikkat çekiyor. Görünen o ki yapay zeka patlaması Karayiplerdeki bu küçük ada devletine uzunca bir süre daha para getirmeye devam edecek.

    Kaynakça https://www.domainblog.com/2024/02/01/quick-chat-with-the-man-running-ai-vincent-cate/ https://www.forbes.com/sites/barrycollins/2024/01/31/the-tiny-caribbean-island-thats-making-a-fortune-from-ai/ https://www.namehero.com/blog/why-are-ai-domains-so-expensive-the-surprising-truth/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'nın robotu uzaktan basket atma rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

    Profil resmi
    BOLDVIPER 3 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 4 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

    Profil resmi
    Evren7 4 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arçelik no frost buzdolabı eski modelleri rixper kullananlar kadınlar kulübü vekaletle araç satışında dikkat edilmesi gerekenler egr temizliği ne kadar sürer toyota chr paket sıralaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Oppo realme 10
    Oppo realme 10
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15
    MSI NB MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız