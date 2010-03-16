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AirStash kablosuz veri aktarmı sağlayan kart okuyucu üretti

Airstash kablosuz medya sunucu özelliği sunan kart okuyucunu tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,7b
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8
İşlemci
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Airstash firması, kablosuz medya sunucu özelliği sunabilen SD kart okuyucular üretti. İlk bakışta sıradan bir kart okuyucu olarak görünse de, sahip olduğu kablosuz veri aktarımı / meyda sunucu özelliği ile benzer ürünlerin arasından sıyrılmayı başarıyor. 802.11b/g kablosuz veri aktarımı sağlayan cihaz ile SD kartlardaki film, müzik, fotoğraf gibi dosyları kablosuz olarak başta iPhone, iPad, iPod touch olmak üzere kablosuz veri aktarımı imkanı sunan cihazlara aktarabiliyor. Airstash'ın bu ürünü veri aktarımı sırasında şifreli erişim imkanı da sağlıyor.

Airstash'in ürettiği kablosuz medya sunucu destekli kart okuyucunun 99$ fiyatla satılacağı belirtildi.

 

 


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DH Misafiri 6 yıl
sanalpazar.com/... hiç gerek yok arkadaşlar fiyatı çok yüksen ben daha ucuza buldum. Bu sitenin adresini verdim gayet güzel çalışıyor tavsiye ederim.
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marseltalon 6 yıl
Çok para.
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DH Misafiri 7 yıl
çok faydalı bir site allh yapandan razı olsun
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Fleetwood Mac 7 yıl
güzel bi düsünce
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eso_da 9 yıl
acaba usb girişi de varmı üzerinde oyle bir araça cok ihtiyaç olacakk
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tanak 9 yıl
ilginç bir cihaz.
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TELESCOPE 9 yıl
daha neler görüp ilginç bulacağız bu gidiişle
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