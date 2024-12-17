Popüler hâle gelen ".ai" uzantısı Karayiplerde küçük bir adayı zengin ediyor

Tam Boyutta Gör ChatGPT'nin çıkışıyla birlikte başlayan yapay zeka (A.I.) patlaması, ".ai" uzantılı web sitelerine olan ilgiyi de kayda değer ölçüde arttırmış durumda. Yapay zekanın internetin itici gücü hâline geleceğini gören ya da A.I. ile bağlantılı bir iş yapmak isteyen herkes bu uzantıya yöneliyor. Ancak bu kişiler genelde beklemedikleri bir manzarayla karşılaşıyor. Çünkü ."ai" uzantısı, sektör standardının çok üstünde bir fiyata satılıyor.

Bugün ".com" uzantılı sıradan bir domain ismi almanın ortalama maliyeti 15-20 dolar iken, ".ai" için bu rakam 150-200 dolara çıkıyor. Bunun arkasında ise pek kimsenin bilmediği ilginç bir hikâye yatıyor. Bu hikâyenin ana kahramanı ise Karayiplerde Britanyaya bağlı küçük bir ada olan Anguilla.

Bildiğiniz gibi her ülkeye özgün bir üst seviye alan adı (TLD) atanıyor. Örneğin Türkiye'ye ait üst seviye alan adı ".tr". İnternet Tahsisli Sayılar Otoritesi (IANA), 1980'lerde, daha bu A.I. patlamasının emaresi bile okunmazken Anguilla'ya TLD olarak ".ai"ı verdi. Tabii o zaman kimse bunun ileride yapay zeka ile özdeşleştirilecek kısaltma olacağını bilmiyordu. Bu tercih, yıllar sonra Anguilla'nın kasasını dolduran bir piyango biletine dönüştü. Çünkü ".ai" satışları, bugün Anguilla'nın en önemli gelir kaynaklarından birine dönüşmüş durumda.

Anguilla'nın Kamu Gelirlerinin Üçte Biri Domain Kayıtlarından Geliyor

Britanya Denizaşırı Topraklarının bir parçası olan Anguilla, 2023 yılında ".ai" uzantılı domain satışlarından 30 milyon dolar elde etti. Bu yılın başında o rakam aylık 3 milyon dolara çıkmıştı. Türkiye gibi nüfusu 85 milyonu aşan bir ülke için bu rakam pek bir şey ifade etmez elbette ama söz konusu nüfusu 20 bini bile bulmayan Anguilla olunca, 30 milyon dolar kayda değer bir paraya dönüşüyor. Çünkü adada kişi başına düşen ortalama gelir bir anda 2000-2250 dolar yukarı çıkmış oluyor.

Nitekim domain satışları bugün artık Anguilla'daki kamu gelirlerinin üçte birini oluşturuyor. Adadaki gayri milli hasılanın ise yüzde 10-15'ine denk geliyor ki 2025'e gelindiğinde bu oranın yüzde 25'e kadar çıkacağı düşünülüyor. Çünkü ".ai" uzantısına olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Daha geçtiğimiz yıl "you.ai" domain ismi 700 bin dolara satıldı. Bu yüzden domain yatırımcıları da ileride para edebileceğini düşündükleri domain isimlerini topluyor. Bu yüzden adanın domain kayıtlarından elde ettiği yıllık gelirin 2025'te 70 milyon doları geçebileceği düşünülüyor. 90 kilometre karelik adanın diğer gelir kaynakları offshore bankacılık, balıkçılık ve turizm.

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Anguilla Domain Fiyatlarını Daha Yukarı Bile Çekebilir

Anguilla'daki domain kayıt bürosunun başında Vincent Cate adlı bir girişimci bulunuyor. 1994 yılında adaya taşınan Cate, adada bir e-posta işi kurmak için ".ai" uzantılı bir domain ismi almak istediğinde, bu işe kimsenin bakmadığını fark etmiş. Bu konuyu biraz irdeleyince, adadaki yetkililer bu işe kendisinin bakabileceğini söylemişler. Bunun üzerine Cate TLD haklarının toptan satışını gerçekleştiren birimi kurmuş. İlk yıllarını epey sakin geçiren bu birim, şu sıralar adanın en çok konuşulan konusu hâline gelmiş durumda.

Bugün pek çok TLD satıcısı domain isimlerini bir yıllığına satarken, Anguilla en az iki yıllık satıyor. Fiyatların 150 dolardan başlamasının sebeplerinden biri de bu. Vincent Cate'e bu politikalarını değiştirip değiştirmeyecekleri sorulduğunda, Cate işlerin bu hâliyle gayet iyi gittiğini, bunu değiştirmek için bir sebep görmediğini söylüyor. Dahası Cate bu fiyatın tüketici fiyat endeksine göre belirlendiğini ifade ediyor. Yani tüketici fiyat endeksi yukarı çıkarsa, bu TLD'nin fiyatı da artabilir.

Tam Boyutta Gör Aslında daha önce benzer bir senaryo -daha küçük ölçekte de olsa- Tuvalu Adası'nın da başına gelmişti. Onlar da ".tv" uzantısının sahipleri olarak bir anda kendilerini talep gören bir TLD'nin sahipleri olarak bulmuşlardı. Ancak Anguilla bu fırsatı Tuvalu'dan daha iyi değerlendirdi. Çünkü Tuvalu bu TLD'nin satışı için GoDaddy, Verisign gibi ticari ortaklara vekalet verirken, Anguilla TLD'sinin satışlarını doğrudan kendisi gerçekleştirmeyi tercih etti. Bu da fiyat politikasını kendilerinin belirlemesini sağlıyor.

Vincent Cate'in işleri değiştirmeye pek niyetli olmaması normal. En başta da belirttiğimiz gibi ".ai" uzantılı sitelere ilgi her geçen gün artıyor. 2022'nin haziran ayında bu uzantıya sahip 140 bin site varken, sadece bir yıl sonra bu rakam 248 bine çıktı. Aralık ayına gelindiğinde ise 353 bini bulmuştu.

Aradan geçen sürede bu rakamın en az bir o kadar daha arttığı düşünülüyor. ChatGPT çıktıktan sonraki altı ayda satışlarının dört kart arttığını açıklayan Vincent Cate, ".ai" uzantılı sitelerin sayısının yakın bir gelecekte 1 milyonu geçeceğini düşünüyor. Ayrıca Cate yakında yenileme ücretlerinin de zamanı geleceği için gelirlerinin ikiye katlayacağına dikkat çekiyor. Görünen o ki yapay zeka patlaması Karayiplerdeki bu küçük ada devletine uzunca bir süre daha para getirmeye devam edecek.

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AI domain uzantısı, Karayiplerde küçük bir adayı zengin ediyor