AirStash kablosuz veri aktarmı sağlayan kart okuyucu üretti

Airstash firması, kablosuz medya sunucu özelliği sunabilen SD kart okuyucular üretti. İlk bakışta sıradan bir kart okuyucu olarak görünse de, sahip olduğu kablosuz veri aktarımı / meyda sunucu özelliği ile benzer ürünlerin arasından sıyrılmayı başarıyor. 802.11b/g kablosuz veri aktarımı sağlayan cihaz ile SD kartlardaki film, müzik, fotoğraf gibi dosyları kablosuz olarak başta iPhone, iPad, iPod touch olmak üzere kablosuz veri aktarımı imkanı sunan cihazlara aktarabiliyor. Airstash'ın bu ürünü veri aktarımı sırasında şifreli erişim imkanı da sağlıyor.

Airstash'in ürettiği kablosuz medya sunucu destekli kart okuyucunun 99$ fiyatla satılacağı belirtildi.