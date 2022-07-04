Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dijital içerik üreticileri vergi karmasından kurtaran banka hesabı: Dijital İşler Hesabı

    Akbank sosyal medyadan veya mobil uygulamalardan gelir elde eden kişilerin vergi işlemlerini otomatikleştiren ve birçok bankacılık işlemini ücretsiz sunan Dijital İşler Hesabı'nı hayata geçirdi.
    Oy Ver

    Akbank Dijital İşler Hesabı nedir?
    Tam Boyutta Gör

    Akbank, dijital içerik üreticilerinin ve mobil uygulama geliştiricilerinin kolay bir şekilde vergi ödeyebilmesi için Dijital İşler Hesabı’nı hayata geçirdi. Dijital İşler Hesabı sayesinde içerik üreticiler, yeni fikirler düşünürken vergi mevzuatlarına kafa yormak zorunda kalmayacak.

    Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile sosyal içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricilerinin yıllık 880 bin TL’ye kadarki gelirlerine kazanç istisnası getirildi. Bu kişiler, şirket kurmadan ve vergi beyanında bulunmaya gerek kalmadan, bankalardaki özel hesapları kullanarak anında yüzde 15 oranında vergilendiriliyor. Akbank’ın Dijital İşler Hesabı, ilgili platformlardan yatan kazançların yüzde 15 vergisini otomatik olarak kesiyor. Böylece vergi işlemleri ile oyalanmadan zaman tasarrufu sağlıyor.

    Akbank’ta bu özel hesabı açanlar, vergi ödemelerini kolayca takip edilebilmenin yanı sıra birçok bankacılık işlemlerine ücret ödemiyor. Ayrıca itopya.com'dan tüm alışverişlerinde artı 4 taksit gibi çeşitli imkanlardan faydalanabiliyor.

    Akbank Dijital İşler Hesabı'nı kimler kullanabilir?

    • İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses ve video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticileri.
    • Akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiricileri.

    Dijital İşler Hesabı’nın avantajları neler?

    • Dijital İşler Hesabı’na gelen tutarlar üzerinden işlem anında otomatik olarak vergi kesintisi gerçekleştirir. 2022 yılı içerisinde 880 bin TL’ye kadarki kazançlarınız için yüzde 15 oranında veri kesintisi gerçekleşecek.
    • Yapılan vergi kesintileri yasal süresi içinde vergi dairesine bildirilerek sizin adına ödenir.
    • Akbank Mobil ve Akbank İnternet’ten yapılan hesaptan havale ve EFT, Ortak ATM’lerden yapılan para çekme, Yurt dışı ATM’lerden yapılan para çekme, ATM’lerimizden yapılan limit üstü para çekme gibi bankacılık işlemleri için ücret ödemezsiniz. TL hesabınıza para gönderen kişilerden de havale ücreti alınmaz.
    • itopya.com'dan tüm alışverişlerde artı 4 taksit imkanı.

    Detaylı bilgi: Dijital İşler Hesabı

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Note 20
    Samsung Galaxy Note 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN 4H0H3EA
    HP OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız