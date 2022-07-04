Dijital içerik üreticileri vergi karmasından kurtaran banka hesabı: Dijital İşler Hesabı

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Akbank, dijital içerik üreticilerinin ve mobil uygulama geliştiricilerinin kolay bir şekilde vergi ödeyebilmesi için Dijital İşler Hesabı’nı hayata geçirdi. Dijital İşler Hesabı sayesinde içerik üreticiler, yeni fikirler düşünürken vergi mevzuatlarına kafa yormak zorunda kalmayacak.

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile sosyal içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricilerinin yıllık 880 bin TL’ye kadarki gelirlerine kazanç istisnası getirildi. Bu kişiler, şirket kurmadan ve vergi beyanında bulunmaya gerek kalmadan, bankalardaki özel hesapları kullanarak anında yüzde 15 oranında vergilendiriliyor. Akbank’ın Dijital İşler Hesabı, ilgili platformlardan yatan kazançların yüzde 15 vergisini otomatik olarak kesiyor. Böylece vergi işlemleri ile oyalanmadan zaman tasarrufu sağlıyor.

Akbank’ta bu özel hesabı açanlar, vergi ödemelerini kolayca takip edilebilmenin yanı sıra birçok bankacılık işlemlerine ücret ödemiyor. Ayrıca itopya.com'dan tüm alışverişlerinde artı 4 taksit gibi çeşitli imkanlardan faydalanabiliyor.

Akbank Dijital İşler Hesabı'nı kimler kullanabilir?

İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses ve video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticileri.

Akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiricileri.

Dijital İşler Hesabı’nın avantajları neler?

Dijital İşler Hesabı’na gelen tutarlar üzerinden işlem anında otomatik olarak vergi kesintisi gerçekleştirir. 2022 yılı içerisinde 880 bin TL’ye kadarki kazançlarınız için yüzde 15 oranında veri kesintisi gerçekleşecek.

Yapılan vergi kesintileri yasal süresi içinde vergi dairesine bildirilerek sizin adına ödenir.

Akbank Mobil ve Akbank İnternet’ten yapılan hesaptan havale ve EFT, Ortak ATM’lerden yapılan para çekme, Yurt dışı ATM’lerden yapılan para çekme, ATM’lerimizden yapılan limit üstü para çekme gibi bankacılık işlemleri için ücret ödemezsiniz. TL hesabınıza para gönderen kişilerden de havale ücreti alınmaz.

itopya.com'dan tüm alışverişlerde artı 4 taksit imkanı.

Detaylı bilgi: Dijital İşler Hesabı

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Akbank Dijital İşler Hesabı nedir?